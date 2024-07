Khách Việt kẹt ở Đài Loan hai ngày vì mưa bão

Bão số 3 Gaemi khiến một số đoàn khách Việt không thể về nhà đúng lịch, bị phát sinh chi phí do ở lại Đài Loan thêm hai ngày.

Bà Lưu Thị Thu, Phó giám đốc Hoàng Việt Travel, cho biết công ty có một đoàn khách khởi hành theo lịch trình Hà Nội - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng - Hà Nội từ 20/7 đến 24/7 nhưng bị kẹt lại hai ngày do mưa bão. Chuyến bay từ Cao Hùng về Hà Nội được báo dời sang 28/7, khách không muốn chờ lâu nên công ty đã làm việc với hãng bay để đổi lịch sang bay từ Đài Trung về TP HCM ngày 26/7 rồi bay tiếp Hà Nội. Các khoản phí thay đổi hành trình bay này được hãng hàng không hỗ trợ 100%.

Trong hai ngày kẹt ở Đài Loan vì bão, du khách phải chi trả khoảng 45 USD mỗi ngày, chưa bao gồm tiền ăn và chi phí sinh hoạt cá nhân, Hoàng Việt Travel hỗ trợ 15 USD. Theo bà Thu, các chi phí phát sinh do thiên tai nằm ngoài chi phí tour nên công ty chỉ có thể hỗ trợ một phần.

Đại diện đơn vị này thông tin thêm có một đoàn khởi hành đi Đài Bắc ngày 25/7 từ Hà Nội, đã làm xong thủ tục xuất cảnh nhưng vẫn phải quay về vì chuyến bay bị hoãn. Đoàn này đang chờ thông báo hành trình mới từ hãng hàng không.

Đoàn khách Việt kẹt ở Đài Loan của Hoàng Việt Travel tại sân bay Đài Trung sáng 26/7. Ảnh: NVCC

Bão Gaemi đổ bộ hôm 24/7 là cơn bão mạnh nhất ở Đài Loan trong 8 năm qua. Bão Gaemi khiến ba người ở Đài Loan thiệt mạng, khoảng 380 người bị thương, gây lũ lụt và đánh chìm một tàu chở hàng.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều đoàn khách Việt du lịch tuyến Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng bị ảnh hưởng lớn về lịch trình, đặc biệt vào ngày 24/7 khi nhiều điểm du lịch ở Cao Hùng như Phật Quang Sơn, đầm Liên Trì, nhà ga Formosa Boulevard đóng cửa.

Văn Phước, hướng dẫn viên của BenThanh Tourist, đang dẫn đoàn khách du lịch từ 24/7 đến 27/7, nói may mắn đoàn vẫn khởi hành được do bay đến Đài Trung, không phải Đài Bắc. Tuy nhiên, trải nghiệm của khách chỉ đạt khoảng 80% do một số điểm đóng cửa như Alishan. Đoàn cũng phải đổi lịch trình, khách sạn từ Cao Hùng về khu vực Gia Nghĩa để thuận tiện lịch trình tham quan, tránh bão. Sáng nay, đoàn đã tham quan Phật Quang Sơn và thời tiết tương đối ổn, trời còn âm u, lượng khách ít hơn ngày thường.

Theo đại diện BenThanh Tourist, trong ngày 26/7, ảnh hưởng của bão hầu như đã hết nhưng một số điểm tham quan gần biển hoặc trên núi vẫn đóng, các điểm tham quan trong thành phố đón khách bình thường. Hiện tại, thông tin từ Đài khí tượng Đài Loan cho thấy không có cơn bão nào hình thành trong những ngày tới, bão đã tan nhưng còn mưa nhẹ. Đối tác của công ty tại Đài Loan thông tin hầu hết điểm tham quan có thể mở lại từ 27/7.

Khách Việt ở Phật Quang Sơn sáng 26/7. Ảnh: Văn Phước

Ở Đài Bắc, trong ngày 26/7, Công ty CP Truyền thông Du Lịch Việt có một đoàn khách, lịch trình tới các điểm như Công viên địa chất Dã Liễu, phố cổ Thập Phần, các điểm city tour như Đài tưởng niệm Trung Chính, trung tâm mua sắm, tháp Taipei 101 vẫn diễn ra bình thường.

Bà Trần Thị Bảo Thu, đại diện Vietluxtour, cho biết công ty có bốn đoàn khởi hành đi Đài Loan vào cuối tuần này. Hiện tại, họ chưa nhận được thông báo hoãn, hủy từ các hãng hàng không về những chuyến bay này nên sẽ tiếp tục cập nhật để điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế.

Bà Thu nói thêm điểm dừng đầu tiên của các đoàn là Cao Hùng nên khả năng cao không chịu ảnh hưởng của mưa bão. Trong trường hợp thời tiết bất thường, đơn vị sẽ điều chỉnh chương trình như đổi lịch tham quan điểm ngoài trời thành trong nhà - trên cơ sở tôn trọng ý kiến khách hàng và đảm bảo an toàn nhất.

Tú Nguyễn