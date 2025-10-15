Khách Việt giảm du lịch Campuchia sau các vụ lừa đảo, bắt cóc

Khách Việt giảm đi du lịch Campuchia vì lo ngại vấn đề an toàn sau các vụ lừa đảo, gần nhất là sự việc liên quan đến sinh viên Hàn Quốc bị bắt cóc, sát hại.

Dịp 30/4, chị Phương Linh, sống tại TP HCM, lên kế hoạch du lịch Campuchia cho gia đình bốn người vì đã đi một số điểm phổ biến ở châu Á như Nhật Bản, Đài Loan. Ngoài ra, chương trình du lịch Campuchia nếu đi tour 6 ngày có giá hơn 8 triệu đồng mỗi người, rẻ hơn đáng kể so với Nhật Bản (thường khoảng 30 triệu đồng) và Đài Loan (khoảng 14 triệu đồng).

Chương trình tour đi qua nhiều tỉnh thành và hầu hết điểm du lịch nổi tiếng ở Campuchia. Tuy nhiên, những người từng đi tour cho biết các điểm trong hành trình cách xa nhau, thời gian ngồi ôtô nhiều. Nếu đi tự túc, khách từ TP HCM chỉ có lựa chọn qua cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh nhưng đồng nghĩa sẽ phải đi qua cửa khẩu Bavet - nơi có khu Tam Thái Tử nổi tiếng với nhiều tệ nạn như lừa đảo, buôn người.

"Tôi từng đi tự túc nhiều nước châu Á nhưng nghĩ cảnh phải qua khu Bavet thật sự không yên tâm", chị nói. Chị đã tham khảo nhiều hội nhóm và được tư vấn "không nên quá lo lắng". Tuy nhiên, sau 6 tháng từ lúc có dự định, chuyến đi Campuchia vẫn chưa thành vì chị và gia đình vẫn lo ngại.

Du khách đi trên con đường dẫn đến Angkor Wat ở Siem Reap, Campuchia. Ảnh: AFP

Chị Linh không phải du khách Việt duy nhất dè dặt du lịch Campuchia vì sợ không an toàn. Thống kê từ một số đơn vị lữ hành cũng cho thấy lượng khách Việt đi Campuchia đang giảm mạnh sau hàng loạt vấn đề từ đầu năm như tình hình bất ổn ở biên giới với Thái Lan, những câu chuyện liên quan đến lừa đảo, buôn người.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt, cho biết trước kia công ty có thể chạy 1-2 tour Campuchia mỗi tuần nhưng giờ giảm xuống 1-2 tour mỗi tháng. Từ đầu năm, sự quan tâm của du khách cho tour Campuchia có tín hiệu khả quan nhờ chính sách kích cầu của doanh nghiệp và sự bão hòa của các tour châu Á phổ thông.

Dù vậy, các thông tin về tội phạm có tổ chức, lừa đảo công nghệ cao hay bắt cóc tạo ra rào cản tâm lý lớn với du khách. Khoảng 50% khách khi được tư vấn tour Đông Nam Á loại Campuchia vì không an tâm. Trong khi đó, nhóm khách quan tâm lại thường đặt câu hỏi "Đi Campuchia có dễ lạc vào khu cờ bạc, lừa đảo không?", "Đi Campuchia có phải cảnh giác không?".

Tương tự, ông Đặng Quốc Bình - sống tại Phnom Penh, Campuchia - CEO Công ty TNHH Land Tour, chuyên cung cấp landtour Campuchia, cho biết lượng quan tâm về du lịch quốc gia này vẫn lớn, đặc biệt từ TP HCM vì di chuyển dễ dàng, không cần visa và nhiều điểm đến tâm linh, văn hóa. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ dừng ở sự quan tâm còn lượng khách thực tế đã giảm hẳn từ năm 2024. Tới tháng 5, tranh chấp biên giới giữa Campuchia và Thái Lan nổ ra khiến lượng khách gần như về 0.

Ông Bình cho biết trong tháng 6, công ty có 10 đoàn khách nhưng tới 28/5 đều đã hủy vì lo ngại tình hình giữa Campuchia và Thái Lan. Cuối tháng 7, công ty tạm ngưng hoạt động, chỉ duy trì các tư vấn viên online do không còn khách. Theo ông Bình, khách đi Campuchia chủ yếu là nhóm gia đình, trung tuổi, đi tour với lịch trình rõ ràng và độ an toàn gần như tuyệt đối.

