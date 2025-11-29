Khách Việt kể cảm giác trượt 'như bay' từ đỉnh Vạn Lý Trường Thành

Trung QuốcChị Minh Điệp miêu tả trạng thái phấn khích, cảm giác như bay lượn, khi trải nghiệm máng trượt từ đỉnh đến Vạn Lý Trường Thành xuống đất.

Khám phá đoạn đẹp nhất của Vạn Lý Trường Thành giữa rừng lá vàng, lá đỏ mùa thu được chị Vũ Minh Điệp, du khách TP HCM từng đi hơn 30 quốc gia trên thế giới, thực hiện đầu tháng 11.

"Gió lạnh buốt cóng hai tay nhưng cảnh sắc mùa thu ở Mộ Điền Dục thật xao xuyến. Ai đến Bắc Kinh nhất định phải tới đây", chị Điệp chia sẻ.

Vạn Lý Trường Thành, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 80 km, có nhiều đoạn được phép tham quan, trong đó Mộ Điền Dục (Mutianyu Great Wall) nổi tiếng và được bảo tồn tốt nhất. Trường thành Mộ Điền Dục có rừng tự nhiên che phủ 90%, uốn lượn giữa những ngọn núi, cảnh quan hùng vĩ, tạo cảm giác phân tầng đa chiều. Cảnh sắc thay đổi theo mùa nên ở đây "lúc nào cũng đẹp". Đây cũng là một kỳ quan kiến trúc được UNESCO công nhận Di sản Thế giới.

Một trong những trải nghiệm chị Điệp ấn tượng nhất ở Vạn Lý Trường Thành là chơi máng trượt từ trên đỉnh xuống đất. Khách trượt từ tháp canh số 6 và kết thúc tại khu vực gần lối ra. Thời gian khoảng 5-10 phút tùy tốc độ mong muốn trong khi đi đường bộ mất một tiếng.

Xe trượt là loại xe đơn (hoặc đôi dành cho phụ huynh kèm trẻ em), được trang bị cần điều khiển thủ công nằm chính giữa. Cơ chế vận hành khá đơn giản: đẩy cần về phía trước để tăng tốc (tối đa thường được giới hạn khoảng 30 km/h) và kéo cần về phía sau để phanh lại.

"Người chơi hoàn toàn chủ động kiểm soát tốc độ. Tuy nhiên, đừng nghiêng người ra ngoài hay dừng giữa đường và phải giữ khoảng cách an toàn ít nhất 20 m với xe phía trước", chị Điệp lưu ý.

Đường trượt được thiết kế với nhiều khúc cua, uốn lượn theo địa hình sườn núi. Nếu đông người trên máng, khách có thể bị kẹt, trượt chậm và mất đi cảm giác mạo hiểm. Gần cuối chặng có dịch vụ chụp ảnh kỷ niệm mất phí, khách có thể lấy hoặc không.

"Cảm giác trượt máng từ Vạn Lý Trường Thành xuyên qua khu rừng ngập lá vàng lá đỏ "rất vui, phê pha và kích thích, cảm giác như bay", chị Điệp cho biết. Trước đây chị từng thử ở New Zealand nhưng "không đã" bằng chuyến này.

Với người thích những trải nghiệm mới lạ kèm một chút mạo hiểm, trượt máng là dịch vụ rất đáng để lựa chọn trong chuyến tham quan Vạn Lý Trường Thành, chị Điệp nói thêm.

Dịch vụ trượt máng ở Mộ Điền Dục đã có từ năm 1998, do một công ty của Đức thiết kế và xây dựng. Với tổng chiều dài 1.580 m, đây là một trong những đường trượt dài nhất tại Trung Quốc.

Nhiều du khách trong và ngoài nước thường chọn trải nghiệm này sau khi leo lên bằng ghế hoặc cáp treo. Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, Michelle Obama, cùng hai con gái cũng từng lựa chọn hình thức này để xuống núi trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2014.

Vé trượt máng mua lẻ là 100 Nhân dân tệ (370.000 đồng). Nếu du khách mua vé hai chiều, lên bằng ghế treo, xuống bằng máng có giá 140 Nhân dân tệ (khoảng 520.000 đồng). Ngoài ra, du khách còn phải mua vé tham quan 40 Nhân dân tệ (150.000 đồng).

Chị Điệp cho biết mua combo gồm cả vé xe buýt tới Vạn Lý Trường Thành, vé tham quan, vé lên bằng ghế treo và xuống máng trượt, tất cả 250 Nhân dân tệ (khoảng 930.000 đồng).

"Cách này tiện lợi hơn nhiều so với việc tự bắt xe buýt công cộng chuyển tuyến nhiều lần", nữ du khách TP HCM nói.

Nếu tự đi xe buýt từ trung tâm Bắc Kinh, du khách bắt xe 916 Express tại trạm Đông Trực Môn đến Hoài Nhu, sau đó chuyển sang buýt nội vùng h23, h24 hoặc taxi. Ngoài ra, còn có các tuyến xe buýt thẳng từ Tiền Môn đến Mộ Điền Dục, khởi hành vào 8h30 sáng hằng ngày. Thời gian di chuyển khoảng 1,5 đến 2 tiếng.

Nên mua vé trước trên các nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới như Klook hay GetYourGuide hoặc mua vé trực tiếp ở Vạn Lý Trường Thành. Vào mùa cao điểm, chẳng hạn mùa thu, du khách có thể phải xếp hàng lâu. Lượng người xếp hàng đợi đến lượt có thể lên tới vài trăm cùng lúc, nhất là vào mùa cao điểm. Thời điểm đông nhất thường vào khoảng 12h hoặc cuối chiều trước 16h.

Chị Điệp cũng lưu ý kiểm tra thời tiết trước khi lên đường vì nếu trời mưa to, đường trơn, máng trượt sẽ dừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Trẻ em dưới 10 tuổi phải ngồi cùng người lớn, người cao tuổi (trên 60) hoặc người có bệnh về tim mạch nên hạn chế tham gia. Giờ hoạt động từ 8h đến 18h mùa cao điểm và 8h30 đến 16h40 mùa thấp điểm (mùa đông, thời tiết xấu).

Khách Việt chơi máng trượt ở Vạn Lý Trường Thành. Video: NVCC

Trên các diễn đàn du lịch quốc tế như TripAdvisor hay Klook, dịch vụ này cũng nhận được hàng nghìn đánh giá tích cực, đa số đều cho rằng đây là cách xuống núi "đỡ đau đầu gối nhất" và thú vị nhất.

"Xứng đáng với số tiền bỏ ra. Trải nghiệm giúp cho chuyến thăm Vạn Lý Trường Thành của tôi suôn sẻ. Tôi đã đi cáp treo lên một mình và hoàn thành vọng lâu 6 trong 20 phút, chụp được vô số ảnh trước khi xuống bằng máng trượt", một du khách viết trên Klook. Người này cũng lưu ý du khách nên đặt tour có hướng dẫn viên và căn thời gian hợp lý vì có thể không được chơi nếu đến muộn.

