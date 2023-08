Khách Việt gợi ý lịch trình cho người lần đầu đi Singapore

Fort Canning Park, Sentosa, phố Tàu, khu tiểu Ấn và phố Arab là những điểm đến nổi tiếng khách nên ghé thăm khi du lịch Singapore, theo lữ khách Xuân Sang.

Đào Xuân Sang, giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội, đi du lịch tự túc Singapore 6 ngày 5 đêm cùng em gái và một người bạn từ 17/8 đến 22/8, với mục tiêu trải nghiệm tối đa với chi phí tối thiểu. Trước chuyến đi, nam du khách tham khảo thông tin trên website của Tổng cục Du lịch Singapore (STB), tư vấn từ các hướng dẫn viên du lịch, công ty lữ hành địa phương.

Dưới đây là lịch trình, các điểm tham quan, cách di chuyển và lời khuyên Sang đúc kết sau chuyến đi để du khách có thể tham khảo cho dịp 2/9 tới.

Các điểm tham quan:

Jewel Changi: Nằm tại sân bay Changi, Jew Changi là một trung tâm phức hợp với hàng trăm cửa hàng mua sắm, ăn uống và khu vui chơi phục vụ du khách. Mái vòm tròn được làm bằng thép và kính trải dài giúp Jewel Changi luôn có ánh sáng tự nhiên. Một trong những điểm tham quan hút khách nhất ở đây là công viên Canopy, thung lũng Rừng nhiệt đới và Rain Vortex, thác nước trong nhà cao nhất thế giới. Rain Vortex cũng là biểu tượng nổi tiếng của Jewel Changi.

Phố Tàu: Là một mê cung với những con đường hẹp gồm những nhà hàng bán các món truyền thống như cơm gà Hải Nam, mỳ và thịt xiên nướng; các khách sạn bình dân; cửa hàng bán đồ lưu niệm, quần áo và các quán bar. Một số khu vực tham quan ở đây gồm: Bảo tàng và Chùa Răng Phật, đền thờ Sri Mariamman, khu bích họa Mohamed Ali Lane.

Phố Arab: Được mệnh danh là con phố "ăn ảnh" nhất Singapore, Arab Street là nơi sinh sống của những người theo đạo Hồi. Nơi này được trang trí theo phong cách Trung Đông và Hồi giáo truyền thống, với những con đường, bức tường đầy màu sắc. Các điểm nên ghé thăm: nhà thờ Sultan Mosque, Kampong Glam Cafe, ngõ Haji Lane.

Khu tiểu Ấn: Một trong những khu vực sống động nhất Singapore. Khi bạn đi dọc Serangoon và các con đường xung quanh, đừng quên khám phá các đền thờ Hindu, Hồi giáo, chùa Trung Quốc và nhà thờ Cơ Đốc giáo. Vì khu này gần trung tâm và tràn ngập không gian phóng khoáng nên nhiều nghệ sĩ dọn đến sống.

Gardens By The Bay: Gần vịnh Marina, ngay giữa trung tâm Singapore. Nơi đây được ví như "thiên đường cho những người yêu thiên nhiên", gồm ba không gian riêng biệt trải rộng trên 101 ha: vườn vịnh nam, vườn vịnh đông và vườn vịnh trung tâm. Vườn ngoài trời, thời gian mở cửa từ 5 đến 14h, khu vực nhà kính có điều hòa từ 9h đến 21h.

Gardens By The Bay dưới ống kính du khách Việt.

Fort Canning Park: Hãy tưởng tượng một nơi ở Singapore mà hoàng gia Malaysia từng cai trị vào thời trung cổ, nơi người Anh quyết định đầu hàng quân Nhật trong Thế chiến II và là nơi tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc của các ngôi sao trên thế giới. Mọi sự kiện này đều diễn ra trên đỉnh đồi của Fort Canning Park, một trong những địa danh lịch sử của đất nước. Du khách có thể đến ngọn đồi từ đường Orchard, nơi nổi tiếng với các cửa hàng mua sắm, ghé thăm bảo tàng Quốc gia nằm ngay phía sau ngọn đồi.

Sentosa: Từng là pháo đài quân sự của Anh, ngoài khơi bờ biển phía nam, ngày nay hòn đảo là khu nghỉ dưỡng với các bãi biển đẹp, khách sạn sang trọng và nhiều điểm tham quan. Trong tiếng Mã Lai, Sentosa nghĩa là "hòa bình và yên tĩnh".

Sang chụp ảnh bên vịnh Marina, phía sau là khách sạn nổi tiếng Marina Bay Sand với hình ảnh con thuyền trên nóc tòa nhà.

Ăn uống:

Singapore hệ thống cơ sở phục vụ ẩm thực phong phú, từ quán hàng bình dân trong các khu chợ, quầy bán đồ ăn tại trung tâm thương mại đến các nhà hàng gắn sao Michelin.

