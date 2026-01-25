Khách Việt kể trải nghiệm 'thế giới siêu thực' ở Greenland

Đứng trước những khối băng khổng lồ như tường thành, cảm nhận sự rung chuyển của thiên nhiên ở Greenland, anh Hoàng Hiếu ngỡ như đang bước vào 'thế giới siêu thực'.

Từ Việt Nam, anh Hoàng Phụng Hiếu và nhóm khách do anh dẫn đoàn phải bay ba chặng để đến Iceland, từ đó bay tiếp tới thị trấn Ilulissat, Greenland trong 3,5 tiếng. Ilulissat nổi tiếng với Vịnh băng Ilulissat (Ilulissat Icefjord), được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, nơi tiếng cá voi phun hơi hay bước chân của những con chó kéo xe vọng lại giữa các tảng băng trôi khổng lồ nghe rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Tôi vui sướng pha chút bồi hồi khi cuối cùng đã được đặt chân đến Greenland, vùng đất hiện vẫn còn ít dấu chân khách Việt", nam du khách chia sẻ.

Anh Hiếu trên đảo Greenland trong chuyến đi năm 2019. Ảnh: NVCC

Ngày đầu tiên ở Greenland, anh Hiếu đi bộ từ khách sạn để đến vịnh băng Ilulissat, nơi phủ đầy băng vụn trôi nổi và các khối băng khổng lồ. Trên đường đi, nhóm khách Việt được hướng dẫn viên giới thiệu chi tiết về vị trí địa lý, lịch sử của hòn đảo cũng như các di tích khảo cổ còn sót lại, các bộ xương cá voi vẫn được giữ nguyên vẹn ngoài tự nhiên. Sau 30 phút di chuyển, nam du khách đứng trước di sản thiên nhiên thế giới của UNESCO.

"Những tảng băng khổng lồ san sát nhau giống như thế giới siêu thực", anh Hiếu nhớ lại chuyến đi vào tháng 8/2019.

Greenland dưới ống kính khách Việt. Bức ảnh được chụp vào tháng 6/2025. Ảnh: TVT

Nằm trên bờ biển phía tây của Greenland, cách Vòng Bắc Cực khoảng 250 km, vịnh băng Ilulissat trở thành cửa ngõ ra biển của Sermeq Kujalleq - một trong những sông băng chuyển động nhanh và hoạt động mạnh nhất thế giới. Mỗi năm, sông băng này tách ra hơn 35 km3 băng, tương đương 10% tổng lượng băng tách rời của toàn Greenland và nhiều hơn bất kỳ sông băng nào ngoài Nam Cực, theo UNESCO.

Ngoài các tảng băng cao đến 3 m trôi trên vịnh, du khách Việt còn ấn tượng bởi sự xuất hiện của đàn cá voi lưng gù. Thuyền trưởng đánh lái đưa chiếc thuyền chở 10 khách di chuyển trong vịnh băng để đuổi theo đàn cá voi khiến mọi người trong đoàn ồ lên thích thú. Nam du khách Việt được tận mắt ngắm cá voi uốn mình, quẫy đuôi, phun nước thành cột lên không trung - cảnh tượng vốn chỉ được xem trên kênh truyền hình Discovery.

Greenland nhìn từ trên cao Greenland nhìn từ trên máy bay. Ảnh:TVT

Sang ngày thứ hai, nhóm du khách xuất phát lúc 9h30 đi tới vịnh Disko. Thời gian di chuyển khoảng ba tiếng, nhóm du khách Việt đã tới sông băng Eqi. "Trông không khác gì bức tường tuyết", một người bạn cùng đoàn của anh Hiếu nói. Tuy nhiên, điều gây ấn tượng nhất với anh Hiếu chính là tiếng băng đổ ầm ầm như sấm bên tai và cảm nhận thấy những tảng băng đang tách ra ngay dưới chân mình.

Đoàn đến tham quan thành phố Ilulissat, nơi sinh sống của hơn 5.100 người (số liệu năm 2025), chủ yếu là người Inuit bản địa. Ngoài phong cảnh thiên nhiên siêu thực, thành phố thu hút du khách với những ngôi nhà nhỏ, xây cao không quá ba tầng, nhiều màu sắc.

Các ngôi nhà ở Greenland đều được sơn các màu trong 5 màu: đỏ, đen, vàng, xanh lá, xanh dương, kiến trúc đơn giản, mái nhà nhọn để tuyết không đọng. Theo hướng dẫn viên người bản địa, hệ thống màu sắc ban đầu ra đời nhằm hỗ trợ người dân phân biệt tính năng các ngôi nhà trước khi thành phố có tên đường, biển số nhà.

Trước đây, mỗi màu sơn tương ứng với một chức năng của tòa nhà như trụ sở công đồng loạt sơn một màu, màu vàng là bệnh viện, xanh là trường học. Sau đó người dân mới bắt đầu xây các ngôi nhà có màu sắc tương tự, anh Hiếu cho biết.

Ngôi nhà mái nhọn để tránh tuyết đọng ở thành phố Ilulissat. Ảnh: NVCC

Tại thành phố, anh Hiếu dừng lại chụp ảnh với các bến xe buýt nhiều màu sắc, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh và quan sát cuộc sống của người dân địa phương. Vào mùa đông, mọi người đều di chuyển bằng xe chó kéo.

Máy bay chở khách từ Iceland đến Greenland đều là loại máy bay nhỏ, sức chứa dưới 100 khách và vé thường bán hết trước đó 6-12 tháng. Do đó, nếu muốn đi Greenland, khách buộc phải lên lịch từ rất sớm.

Do gió ở Greenland mạnh, khó khăn khi cất hạ cánh nên máy bay đến và đi thường trễ giờ. Chuyến rời đảo của anh bị lùi thời gian khởi hành 5-7 tiếng. Tại sân bay, anh cũng gặp các du khách nước ngoài khác - những người đã bị lùi lịch bay từ đêm hôm trước.

"Giá cả ở Greenland cũng rất đắt", anh Hiếu nói thêm. Anh ví dụ một chiếc móc khóa tại châu Âu như Pháp có giá khoảng 5 euro, khi đến Đan Mạch, giá khoảng 7 euro. Nhưng tại Greenland, giá 9-10 euro. Các món đồ thủ công nhỏ giá từ 10 đến 20 euro, cao gấp rưỡi các điểm đến châu Âu khác.

Theo bà Nguyễn Huyền, đại diện VGC Travel, đơn vị chuyên cung cấp các tour du lịch độc lạ, tour đến Greenland-Iceland-quần đảo Faroe với hành trình 13 ngày 12 đêm có giá từ 385 triệu đồng, khởi hành từ Hà Nội hoặc TP HCM.

Du khách sẽ đặt chân tới các địa điểm nổi tiếng thế giới như thủ đô Copenhagen, Đan Mạch; phố cổ tại đảo Faroe; cổng trời Drangarnir và thủ đô Reykjavik, hồ nước nóng địa nhiệt Blue Lagoon của Icealand; đi thuyền khám phá vịnh băng Disko, ngắm mặt trời lúc nửa đêm và vịnh băng Ilulissat ở Greenland.

Phương Anh