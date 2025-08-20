Khách Việt đi Bhutan 'ít nhưng chất'

Lượng khách Việt đi Bhutan tăng trưởng hàng năm nhưng "vẫn ít" và ở nhóm "cao cấp, đặc biệt" do chi phí điểm đến cao so với mặt bằng chung.

Chị Đỗ Thị Thắm, sống tại Hà Nội, đến Bhutan ba lần vào các năm 2015, 2016 và 2019. Mỗi năm chị đến vào một mùa gồm thu, đông, xuân để chiêm ngưỡng cảnh sắc khác nhau của quốc gia này cũng như tham gia các lễ hội truyền thống địa phương. Lần lưu trú lâu nhất là năm 2015, kéo dài 12 ngày.

Trong mắt nữ du khách Việt, quốc gia Phật giáo Bhutan yên bình, trong lành người dân hiền lành, có thể giao tiếp tiếng Anh tốt. Chị thích các lễ hội truyền thống như Paro Festival, thường diễn ra vào mùa thu và xuân, do chưa bị thương mại hóa. Người bản địa khắp nơi đổ về, mặc trang phục truyền thống và hát nhiều bài dân ca.

Tuy nhiên, chị đánh giá ẩm thực Bhutan không đa dạng như Việt Nam. "Gu" ăn uống của người dân nơi đây gần giống người Ấn Độ với các món cà ri, cay và ít đồ tươi. Trong ba lần đến đất nước này, chị không gặp nhiều khách quốc tế. Theo tờ Bhutanese, năm 2024, quốc gia này đón hơn 145.000 khách quốc tế, trong đó gần 95.000 khách Ấn Độ.

Tu viện Tiger' Nest nằm trên vách núi ở Bhutan. Ảnh: Hoàng Thúy Anh

Bà Lê Thùy Nhung, Phó phòng Khách lẻ Công ty Du lịch Vietravel Hà Nội, cho biết hiện lượng khách Việt đi Bhutan "khá ít". Mỗi năm, công ty khai thác 4-5 chuyến charter (chuyến bay thuê), mỗi chuyến khoảng 80-90 khách. Đa số đoàn thường đi cùng các sư thầy sang Bhutan làm lễ.

Theo Phó Tổng giám đốc Du lịch Việt Phạm Anh Vũ, lượng khách Việt đi tour Bhutan tăng trưởng hàng năm nhưng vẫn ở nhóm "cao cấp, đặc biệt", chiếm dưới 3% tổng lượng khách. Tour trọn gói đi Buhtan tại công ty có giá 55-77 triệu đồng cho hành trình phổ thông 5 ngày 4 đêm, đi qua các điểm nổi tiếng như Paro - thủ đô Thimphu - cố đô Punakha. Phần lớn khách đi Bhutan là để hành hương hoặc khách từng đi nhiều quốc gia khác, mong muốn tìm điểm đến độc đáo.

Du khách đến Bhutan hiện cần đóng 100 USD phí bền vững một ngày. Chính quyền cho biết mức phí này dùng để nâng cấp cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, trả lương cho người lao động cũng như bù đắp lại những tác động của khách du lịch tới môi trường. Ngoài ra, chi phí xin visa một lần là 40 USD.

Chính phủ Bhutan không còn yêu cầu khách quốc tế phải đặt tour trọn gói. Tuy nhiên, các chuyên gia du lịch khuyến khích du khách nên đặt tour để có những trải nghiệm trọn vẹn.

Mùa cao điểm du lịch tại Bhutan diễn ra vào tháng 3-5 khi hoa đào nở, tháng 9-11 khi lá cây chuyển vàng và có các lễ hội nổi tiếng. Các tháng còn lại khí hậu khắc nghiệt như mưa nhiều, nóng hoặc lạnh.

Theo bà Nhung, khách Việt đến Bhutan đều yêu thích môi trường trong lành, muốn khám phá văn hóa và tìm kiếm sự khác biệt so với các quốc gia khác. Bhutan có khoảng 800.000 người tính đến năm 2025, không có cảnh tắc đường hay còi xe inh ỏi. Một trong những điểm du lịch nổi tiếng thế giới nằm tại Bhutan là tu viện Tiger's Nest nằm trên núi và dãy Himalaya hùng vĩ.

"Người dân Bhutan thân thiện. Các khu du lịch không chèo kéo khách và mọi nơi đều sạch sẽ, không có rác", chị Hoàng Thúy Anh, nữ du khách người Mỹ gốc Việt từng đặt chân đến hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ, chia sẻ sau chuyến đi gần 10 ngày đến Bhutan vào tháng 3/2024.

Khách Việt đi Bhutan 'ít nhưng chất' Chị Thúy Anh đến thăm Bhutan hồi tháng 3/2024. Video: NVCC

Lịch trình đến Bhutan được nhiều du khách đánh giá nhẹ nhàng, chủ yếu tham quan các điểm đến Phật giáo, ngắm cảnh và "không phù hợp với khách trẻ tuổi thích sự sôi động".

Bên cạnh đó, giá tour đến Bhutan còn cao, ít đường bay. "Nếu tính riêng vé máy bay khứ hồi đã hết 22-26 triệu đồng nếu bay thẳng", ông Vũ của Du lịch Việt cho biết. Hiện tại, du khách có thể bay thẳng từ TP HCM đến thành phố Paro, thời gian di chuyển 4-5 tiếng. Nếu từ Hà Nội, thời gian di chuyển khoảng hơn ba tiếng.

Ông Vũ cũng ghi nhận một xu hướng mới của năm nay với khách Việt đi Bhutan hay Tây Tạng, đó là gia tăng khách tự rủ nhau đi theo nhóm 10-25 người và thông qua công ty du lịch để đặt tour thiết kế riêng. Giá tour cao hơn nhưng lịch trình, thời gian và điểm tham quan được như ý. Xu hướng này xuất phát từ nhu cầu trải nghiệm "độc", "đi một lần cho biết" và muốn có những chuyến đi ý nghĩa.

"Người Bhutan hiền lành và kiên nhẫn, không màu mè phô trương. Các thành phố không treo bảng hiệu quảng cáo ngập tràn. Vẻ đẹp tự nhiên mới là dấu ấn ở nơi này", chị Thúy Anh nói.

Phương Anh