Khách Việt dành 12 ngày 'săn' mùa thu vàng ở Bắc Kinh

Trung QuốcAnh Hồ Tấn Tài có chuyến đi đáng nhớ khi bắt trọn những khoảnh khắc giao mùa đẹp nhất, từ hàng ngân hạnh trong công viên cổ kính đến Vạn Lý Trường Thành nhuộm sắc lá phong.

Cuối tháng 10, đầu tháng 11 là thời điểm thủ đô Bắc Kinh bước vào mùa thu đẹp nhất. Tiết trời se lạnh, khoảng 10-18 độ C, nắng hanh vàng và bầu trời trong xanh, phù hợp cho các hoạt động tham quan ngoài trời. Đây cũng là lúc những hàng cây ngân hạnh dọc các con phố cổ hay trong công viên đồng loạt chuyển vàng, cây phong trong các khu rừng ngoại ô chuyển đỏ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên cuốn hút.

Anh Hồ Tấn Tài (Win Đi), travel blogger 26 tuổi đến từ TP HCM, đã dành 12 ngày cuối tháng 10/2024 để khám phá Bắc Kinh. Thay vì kết hợp với các thành phố khác, anh chọn đi sâu vào từng ngóc ngách của thủ đô để có những cảm nhận trọn vẹn.

"Mùa thu Bắc Kinh cần được cảm nhận chậm rãi, không thể vội vã. Mỗi điểm đến đều là một quần thể kiến trúc rộng lớn với nhiều câu chuyện lịch sử phía sau", anh Tài chia sẻ.

Win Đi chụp ảnh ở công viên Trung Sơn, tháng 11/2024. Ảnh: NVCC

"Mọi người nên đến Bắc Kinh từ khoảng 25/10 đến 15/11 bởi đây là thời điểm lá cây phong và ngân hạnh bắt đầu chuyển màu rực rỡ nhất. Thời tiết chưa lạnh sâu", Win Đi cho hay. Trong chuyến đi năm ngoái, Win Đi đã may mắn gặp đúng mùa thu đẹp nhất. Mỗi năm, lá thường sẽ chuyển vàng vào thời điểm không cố định, phụ thuộc thời tiết trong năm, thường dao động 1-2 tuần.

Đến Bắc Kinh mà chưa đi Tử Cấm Thành thì coi như chưa đến Bắc Kinh, Win Đi cho hay và khuyên hãy dành càng nhiều thời gian ở đây càng tốt. "Điều quan trọng nhất cần nhớ là phải đặt vé trước ít nhất 7 ngày vì nơi này rất đông và mua vé rất khó", kể cả ngày trong tuần. Tùy theo nhu cầu, du khách có thể lang thang ở đây vài tiếng, cả ngày hoặc vài ngày.

Ngoài ra, các điểm "phải đến" khác còn có Di Hòa Viên, Vương Phủ Tỉnh, Thiên Đàn (Đàn Tế Trời) cũng là một trong những di tích lịch sử quan trọng nhất ở Bắc Kinh và Trung Quốc, Art Cloud Digital Art Center với nhiều trải nghiệm kỹ thuật số và không thể bỏ qua Vạn Lý Trường Thành, cách trung tâm khoảng 70 km.

Win Đi còn có các trải nghiệm như dạ yến tiệc Hàn Hy, show diễn Hồng Lâu Mộng. Cũng như Tử Cấm Thành, những trải nghiệm này đều phải đặt vé trước.

Vào mùa thu, bất kỳ nơi nào trên đường phố Bắc Kinh, du khách đều có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc rực rỡ của cây cối. Trong đó, công viên Trung Sơn (Zhongshan Park) được Win Đi đánh giá có lá vàng đẹp nhất trong chuyến đi.

Công viên được xây dựng đầu thế kỷ 20, nằm ở phía nam Tử Cấm Thành, nổi bật với vườn cảnh truyền thống, những dấu tích của quá khứ như tượng đài, mái ngói, tường gạch cũ, các công trình cổ kính. Đây cũng là nơi người dân địa phương tổ chức các lễ hội văn hóa, đến tập dưỡng sinh, thư giãn mỗi ngày.

Quen với nhịp sống sôi động ở thành phố lớn, đặt chân đến công viên, Win Đi cảm giác "mọi thứ như chậm lại". "Mùa thu ở công viên Trung Sơn khiến tôi được hòa mình vào thiên nhiên nhẹ nhàng, trọn vẹn. Do đi đúng thời điểm chuyển mùa nên không khí rất dễ chịu", anh nói. Bên trong công viên có một hàng ngân hạnh dài và thẳng tắp. Ở cổng ra và bên ngoài tường thành cũng có nhiều khu vực trồng hàng trăm cây ngân hạnh, là các điểm check in đẹp. Win Đi khuyên du khách thuê Hán phục ở cổng phía đông Tử Cấm Thành và cần mặc cả vì có nhiều loại và mức giá khác nhau. Các điểm check in mùa thu đẹp Win Đi gợi ý thêm như cung Tử Cấm Thành, công viên Cảnh Sơn, đại học Bắc Kinh nơi có khuôn viên rợp lá ngân hạnh, Di Hòa Viên, Thập Sát Hải. Nếu muốn đi xa khỏi trung tâm, tường thành Vạn Lý Trường Thành đoạn Bát Đạt Lĩnh hoặc Tư Mã Đài có lá vàng bao quanh tường thành "đẹp như tranh". "Không ham đi nhiều nơi vì các điểm du lịch ở Bắc Kinh đều rất rộng, cách xa nhau", Win Đi cho hay. Du khách nên dành ít nhất một ngày cho mỗi điểm như Tử Cấm Thành, Di Hòa Viên, Thiên Đàn. Mùa thu vàng ở Bắc Kinh Video 10 ngày khám phá Bắc Kinh của Win Đi. Hiện có nhiều hãng hàng không bay đến Bắc Kinh, gồm cả bay thẳng và quá cảnh. Nếu muốn tiết kiệm chi phí, du khách nên chọn bay quá cảnh, thường ở Quảng Châu, Thâm Quyến, Thành Đô..., của các hãng hàng không Trung Quốc. Một hành trình khứ hồi có thể rẻ hơn từ 2 đến 5 triệu đồng so với bay thẳng. Du khách lựa chọn chuyến bay rẻ nhất thông qua website skysanner. Ngoài ra, du khách lưu ý, người Việt Nam khi làm visa Trung Quốc có yêu cầu chứng minh tài chính bằng sổ tiết kiệm hoặc sao kê ngân hàng.

Tâm Anh