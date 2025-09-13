Khách Việt hủy tour, chấp nhận mất tiền để tránh Nepal

Cửa hàng đóng cửa, những vụ tấn công, đốt phá ở Nepal khiến một số du khách Việt sẵn sàng mất tiền đặt tour hoặc cắt lịch trình, tìm cách về nước sớm để né nơi này.

Vương Anh, du khách Đà Nẵng, có lịch trekking cung Manaslu Circuit - tuyến đường trekking nổi tiếng ở Nepal - trong bốn ngày từ 23/9 cùng nhóm bốn người. Nữ du khách cho biết đã háo hức chờ chuyến đi vì cung trekking có cảnh đẹp và độ khó vừa phải.

Tuy nhiên, tình hình bất ổn ở Nepal buộc Vương Anh phải tính hủy kế hoạch. Chi phí đã chi cho chuyến đi ước tính khoảng 2.000 USD mỗi người, bao gồm tiền mua dụng cụ trekking, trả trước cho các dịch vụ như vé máy bay, tour guide, porter, bảo hiểm cho chuyến đi loại có trực thăng giải cứu. Nếu hủy, Vương Anh mất có thể khoảng hơn 500 USD - chưa bao gồm tiền dụng cụ vì có thể dùng lại cho chuyến đi khác.

Một người biểu tình cầm cờ Nepal đứng phía trước một đồn cảnh sát bị đốt cháy ở Kathmandu ngày 9/9. Ảnh: AP

Du khách Việt cho biết đã tham khảo ý kiến của đại lý du lịch Nepal và được tư vấn "đủ an toàn". Đơn vị này cho rằng trong khoảng 10 ngày nữa, tình hình ở Nepal sẽ ổn định. Tuy nhiên, Vương Anh vẫn lo lắng và tìm cách hủy tour.

Nepal là nơi có nhiều cung đường trekking nổi tiếng thế giới, trong đó có Everest Base Camp và Annapurna Circuit. Theo Cục Du lịch Nepal, trong 6 tháng đầu năm nước này đón gần 580.000 lượt khách quốc tế, giảm gần 1% so với cùng kỳ năm 2024. Năm 2024, gần 1,15 triệu lượt khách quốc tế ghé thăm quốc gia này.

Viên Dung, du khách Hà Nội, cho biết có kế hoạch đến Nepal ngày 10/9 để hành hương nhưng đã hủy. Nữ du khách bày tỏ tiếc nuối vì gần như năm nào thực hiện chuyến hành hương đến đất nước này.

"Tôi ngồi xem lại ảnh những năm trước mà thấy đau lòng quá, một nơi từng bình yên mà giờ lại thế này", cô nói. Du khách này không tốn chi phí khi hủy kế hoạch vì cô thường mua máy bay sát giờ, đến sân bay ở Kathmandu mới xin visa on arrival (visa tại sân bay).

Đường phố Kathmandu năm 2022. Ảnh: Viên Dung

Biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Nepal hôm 8/9, khi hàng chục nghìn người đổ xuống đường phố thủ đô Kathmandu để bày tỏ giận dữ, sau khi chính phủ chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube, Instagram với lý do những công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính quyền.

Căng thẳng leo thang khi các cuộc tuần hành biến thành biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng ở Nepal. Người biểu tình tấn công lực lượng an ninh, còn cảnh sát bắt đầu sử dụng đạn thật khi đối phó đám đông, biến 8/9 trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất lịch sử Nepal với 20 người chết, hàng trăm người bị thương.

Ông Trương Công Thành, Giám đốc khu vực miền Trung của Đại lý vé máy bay Hồ Phi Long, cho biết tới ngày 12/9, một số hãng bay có lịch khởi hành từ hoặc đến Kathmandu đã hỗ trợ hoàn, đổi vé cho khách hàng. Ví dụ China Southern Airlines hỗ trợ cho khách hàng có thời gian xuất vé trước 17h ngày 9/9, khởi hành từ 9/9 đến 28/9.

Đại lý Hồ Phi Long đã hỗ trợ khoảng 50 trường hợp hoãn, đổi vé tính đến 28/9, do đây là các trường hợp bất khả kháng. Ngoài ra, Nepal cũng là thị trường ngách, lượng khách không nhiều, nên ảnh hưởng không lớn đến đại lý vé máy bay hay công ty lữ hành. Tuy các tin tức ở Nepal có phần tích cực hơn từ ngày 12/9, ông Thành cho biết tất cả khách mua vé Nepal tính tới cuối năm đều đã hủy, cho thấy người Việt thực sự e dè khi du lịch lúc này.

Thùy Vân, du khách Việt đến Kathmandu từ 1/9, cho biết đã đặt vé máy bay để rời Nepal trong chiều 12/9. Kế hoạch ban đầu của Vân là chơi ở Nepal một tháng trước khi đi tiếp Sri Lanka hoặc Ladakh. Tuy nhiên, những gì diễn ra ở Kathmandu những ngày qua khiến cô cảm thấy bất an, không muốn ở lại.

Công ty và nhà hàng trên đường Pashupati đã không hoạt động trong 5 ngày. Ảnh: Thùy Vân

"Tình hình những ngày qua rất tệ, hôm nay có vẻ đỡ hơn nhưng hầu hết cửa hàng chưa mở lại", cô nói. Trong những ngày ở Kathmandu, Vân không thể ra đường vào buổi tối vì lệnh cấm từ 17h đến 7h hôm sau. Ban ngày, nếu ra đường, du khách Việt phải mang theo hộ chiếu để tránh rắc rối khi cảnh sát kiểm tra.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam ở Nepal hạn chế ra khỏi nhà, tránh tới các khu vực biểu tình, nhất là ở thủ đô và những nơi có nguy cơ về an ninh, thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình trên các phương tiện thông tin đại chúng uy tín của sở tại và trang thông tin điện tử của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal. Trừ khi có việc cần thiết, công dân Việt được khuyến cáo không tới Nepal.

Các công ty lữ hành trên thế giới cũng cho biết đã nhận được các cuộc gọi hoãn chuyến đi đến Nepal.

Theo Vân, khách du lịch vẫn an toàn ở Nepal vì họ không phải đối tượng bị nhắm đến. Nhưng cô vẫn sợ viễn cảnh vô tình bị kéo vào một cuộc tấn công. Do đó, trước ngày bay, Vân đã chủ động tìm khách sạn gần sân bay để "kịp chạy ngay khi có vấn đề".

Tú Nguyễn