Du khách Việt chụp ảnh ở Cung điện Hoàng gia Campuchia hồi tháng 4. Ảnh: Le Pa Da

Các điểm đến trong tour Campuchia phổ biến với khách Việt gồm Quần thể Angkor và biển hồ Tonle Sap, Cung điện hoàng gia, Chùa Vàng Bạc, bảo tàng diệt chủng Khmer Đỏ (Toul Sleng), Chợ Lớn Mới Phnompenh (Phsar Thmey), Tượng Đài hữu nghị Campuchia - Việt Nam, đài độc lập Campuchia hay cao Nguyên Bokor (Núi Tà Lơn). Đây đều là các điểm nằm xa những khu nổi tiếng về tội phạm. Tuy nhiên, các thông tin tiêu cực khiến người Việt ngày càng rời xa thị trường này.

Đầu tháng 10, một nam sinh họ Park người Hàn Quốc đã bị bắt cóc, sát hại ở Campuchia khiến nỗi sợ du lịch quốc gia này càng được đẩy lên cao. Thậm chí, Chủ tịch Hiệp hội người Hàn Quốc ở Campuchia còn cho biết rất nhiều hợp đồng du lịch bị hủy, người Hàn Quốc khuyên nhau đến Campuchia phải "cúi đầu, im lặng, đừng gây chú ý".

Sau 15 năm sống ở Campuchia, anh Bình nói du lịch quốc gia này thực sự an toàn vì Campuchia chú trọng đến ngành du lịch. Ở các điểm tham quan, du khách đều dễ dàng bắt gặp cảnh sát du lịch lẫn cảnh sát cơ động túc trực. Hay tại chợ Phnom Penh, cảnh sát cũng liên tục đi tuần để bắt kẻ gian móc túi du khách vì đây là khu chợ lớn, đông khách du lịch, tương tự chợ Bến Thành ở TP HCM.

"Bao năm làm nghề tôi chưa thấy trường hợp khách nào mất an toàn khi đi tour, đi tự túc lại là câu chuyện khác nên tôi không rõ", ông nói.

Cảnh sát đứng dưới những chiếc ô có chữ "Lion" bên ngoài chợ Phnom Penh. Ảnh: NVCC

Thực tế, một số du khách từng đến Campuchia gần đây nói trải nghiệm du lịch "không sợ như tưởng tượng". Lê Phát Đạt, blogger du lịch, đến Phnom Penh vào tháng 4, cho biết trải nghiệm du lịch thú vị, người dân địa phương hiền lành và luôn tận tâm chỉ dẫn cho du khách. Anh vẫn ấn tượng cảnh người địa phương tập trung ở quảng trường trước Cung điện Hoàng gia để chơi các trò truyền thống mỗi chiều cuối tuần - đem đến hình ảnh bình yên khác hẳn những gì một số người tưởng tượng.

Ban đầu, anh Đạt định quay lại Campuchia để đi thêm một số tỉnh khác như Siem Reap. Tuy nhiên, những thông tin gần đây như nhiều cuốn hộ chiếu bị vứt trong thùng rác ở Campuchia hay vụ nam sinh Hàn Quốc bị giết khiến blogger này "có chút lo sợ". Vì thế, anh nghĩ sẽ không du lịch Campuchia ít nhất đến khi cảm thấy an toàn hơn.

Theo ông Bình, đây là thời điểm "cực kỳ khó khăn" với các đơn vị lữ hành chuyên tuyến Campuchia. Ông cho biết các thông tin tiêu cực rồi sẽ qua đi nhưng nhiều người dùng TikTok đang thường xuyên đăng tải thông tin sai lệch, nhạy cảm, gây ra "tổn thương cảm xúc" với người Việt khiến hình ảnh du lịch Campuchia ngày càng đi xuống.

Hiện tại, công ty của ông Bình đang nỗ lực đăng tải những video về tình hình thực tế khi du lịch Campuchia, đồng thời mời gọi những doanh nghiệp lữ hành đến để chia sẻ, tháo gỡ khó khăn. Trong thời gian tới, công ty sẽ triển khai thêm loại hình du lịch nông thôn, hướng về trải nghiệm "chữa lành" ở Campuchia.

Tú Nguyễn