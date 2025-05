Khách Việt kể trải nghiệm vượt sa mạc 'phê mà không sợ' ở Dubai

Đi xe địa hình trên sa mạc Dubai được khách Việt nhận xét là hành trình phấn khích, nhưng không đáng sợ nhờ các biện pháp an toàn và tổ chức chuyên nghiệp.

Khám phá sa mạc là trải nghiệm hầu hết khách Việt đến Dubai (UAE) chọn tham gia, thường bao gồm trong lịch trình tour. Chuyến đi bắt đầu vào buổi chiều kết hợp ăn tối, với những hoạt động tự chọn như lái xe ATV, trượt ván cát, ngắm cảnh trên lưng lạc đà, bay khinh khí cầu và đặc biệt là đi xe địa hình.

Thích tham gia các hoạt động cảm giác mạnh nên gia đình chị Diệu Thùy, Hà Nội, đã trải nghiệm xe địa hình trên sa mạc trong chuyến thăm Dubai năm 2024. "Tài xế đón tại khách sạn thông tin về xe cộ tạo cảm giác yên tâm ngay phút đầu tiên", chị Thùy kể.

Điểm tập kết xe địa hình trên sa mạc Dubai. Ảnh: Ngọc Thành

Theo hướng dẫn viên, không phải xe nào cũng đủ điều kiện đi trên sa mạc. Ôtô sử dụng ở Dubai là dòng Land Cruiser hai cầu, được thiết kế riêng cho địa hình sa mạc vùng Trung Đông. Xe lắp thêm khung sắt cứng, đề phòng trường hợp xe bị lật, khung giúp xe không móp, giảm nguy hiểm cho người ngồi trong.

Gia đình chị Thùy được đón tại khách sạn bằng chính chiếc xe đi trên sa mạc. Xe chở 7 người, gồm cả tài xế, chạy trên cao tốc vài chục km rồi vào sa mạc. "Trước khi vào sa mạc, tài xế dừng lại xịt bớt lốp. Việc này được giải thích để tạo độ nhún, tăng độ bám trên cát, nhằm đảm bảo an toàn", chị Thùy nói.

Chị cũng nhận xét lái xe dày kinh nghiệm, có thể chạy với tốc độ cao, "đánh lái nhanh mà xe không bị lắc".

Du lịch sa mạc Dubai phát triển từ lâu, dịch vụ được đăng ký và đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn. Khách chỉ được yêu cầu thắt dây an toàn và không có yêu cầu gì đặc biệt về trang phục.

Địa hình sa mạc Dubai gồ ghề, nhưng xe vẫn đi tốc độ cao, đến dốc nghiêng bánh xe sẽ tự trượt trên cát.

"Khi xe nghiêng 45 độ, người ngồi trong đổ dồn vào cửa như nằm trên cát. Còn khi đảo hướng ngược lại, chân tay lơ lửng, người bay lên rồi rơi xuống trong tích tắc", chị Thùy kể. Là người thích cảm giác mạnh, thường lái xe đường đèo dốc, chị vẫn thấy giật mình, "nhưng qua là thấy thích ngay".

Điều chị thấy an tâm là xe chạy theo lộ trình quy định, qua các vị trí đã cắm cờ. Những vị trí này được khảo sát nhiều lần trước khi đưa vào khai thác.

"Đoàn của tôi chỉ một con dốc cao muốn lên, nhưng lái xe nói rằng đường đó chưa được khai thác nên không được phép tới", chị Thùy nói. Khi dừng xe, tài xế không đỗ trên đỉnh đồi, mà điểm dừng luôn là mặt phẳng cát lớn phía dưới.

"Kinh nghiệm của tôi là thả lỏng người, càng gồng sẽ càng sợ", chị Thùy nói, cho biết ''thấy phê nhưng không sợ" vì mọi thứ trong ngưỡng an toàn.

Sau khi kết thúc hành trình trong khoảng 30-45 phút, chị Thùy nán lại xem các ''quái xế Trung Đông'' biểu diễn và nhiều lần thấy xe như lật nghiêng nhưng không xe nào gặp sự cố. Nếu xe không đi hết được dốc, họ vòng lại, không cố gắng vượt qua.

Chạy xe địa hình trên sa mạc Dubai 'ghê hơn Mũi Né' Du khách Việt trải nghiệm đi xe địa hình ở Dubai, năm 2024. Video: Diệu Thùy

Ở góc độ chuyên gia về lái xe an toàn, từng tham gia tour trên sa mạc Dubai, anh Nguyễn Hồng Vinh, Hà Nội, cũng nhận xét các tour ở Dubai sử dụng xe hiện đại, có khung chống lật, bảo dưỡng định kỳ, tài xế được đào tạo kỹ, khách phải đeo dây an toàn. Ngoài ra, chính quyền địa phương áp dụng các quy định nghiêm ngặt đối với những người điều hành tour nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách.

Tuy nhiên, một số du khách vẫn gọi đây là "trải nghiệm không yên bình", không dành cho người yếu tim hoặc say xe. Trước khi khởi hành, tài xế còn yêu cầu chuẩn bị túi nilon phòng nôn. Nhiều người không say xe, sức khỏe tốt vẫn cảm thấy chóng mặt. Người ít đi ôtô, tiền đình kém được khuyên không nên tham gia. Du khách cũng có thể đề nghị tài xế đi chậm.

Từng trải nghiệm xe địa hình cả ở Dubai và đồi cát Mũi Né, Nguyễn Tuấn, TP HCM, cho hay "Dubai sợ hơn Mũi Né nhiều". Dẫu vậy, anh thấy trải nghiệm ở Dubai "phần nào yên tâm hơn".

Theo quan sát của anh Tuấn, các xe đều là đời mới, có đủ dây an toàn. Xe kín, không có ghế ở thùng xe. Tuy nhiên, anh cũng nói thêm một khi đã quyết định chơi trò mạo hiểm là chấp nhận rủi ro.

"Tài xế lên xe là phóng đi. Địa hình Dubai rộng và hiểm trở hơn Mũi Né. Xe liên tục lên rồi lao xuống dốc, nhiều đoạn cảm giác như tuột không phanh, hoặc sắp lật ở mép đồi cát'', anh Tuấn kể, nói thêm người ngồi trên xe nảy lên, đầu chạm trần ''là bình thường".

Xe địa hình đi trên đồi cát tại Dubai. Ảnh: Nguyễn Hồng Vinh

Từng tham gia trải nghiệm này ở Dubai hai năm trước, Ngọc Thành, Hà Nội, cho biết khi du khách được đưa đến điểm xuất phát, đủ người tài xế sẽ chạy. Lái xe hiểu rõ địa hình và còn đùa rằng "nhắm mắt cũng đi được". Các xe thường nối đuôi nhau để tận dụng vệt bánh xe phía trước, tăng ma sát, tránh bị xoay bánh.

Xe chạy với tốc độ 30-40 km/h, nhưng trên địa hình không bằng phẳng, lúc nào cũng ở trạng thái chao nghiêng nên du khách có thể trải qua đủ cảm giác hồi hộp, căng thẳng, có lúc "tim như nhảy khỏi lồng ngực".

Linh Hương