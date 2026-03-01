Khách Việt kể tình cảnh mắc kẹt tại Trung Đông vì chiến sự

Du khách Việt kể nghe thấy tiếng nổ gần nơi lưu trú ở Dubai, tiếng máy bay chiến đấu trên bầu trời Jordan và thấp thỏm từng giờ chờ thông báo mới từ hãng bay.

"Tôi hiện an toàn tại Muscat, Oman sau hành trình biến động do chuyến bay Hà Nội - Doha bất ngờ chuyển hướng", anh Mạc Hiếu nói.

Ngày 1/3, anh Mạc Hiếu, sống tại Hà Nội, cho biết đã trải qua hơn 24 tiếng mệt mỏi, nhiều thay đổi khi chuyến bay phải hạ cánh xuống Oman do căng thẳng chiến sự tại Trung Đông.

Theo lịch trình, anh Hiếu khởi hành từ sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR983 của Qatar Airways lúc 9h ngày 28/2 (giờ Hà Nội), dự kiến hạ cánh tại Doha sau gần 8 giờ bay. Trước giờ hạ cánh khoảng 30 phút, phi hành đoàn đột ngột thông báo không phận Doha bị hạn chế và chuyển hướng hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Muscat, thành phố Muscat - thủ đô Oman.

Hành khách phải ngồi chờ trên máy bay 6-7 tiếng hồ để theo dõi tình hình. 23h30, mọi người rời máy bay để vào khu vực làm thủ tục nhập cảnh, sau đó xếp hàng thêm 5-7 tiếng để hoàn tất thủ tục. Rạng sáng 1/3, anh Hiếu cùng các hành khách mới ra khỏi sân bay.

Hãng hàng không sắp xếp khách sạn, cấp visa khẩn cấp để khách tạm thời tự do đi lại tại Oman trong thời gian chờ chuyến bay mới.

"Sau 24 giờ mệt mỏi tôi vẫn thấy may mắn vì được hãng bay bố trí nơi ở an toàn và được chi trả toàn bộ phí lưu trú, ăn uống", anh Hiếu nói và cho biết chuyến đi trở thành "chuyến du lịch Oman ngoài kế hoạch".

Anh Đức Trịnh, sống tại Hà Nội, bay cùng chuyến QR983 cho hay khi chuyển hướng hạ cánh phi hành đoàn không thông báo lý do. Chỉ khi xuống sân bay và đăng ký chuyển vùng dữ liệu, anh mới biết khu vực Trung Đông diễn ra chiến dịch không kích Iran. Theo kế hoạch, anh sang Tây Ban Nha vào ngày 3/3, nhưng hiện chưa rõ khi nào có chuyến bay thay thế. Theo anh, ở Oman hiện an toàn, du khách được cấp visa khẩn cấp có thể đi lại tự do.

"Tôi phải mua mới toàn bộ quần áo, đồ dùng cá nhân, do chưa lấy được hành lý ký gửi, đành chờ đợi đến khi có thông báo mới của hãng bay", anh Đức nói.

Không chỉ ảnh hưởng bởi các chuyến bay chuyển hướng, nhiều du khách Việt khác cũng mắc kẹt tại Trung Đông do hoạt động quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran. Duy An, xuất phát từ Hà Nội đi Tây Ban Nha hôm 28/2 và quá cảnh tại Dubai, UAE. Chiến sự căng thẳng ngay khi đáp xuống sân bay Dubai, hãng thông báo hủy nối chuyến đến Tây Ban Nha và sắp xếp hành khách lưu trú tại khách sạn ở Dubai. Tối 28/2, khi đang ở khách sạn cách sân bay Dubai 40 km, An bất ngờ khi nghe tiếng nổ, cửa kính rung lắc. Nam du khách liên tục nhận được thông tin cảnh báo trú ẩn trên điện thoại, nhân viên khách sạn thông báo du khách tập trung tại sảnh. "Hiện, tôi an toàn tại khách sạn, chờ thông tin mới, đường phố Dubai ngày 1/3 gần khu vực khách sạn JA Lake View Hotel khá vắng vẻ", An nói. Khách Việt kể khoảnh khắc hỗn loạn khi kẹt tại Trung Đông Duy An liên tục nhận thông báo trú ẩn tại Dubai tối 28/2. Tại Doha, Jordan, một số du khách Việt cũng rơi vào bị động khi hãng bay hủy chuyến. Travel blogger Lý Thành Cơ đang ở Jordan trong chặng cuối hành trình Ai Cập - Jordan 14 ngày, từ cuối tháng 2. Tình hình khu vực thay đổi khiến lịch trình xáo trộn. Tối 28/2, anh liên tục nghe thấy tiếng máy bay trên bầu trời nên khá lo lắng. Cùng lúc, anh nhận thông tin nhiều chuyến bay đi Dubai và Qatar bị hoãn hoặc hủy. Chuyến bay về Việt Nam của anh dự kiến bị lùi giờ nhưng chưa bị hủy hoàn toàn. Theo kế hoạch, nam blogger sẽ quá cảnh Thổ Nhĩ Kỳ trước khi về nước nếu hãng bay sắp xếp được lịch mới. "Tôi cũng không làm được gì nhiều ngoài việc chờ hãng bay cập nhật", anh nói. Khách Việt kể khoảnh khắc mắc kẹt tại Trung Đông

