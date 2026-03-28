Khách Việt kể hai lần bị móc túi hụt ở châu Âu

Nữ du khách Trần Đỗ Ngọc Lan kịp thời phát hiện và tri hô ngăn chặn kẻ gian giật ví khi đang di chuyển bằng phương tiện công cộng trong chuyến du lịch châu Âu.

Trở về nhà sau chuyến du lịch châu Âu đầu năm 2026, chị Trần Đỗ Ngọc Lan, hiện sống ở Mỹ, chia sẻ câu chuyện hai lần bị móc túi hụt của mình và thừa nhận "vẫn còn may mắn".

Do cảnh giác nên suốt chuyến đi Rome (Italy), chị Lan luôn đeo túi bên trong áo khoác. Nhưng buổi chiều duy nhất đeo túi ngoài áo, chị đã bị kẻ gian tấn công.

Chị Lan trong chuyến châu Âu hồi tháng 1. Ảnh: NVCC

Hôm đó chuyến xe buýt rất đông, chị Lan đặt hai tay che túi. Xe dừng, người lên xuống liên tục, xô đẩy nên mẹ con chị phải đứng sát những người không quen. Chị còn phải kéo con gần lại để né một người đàn ông ngoại quốc đang cố chen vào giữa.

"Lúc đó tôi thấy túi của con gái đã mở nhưng chỉ nghĩ do mọi người xô đẩy khóa tuột ra, không nghĩ đạo chích nhanh vậy", chị Lan kể. Trong túi con gái không có tài sản giá trị nên chị cũng không để ý tiếp.

"Mẹ con đang nói chuyện vui vẻ tôi bỗng có cảm giác bất an, nhìn xuống thấy mấy ngón tay đang mở ví của mình. Đó chính là người đàn ông muốn chen đứng giữa hai mẹ con", chị Lan kể lại.

Thủ thuật của người đàn ông này khá tinh vi. Nhóm của họ có hai người, một người quan sát ở cửa xe buýt, người còn lại làm ra vẻ "vô tội", tay cầm theo một áo khoác to, khiến những người xung quanh không thấy "ngón tay di chuyển" vào túi xách người khác.

"Khi phát hiện ra, tôi hét lên "Someone’s hand is in my purse" (Có người đang thò tay vào ví tôi) và giằng lại. Lúc đó tôi cũng biết ai làm nhưng ở xứ lạ không biết họ có vũ khí hay không nên chỉ dám la lớn. Đúng lúc đó dừng lại, người đàn ông nhanh chóng nhảy ra ngoài", chị Lan kể.

Chị cho hay một phần may mắn, một phần phát hiện sớm nên chưa mất gì. "Khi phát hiện kẻ gian, hai chân tôi run bần bật", chị Lan nói.

Nhóm đông người tụ tập tại ga tàu điện ngầm Paris nằm trong cảnh báo của các diễn đàn du lịch. Ảnh: Hội Sinh viên VN tại châu Âu

Trước đó, trong hành trình ở Paris (Pháp), chị Lan gặp chuyện tương tự. "Trên tàu tàu điện ngầm, hai phụ nữ xách túi to màu đen xô đẩy dù không đông người. Họ giả vờ vịn vào tay tôi cho khỏi ngã nhưng tay lần vào cổ tay tôi bên dưới áo khoác. Bà ấy lập tức giật vòng vàng tôi đang đeo nhưng không đứt. Tôi cũng la lớn", chị Lan kể. Chị cho hay thường những đoạn chuyển trạm của tàu hay buýt là thời điểm đạo chích ra tay vì nếu có vấn đề xảy ra, họ sẽ nhảy khỏi phương tiện lúc mở cửa.

Chị Lan đã đi khoảng 20 thành phố ở châu Âu. Chị cho biết mỗi nơi kẻ gian có những mánh khóe khác nhau. Càng những nơi nhiều khách du lịch như Pháp, Italy hay Hà Lan, đạo chích càng hoành hành. "Kinh nghiệm luôn là cần phải cẩn thận và cẩn thận mọi lúc mọi nơi", chị Lan nói thêm.

Sau hai lần "mất hụt", chị Lan khuyên du khách tới châu Âu hạn chế mang theo tiền mặt. Mọi người có thể để bớt tiền ở khách sạn, chia số tiền mang theo người mỗi ngày, sử dụng thẻ tín dụng hoặc các phương tiện thanh toán khác. Chị Lan cũng may túi bên trong áo khoác, cất những thứ quan trọng, hạn chế mở ra, chỉ để một ít tiền lẻ bên ngoài.

Mùa hè không mặc áo khoác, du khách có thể sử dụng thêm áo chống nắng, đeo túi bụng... để cất kín tiền và các giấy tờ quan trọng.

Ngoài ra, du khách nên hạn chế đứng gần cửa ra của các phương tiện công cộng như xe buýt hay tàu điện ngầm. Đây là các vị trí phải tiếp xúc nhiều người, và kẻ gian sau khi "hành sự" cũng tẩu thoát nhanh.

"Không có cách nào nhận ra được kẻ gian vì chúng khá nhiều chiêu trò, đến khi mất tiền mới vỡ lẽ nên tốt nhất vẫn là phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi", chị Lan khuyên.

Du khách nên lưu ý tư trang khi đến châu Âu du lịch. Ảnh: Hội Sinh viên VN tại châu Âu

Trên các diễn đàn du lịch châu Âu, nhiều du khách cũng đưa ra cảnh báo mánh khóe trộm cắp và đề phòng mất trộm. Tuệ Phạm, một khách du lịch từng đến Paris cuối 2024, cũng cảnh báo về nạn móc túi tập thể tại Paris.

"Đó là nhóm khoảng 15 người từ 8 tuổi đến 30 tuổi. Chiêu của chúng là bao vây và xếp hàng lên tàu cùng khách. Khi tàu đến, lợi dụng đông đúc và chen nhau, chúng bắt đầu thực hiện hành vi. Nhóm người lớn bao vây kín để 3-4 người nhỏ hơn móc túi khách. Chúng chen lấn xô đẩy và lấy tay che hết từ cổ tôi trở xuống để tôi không nhìn thấy gì bên dưới. Trộm xong cả lũ xuống tàu và cửa toa đóng lại, mình không làm gì được", anh Tuệ cho biết.

Thanh Thủy, một du khách cũng nhiều lần đến châu Âu, từng sống ở Hà Lan, đi du lịch Hy Lạp, CH Czech và một số nơi khác chia sẻ kinh nghiệm không dùng đồ hiệu cho vali ký gửi. Chỉ riêng vali đã giá nghìn USD thì đương nhiên đồ bên trong xịn, trộm không thể bỏ qua. Màu sắc vali càng sặc sỡ càng tốt, dễ đập vào mắt, ai đẩy đi thấy ngay và thường trộm thấy vali sặc sỡ cũng ngại.

"Tiền, hộ chiếu, thẻ tín dụng phải cho vào túi đeo sát người, không bao giờ rời. Tôi hay dùng túi làm từ nắp bật bia tái chế, gọn nhẹ, không thể rạch, không thể cắt, đeo rất thời trang, phù hợp với nhiều phong cách quần áo", chị Thủy cho biết.

Chị Thủy cũng nói thêm, hãy chọn nơi an toàn để đến. "Thế giới bao la rộng lớn, đi du lịch để thoải mái, để vui, nên những nơi lộn xộn thì khỏi đi. Đi lo canh trộm sẽ mất vui".

Tâm Anh