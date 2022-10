Khách Việt có xu hướng chọn các điểm lưu trú bền vững

87% du khách Việt từng nghỉ tại một cơ sở lưu trú bền vững năm vừa qua, đồng thời sẽ tiếp tục lựa chọn này ở các chuyến đi tiếp theo.

Các hoạt động du lịch dần bình thường sau đại dịch cũng đánh dấu những thay đổi nhất định trong thói quen của du khách khắp thế giới. Theo báo cáo Du lịch Bền vững năm 2022 của Booking.com, nền tảng đặt phòng hàng đầu thế giới, công bố ngày 18/10, có 87% du khách Việt từng nghỉ tại một cơ sở lưu trú bền vững năm vừa qua, đồng thời sẽ tiếp tục lựa chọn này cho các chuyến tiếp theo.

Cũng trong nghiên cứu này, có gần một nửa (47%) du khách Việt yêu thích việc nghỉ dưỡng tại một địa điểm lưu trú bền vững vì quan tâm tới những tác động của chuyến đi lên môi trường, và hơn một phần ba (34%) tin tưởng rằng những nơi cư trú bền vững cũng mang lại nhiều lợi ích hơn.

50 căn villa ở Six Senses Côn Đảo có cửa sổ rộng đón ánh sáng tự nhiên, đồng thời được trang bị hệ thống năng lượng mặt trời để tiết kiệm năng lượng.

Du lịch bền vững được coi là loại hình du lịch dựa vào tự nhiên và văn hóa, hạn chế những tác động xấu tới môi trường như xả khói, xả thải, tàn phá động thực vật... khắc phục hậu quả do biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tái tạo và phát huy các di sản thiên nhiên văn hóa, các sản phẩm thân thiện với môi trường. Điểm lưu trú bền vững mang tới cho du khách trải nghiệm đặc biệt về vẻ đẹp tự nhiên, qua đó thúc đẩy nhận thức với việc bảo tồn môi trường, văn hóa địa phương...

Booking.com cũng gợi ý một vài địa điểm cư trú hàng đầu đã được trao Huy hiệu Du lịch Bền vững tại Việt Nam như Topas Ecolodge (Sa Pa, Lào Cai), du thuyền Heritage Cruises Cát Bà Archipelago (Hải Phòng), Banyan Tree Lăng Cô (Huế), Four Seasons Resort the Nam Hải (Hội An)...

Nghiên cứu trên do Booking thực hiện với 30.314 cá nhân từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Canada, Mexico, Colombia, Brazil, Argentina, Australia, New Zealand... và 1.004 người từ Việt Nam. Để tham gia khảo sát, người phản hồi phải từ 18 tuổi trở lên, đã đi du lịch ít nhất một lần trong 12 tháng qua và phải có kế hoạch đi du lịch vào năm tới, hoặc tham gia vào việc đưa ra quyết định về chuyến du lịch của họ. Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến và diễn ra từ tháng 2.