Chị Đỗ Hoàng Mai Linh bay từ Hà Nội đi Geneva (Thụy Sĩ) ngày 27/2, quá cảnh tại Doha, Qatar. Chuyến bay nối chuyến dự kiến khởi hành sáng 28/2 nhưng liên tục bị hoãn. Đến sáng 1/3, máy bay cất cánh nhưng sau khoảng một giờ bay phải quay lại Doha. Đến chiều 1/3, toàn bộ hành khách vẫn ở lại Doha và chờ thông báo mới từ hãng bay.

"Chúng tôi được bố trí khách sạn miễn phí nhưng vẫn chưa biết bao giờ có thể tiếp tục hành trình", chị Linh nói.

Theo chị Phương Hạnh, đại diện Bingo Travel, nhiều hành khách quá cảnh tại Trung Đông hiện phải chờ thông báo mới từ hãng bay, chủ yếu quanh quẩn tại khách sạn do lịch trình liên tục thay đổi.

Một số chuyến bay dừng ở điểm trung chuyển như Singapore và chưa thể bay tiếp. Nhiều hành khách chấp nhận bỏ vé do không thể tiếp tục hành trình. Khách đặt vé qua đại lý được hỗ trợ xử lý nhanh hơn, còn đặt qua ứng dụng phải chủ động liên hệ trực tiếp với hãng. Các chuyến bay khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động ổn định, trong khi hành khách quá cảnh tại Doha và Oman phải chờ sắp xếp lại lịch bay. Hiện, phần lớn khách được hãng bố trí khách sạn và chờ thông tin mới.

Theo các đại lý vé máy bay, nhóm hãng hàng không trung chuyển qua Trung Đông như Emirates, Qatar Airways và Turkish Airlines chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong giai đoạn này.

Một số khu vực như Iran, Iraq, Jordan và các trung tâm trung chuyển lớn như Doha hoặc Dubai có thời điểm phải hạn chế hoặc tạm dừng tiếp nhận chuyến bay do nguy cơ tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Hàng trăm chuyến bay nối chuyến từ Việt Nam sang châu Âu qua Dubai hoặc Doha bị hoãn hoặc hủy. Trong khi đó, các chuyến bay thẳng giữa Việt Nam và một số thành phố lớn ở châu Âu vẫn hoạt động bình thường nhờ điều chỉnh đường bay để tránh vùng xung đột.

Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cho biết UAE cam kết chi trả toàn bộ chi phí lưu trú và ăn uống cho khách mắc kẹt do gián đoạn chuyến bay liên quan căng thẳng khu vực. Khoảng 20.200 người đã được bố trí chỗ ở tạm thời, suất ăn và hỗ trợ đặt lại vé trong thời gian chờ sắp xếp chuyến bay mới.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho rằng du khách Việt bay nối chuyến qua Trung Đông cần chuẩn bị tinh thần cho khả năng thay đổi lịch trình hoặc thời gian nối chuyến kéo dài.

Theo ông, một số đường bay đến Dubai đang tạm ngưng từ ngày 28/2 đến 2/3 và sẽ được cập nhật theo tình hình thực tế. Nhiều khách đã có vé và visa nhưng lo ngại an ninh nên muốn hủy hoặc dời tour sang thời điểm khác. Doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ đổi lịch sang giai đoạn phù hợp hơn, đồng thời làm việc với hãng hàng không và đối tác để giảm chi phí phát sinh do tình hình bất khả kháng.

Duy An cho biết trong thời gian chờ đợi tại Dubai, anh gặp một số du khách Việt cũng rơi vào cảnh mắc kẹt do gián đoạn chuyến bay nên phần nào yên tâm vì có thể chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau.

Nam du khách nói nếu được hãng bay sắp xếp chuyến mới trong thời gian tới, anh sẽ không tiếp tục hành trình sang Tây Ban Nha như kế hoạch ban đầu mà chọn trở về Việt Nam sớm.

"Chỉ cần về được nhà an toàn là tốt rồi", An nói.

Bích Phương - Tâm Anh

Ảnh/video: NVCC