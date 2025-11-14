Khách Việt kể 'một mét vuông 10 công chúa chụp ảnh' ở Tử Cấm Thành

Chị Thảo Anh bất ngờ cảnh biển người tại các điểm du lịch Bắc Kinh, Trung Quốc, đặc biệt là trải nghiệm "một mét vuông có 10 người" mặc cổ phục chụp ảnh, khiến việc tham quan gặp nhiều phiền toái.

Chị Thảo Anh, 35 tuổi, vừa kết thúc chuyến du lịch Bắc Kinh 6 ngày 5 đêm cùng gia đình vào đầu tháng 11. Chuyến đi tự túc ba thành viên có tổng chi phí khoảng 60 triệu đồng, mục tiêu chính là ngắm lá vàng tại các điểm đến lịch sử.

Dù đã chuẩn bị tinh thần cho mùa cao điểm, chị Thảo Anh cho biết thực tế "đông ngoài tưởng tượng".

Tại các điểm nổi tiếng như Tử Cấm Thành, phần lớn du khách đều diện cổ phục. "Một mét vuông có đến 10 cách cách' (công chúa) đứng check in", chị kể và cho biết cũng thử trải nghiệm dịch vụ này.

Cách Cố Cung khoảng một km, một tòa nhà cho thuê trang phục niêm yết giá 199 nhân dân tệ (khoảng 740.000 đồng) cho gói trang điểm, làm tóc và trang phục. Chị Thảo Anh chọn gói 120 nhân dân tệ (450.000 đồng) gồm trang phục và làm tóc. Dọc đường từ điểm thuê đồ đến Cố Cung, từng nhóm du khách mặc trang phục sặc sỡ đi bộ qua các ngã tư.

Các góc trong Tử Cấm Thành kín khách mặc cổ phục chụp hình. Ảnh: NVCC

Tình trạng chen chân đứng khiến Thảo Anh gần như không có mấy ảnh kỷ niệm đẹp. "Tấm ảnh nào cũng dính người, chọn góc vắng phải chờ hàng chục phút mới đến lượt", chị nói. Những bức hình hiếm hoi vắng người là khi chị chụp cận cảnh tán lá vàng trên mái cung điện.

Gia đình chị cũng gặp khó khăn khi mua vé tham quan, phải xếp hàng lâu, thậm chí một số điểm đến nơi thì đã hết vé. Chị rút ra bài học là phải đặt vé trực tuyến trước nhiều ngày, không thể chủ quan mua vé tại chỗ.

Trong hành trình, Cung điện Mùa hè (Di Hòa Viên) là điểm đến mang lại cảm giác thư thả hơn do không gian rộng. Tại đây, gia đình chị trải nghiệm yến tiệc cung đình với chi phí 1,5 triệu đồng mỗi người. Chị đánh giá trải nghiệm "khá ổn" nhưng "đồ ăn không ngon như kỳ vọng". Về lưu trú, gia đình chị đặt phòng khách sạn qua ứng dụng, có kèm dịch vụ xe đưa đón sân bay.

Bắc Kinh đang trong giai đoạn cao điểm ngắm lá vàng, thường bắt đầu từ cuối tháng 10 và kéo dài hết tháng 11. Các điểm tham quan rợp sắc lá ngân hạnh vàng rực.

Hiện tượng đông đúc này trùng với dự báo của nhiều công ty lữ hành tại Việt Nam. Bà Đào Mai Dung, đại diện Nam Thanh Travel, cho biết lượng khách Việt đặt tour mùa thu Trung Quốc trong hai tháng 8-9 (khởi hành tháng 10-11) gần bằng tổng số khách của cả mùa thu năm 2024.

Dọc đường từ điểm thuê đồ đến Tử Cấm Thành là dòng người diện cổ phục. Ảnh: NVCC

Nền tảng etrip4u.com cũng ghi nhận tour mùa thu Trung Quốc chiếm gần 40% tổng số tour quốc tế bán ra trong quý II. Ông Phạm Anh Vũ, đại diện Du lịch Việt, xác nhận lượng khách đặt tour ngắm lá vàng mùa thu tăng 10-15% so với cùng kỳ 2024, trong đó Trung Quốc đứng đầu danh sách.

Theo các chuyên gia, có ba lý do chính tạo nên xu hướng này. Chi phí trọn gói chỉ bằng một nửa so với các thị trường Đông Bắc Á khác là yếu tố hấp dẫn khách nhất. Còn lại là cảnh sắc đa dạng, trải nghiệm phong phú cùng thủ tục, di chuyển thuận lợi.

Vượt qua những bất tiện do đi đúng mùa cao điểm du lịch tại Bắc Kinh, chị Thảo Anh cho rằng chuyến đi mang lại những giá trị lớn hơn. Nữ du khách khám phá văn hóa và lịch sử cố đô qua các công trình vĩ đại như Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất là đưa mẹ đi du lịch.

"Nhìn mẹ vui cười, thích thú khi được khám phá vùng đất mới tôi cũng toại nguyện, các phiền toái khác coi như chuyện nhỏ", chị nói.

Bích Phương

Ảnh: NVCC