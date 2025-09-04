Khách Việt đến Hàn Quốc nhiều thứ hai khu vực

Với gần 370.000 lượt khách ghé thăm trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam trở thành nguồn khách du lịch lớn thứ hai của Hàn Quốc tại Đông Nam Á, chỉ xếp sau Philippines.

Việt Nam là thị trường gửi khách lớn thứ hai trong khu vực Đông Nam Á với gần 370.000 lượt khách nhập cảnh trong 7 tháng đầu năm, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO). Đứng thứ nhất là Philippines với hơn 383.000 lượt.

Ở chiều ngược lại, trong 7 tháng đầu năm, hơn 2,5 triệu lượt khách Hàn nhập cảnh Việt Nam trên tổng số hơn 12 triệu lượt khách quốc tế. Hàn Quốc trở thành thị trường gửi khách lớn thứ hai trên thế giới đến Việt Nam, sau Trung Quốc với 3,1 triệu lượt.

Lễ hội hoa anh đào ở Gyeongju, Hàn Quốc. Ảnh: KTO

Năm 2024 cũng được coi là năm quan trọng trong du lịch của hai nước, khi lần đầu tiên tổng lượng khách của Việt Nam - Hàn Quốc vượt mốc 5 triệu lượt. Trong đó, gần 4,6 triệu lượt khách Hàn Quốc sang Việt Nam và là thị trường gửi khách lớn nhất, vượt qua Trung Quốc. "Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Hàn Quốc đối với khách Việt và ngược lại", theo KTO Việt Nam.

Hàn Quốc cũng có nhiều động thái trong việc tiếp tục khai thác thị trường khách Việt trong thời gian tới. Từ 4 đến 6/9, KTO Việt Nam mở gian hàng tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM - ITE HCMC lần thứ 19 để quảng bá các sản phẩm, trải nghiệm mới hút khách Việt như "Say đắm Thu Hàn - Fall in Korea"; mô phỏng chợ truyền thống Hàn Quốc, không gian "Đêm Hàn Quốc - nighlife in Korea".

Làng văn hóa Gamcheon, Busan về đêm. Ảnh: KTO

Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt Phạm Anh Vũ cho biết Hàn Quốc luôn là điểm đến được khách Việt yêu thích, lượng tour chiếm 10-15% tổng số khách ở các thị trường khác. Hàn Quốc có nhiều yếu tố thu hút khách như văn hóa, ẩm thực cùng các hiệu ứng phim ảnh, ca nhạc cũng như cảnh quan bốn mùa rõ rệt, giá tour phải chăng, từ 15 triệu đồng. Khách Việt có thể đến vào mùa xuân ngắm hoa anh đào nở, mùa thu ngắm lá vàng hay mùa đông ngắm tuyết rơi. Tour Seoul - Nami - Everland được khách đặt nhiều nhất, được coi là tuyến điểm đi từ Việt Nam vì sự quen thuộc và phổ biến của điểm đến.

Phương Anh