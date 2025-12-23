Khách Việt đến Thái Lan giảm mạnh

Lượng khách Việt Nam đến Thái Lan năm 2025 đạt hơn 600.000 lượt, giảm 33% so với mức gần một triệu lượt của năm trước.

Theo số liệu sơ bộ từ Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan (MOTS) công bố ngày 3/12, tổng lượng khách quốc tế đến quốc gia này tính đến hết tháng 11 ước đạt 29,6 triệu lượt, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2024.

Tại Đông Nam Á, Việt Nam hiện là thị trường gửi khách lớn thứ sáu đến Thái Lan, xếp sau Malaysia, Lào, Indonesia, Singapore và Philippines.

Khung cảnh lũ lụt tại tỉnh Hat Yai, Thái Lan, hôm 23/11. Ảnh: Reuters

Theo nhận định từ các chuyên gia của tờ SCMP, năm 2025, ngành du lịch Thái Lan đối mặt nhiều thử thách như bất ổn chính trị trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Campuchia, thiên tai lũ lụt và đồng baht tăng giá khiến chi phí du lịch tăng cao. Vào tháng 5, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đã phải điều chỉnh mục tiêu đón khách năm, từ hơn 37 triệu lượt xuống còn hơn 35 triệu lượt, ngang với năm 2024.

Đồng baht tăng giá hơn 8% so với USD trong năm nay đã trực tiếp "bào mòn" lợi thế cạnh tranh về chi phí của du lịch Thái Lan, khiến quốc gia này không còn là lựa chọn ưu tiên cho phân khúc du lịch giá rẻ. Bên cạnh đó, các chính sách kinh tế từ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã gián tiếp tác động đến tâm lý tiêu dùng toàn cầu, khiến thị trường khách đường xa trở nên thận trọng hơn.

Trong khi Thái Lan chật vật, Malaysia đã nhanh chóng vươn lên. Tính đến hết tháng 8/2025, Malaysia đón 28,24 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với năm trước. Thành công đến từ chiến lược miễn thị thực linh hoạt cho các thị trường lớn như Trung Quốc và Ấn Độ, cùng việc đẩy mạnh đa dạng hóa các sản phẩm du lịch đô thị và mua sắm. Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia cho biết đặt mục tiêu 47 triệu lượt khách vào năm 2026, con số có thể giúp nước này vượt Thái Lan về tổng lượng khách.

Anh Minh (Theo SCMP, MOTS)