Ngoài trung tâm ẩm thực Maxwell, nơi ngoại trưởng Vivian Balakrishnan mời Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thưởng thức ẩm thực đường phố hồi cuối tháng 7, du khách có thể ghé thăm khu phố Tàu, tiểu Ấn hoặc Kampong Gelam. Đây là những nơi "tuyệt vời để bắt đầu" nếu bạn muốn thử các món ăn Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia. Khu vực lân cận Joo Chiat có rất nhiều nhà hàng phục vụ những món Peranakan cổ điển. Theo tiếng Malaysia, Peranakan có nghĩa là "được sinh ra tại địa phương" hay "con lai". Ngày nay, nó được dùng để chỉ nền văn hóa "ngoại lai" nhưng từng phát triển rất rực rỡ.

Theo hướng dẫn từ STB, du khách nên dành mỗi ngày để nếm thử các món ăn mang tính biểu tượng đến từ những nền văn hóa địa phương. "Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy một món ăn đáng để kích thích vị giác của mình".

Bên cạnh đó, du khách có thể thưởng thức đồ ăn tại 49 nhà hàng được gắn sao Michelin và hàng trăm hàng quán được trao giải Bib Gourmand (nhà hàng có đồ ăn ngon với giá cả phải chăng) như Odette, Waku Gin, Labyrinth hay Candlenut, nhà hàng Peranakan đầu tiên trên thế giới được trao sao Michelin.

Nhóm Sang ăn cơm gà Hải Nam, giá 23 USD (570.000 đồng).

Nơi ở:

Đào Xuân Sang lưu trú tại khách sạn ST Signature Jalan Besar với ưu điểm gần các trạm MRT (tàu điện ngầm) để thuận tiện đi lại, giá từ 125 USD.

Các khách sạn được STB bình chọn "tốt nhất nước" gồm: Capella Singapore, The Barracks Hotel Sentosa by Far East Hospitality, The Fullerton Bay Hotel Singapore, Quincy Hotel Singapore by Far East Hospitality, Regent Singapore. Giá phòng các khách sạn này có thể lên đến hàng nghìn USD một đêm.

Những khách sạn vào top "sang trọng nhất nước", cũng do STB gợi ý, gồm: Fullerton Hotel Singapore, Pan Pacific Singapore, Park Collection Marina Bay hoặc Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa. Giá trung bình từ 280 USD.

Mua sắm:

Tại Singapore, mua sắm không chỉ là mua đồ mà còn là khám phá những thế giới khác nhau, nơi giao thoa giữa bán hàng, thiên nhiên, công nghệ và di sản, theo STB. Du khách có thể mua sắm tại các trung tâm thương mại như Funan, Jewel Changi, Mustafa Centre, đường Orchard hoặc các khu phố Tàu, tiểu Ẩn, các xưởng thủ công.

Lịch trình gợi ý cho chuyến đi 6 ngày 5 đêm:

Ngày 1: Nội Bài - Changi Terminal 4 - Jewel Changi - Phố Tàu - thăm tượng Merlion nổi tiếng.

Ngày 2: For Canning Park - ra cầu tàu Clark Quay Jetty mua vé đi thuyền dọc sông và Marina Bay, giá khoảng 20 USD một người. "Bạn nên ngồi phía đuôi thuyền để tận hưởng không gian một cách ấn tượng nhất", Sang cho biếtt.

Ngày 3: Phố Arab Street - Khu tiểu Ấn - Phố Tàu - Gardens By The Bay - vịnh Marina.

Ngày 4: Sentosa - đường Orchard

Ngày 5: Cầu Helix - Bảo tàng Khoa học Nghệ thuật - Phố Tàu

Ngày 6: Trở về Việt Nam.

Những điều cần lưu ý:

Sang nói du khách không nên để điện thoại hết pin vì "nếu không có điện thoại giống như ra sân bay không mang hộ chiếu". Tại Singapore "làm gì cũng phải quét QR code và thao tác trên điện thoại, từ khai báo nhập cảnh, xem thực đơn, gọi đồ ăn, đặt phòng khách sạn".

Sang cho biết người dân địa phương thân thiện. Anh được mọi người hướng dẫn nhiệt tình khi bị lạc hoặc khi cần hỏi đường. "Qua đường bạn nhớ ấn cái nút ở gần đó và chờ đèn xanh cho người đi bộ bật lên, các xe sẽ dừng lại nhường đường", Sang nói.

Nam du khách Việt chia sẻ chi phí chuyến đi là khoảng 15 triệu đồng một người. Trong đó vé máy bay khứ hồi một người 4,5 triệu đồng. Số tiền còn lại gồm vé tham quan, ăn uống và thuê phòng khách sạn. Phòng của Sang giá 3 triệu một đêm, anh chung phòng với hai người nữa nên 5 đêm hết 5 triệu đồng.

Phương Anh

Ảnh: NVCC