Khách Việt đang đi đâu nhiều nhất tại châu Á?

Thái Lan và Nhật Bản là những điểm đến nằm trong danh sách được khách Việt ghé thăm nhiều nhất tính đến hiện tại.

Số liệu từ Cục Thống kê hôm 5/7 chỉ ra trong 6 tháng đầu năm, lượng người Việt xuất cảnh đạt hơn 4 triệu lượt. Trong đó, lượng khách Việt đến Thái Lan ước đạt hơn 370.000 lượt, cao gấp 1,5 lần lượng khách Thái sang Việt Nam nhưng giảm 26% so với cùng kỳ 2024.

Giải thích về mức giảm so với năm ngoái, Tổng Giám đốc Tràng An Travel Nguyễn Hữu Cường cho biết Thái Lan là điểm đến bão hòa với người Việt, do khách Việt đi Thái Lan những năm trước đó đã nhiều. Trong 6 tháng đầu năm, Thái Lan cũng gặp nhiều biến động như thiên tai và chính trị bất ổn, biểu tình, dẫn đến nhiều khách Việt hủy tour hoặc cân nhắc đến điểm đến này.

Một đoàn khách Việt chụp ảnh lưu niệm khi đến Bangkok, Thái Lan hè này. Ảnh: Tràng An Travel

Bên cạnh đó, Thái Lan đang phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ thị trường Trung Quốc đại lục. Hiện Trung Quốc có khoảng 20 tour để phục vụ thị hiếu khách Việt, từ đường bộ đến hàng không, giá từ 3,9 triệu cho hành trình 3 ngày 2 đêm. Giá thành rẻ, sản phẩm tour đa dạng và chiến lược xúc tiến du lịch mạnh mẽ của Trung Quốc tại Việt Nam 6 tháng đầu năm đã giúp nơi này thu hút nhiều khách Việt.

Dù vậy, Thái Lan vẫn thường là điểm đến đầu tiên được khách Việt lựa chọn khi du lịch quốc tế vì thủ tục đơn giản, bay gần và có nhiều đường bay, ẩm thực tương đồng, giá rẻ. Năm nay, giá tour Thái Lan tăng hơn so với mọi năm từ 10 đến 15% nhưng ở mức khoảng 7-8 triệu đồng.

"Do đó, lượng khách Việt đi Thái vẫn đông, gấp rưỡi khách Thái sang Việt không phải điều bất ngờ", ông Cường nói.

Ngoài Thái Lan có lượng khách Việt đến đông, các điểm đến còn lại như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan cũng ghi nhận tăng trưởng khách Việt. Theo số liệu từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm, lượng khách Việt sang Nhật đạt 311.000 lượt, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Hàn Quốc, hơn 269.000 lượt khách Việt đã ghé thăm trong 6 tháng đầu năm, tăng gần 10% so với cùng kỳ 2024. Khách Việt đến Đài Loan 4 tháng đầu năm nay là 114.000 lượt, tăng nhẹ so với con số 113.00 lượt so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 5 tháng đầu năm, Singapore đón gần 130.000 lượt khách Việt, không chênh nhiều so với con số gần 138.000 lượt khách Singapore sang Việt Nam. Malaysia ghi nhận 107.000 lượt khách Việt đến trong 4 tháng đầu năm, giảm nhẹ so với 114.000 lượt của năm ngoái.

Lượng khách Việt đến Trung Quốc và một số điểm đến khác châu Á chưa có số liệu chính thức.

Chùa Wat Phra Kaew ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Bangkok Air

Ông Nguyễn Hữu Cường của Tràng An Travel cho biết các tour đi Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản thường đắt gấp 2 đến 5 lần so với giá tour đi Thái hay Trung Quốc. Tour Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm trong tháng 7 có giá từ 16 triệu đồng, giá đi Nhật Bản từ 29,5 triệu đồng. Tuy nhiên, Đông Bắc Á là điểm đến có bề dày văn hóa, ẩm thực đa dạng, nhiều đường bay thẳng nên dù đắt hơn và phải xin thị thực, khu vực này vẫn thu hút lượng lớn khách Việt ghé thăm.

Phương Anh