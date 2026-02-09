Khách Việt chi hàng chục triệu đồng đi nước ngoài trượt tuyết dịp Tết

Du khách Việt sẵn sàng chi trả 18-50 triệu đồng cho mỗi hành trình trượt tuyết tại các nước Đông Bắc Á để trải nghiệm không khí mùa đông khác biệt.

Vì thích ngắm tuyết, chị Mai Hoàng, TP HCM, liên hệ với hai công ty du lịch đầu tháng 1 để đặt tour đi Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) dịp Tết Nguyên đán, nhưng đều không còn chỗ. Đa phần các tour đều đã chốt sổ từ cuối năm 2025. Chị phải chuyển hướng sang tuyến Cửu Trại Câu, nơi có khu thắng cảnh trượt tuyết Gia Côn Sơn, độ cao hơn 4.000 m và cũng chỉ còn vài suất cuối.

May mắn hơn, gia đình chị Phương Linh, Hà Nội, đã sớm đặt thành công tour đi Hàn Quốc đến thủ đô Seoul và Pyeongchang, nơi từng đăng cai Thế vận hội mùa đông năm 2018 và vườn quốc gia Taebaek, Sobaeksan. Chuyến đi của gia đình chị Linh kéo dài một tuần, khởi hành từ ngày 29 Tết.

"Hàn Quốc đang mùa đông, các ngọn núi tuyết phủ trắng, phù hợp cho trẻ con đi trượt tuyết, người lớn đi leo núi. Nhìn tuyết phủ trắng trên các con đường, núi non rất đẹp, rất khác so với Việt Nam", chị Phương Linh nói về lý do chọn hành trình này.

Một khu trượt tuyết ở Hàn Quốc. Ảnh: Vietluxtour

Theo nhận định từ ông Phạm Văn Bảy, Phó giám đốc Công ty du lịch Vietravel Hà Nội, năm nay nhu cầu trải nghiệm tuyết của khách Việt tăng rõ rệt, trong đó có nhiều khách chưa từng nhìn thấy tuyết, muốn được chạm vào tuyết. Thử trượt tuyết và tham gia các hoạt động mùa đông là động lực chính để quyết định chuyến đi. Bên cạnh đó, các lễ hội mùa đông sôi động, không khí lễ hội cuối năm và đầu năm mới cũng góp phần thúc đẩy sự quan tâm với dòng sản phẩm này.

Tại Vietravel Hà Nội, các tour trượt tuyết tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc có giá từ 20 triệu đến hơn 40 triệu đồng đều ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực. "Thị trường Hàn Quốc có mức tăng mạnh nhất, khoảng 40% so với năm ngoái, nhờ lợi thế đường bay ngắn, chi phí hợp lý, dễ tiếp cận khách Việt. Nhật Bản tăng khoảng 10%, duy trì ổn định ở phân khúc chất lượng cao. Còn Trung Quốc tăng khoảng 10-15%, nhờ các sản phẩm mùa đông kết hợp lễ hội và cảnh quan tuyết độc đáo", ông Bảy cho hay.

Theo thống kê bước đầu từ Công ty Lữ hành Vietluxtour, năm nay ba tuyến xuất ngoại gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc với các điểm đến có trượt tuyết đều bán tốt. Thị phần tour chia đều ba tuyến, không như các năm trước chỉ tập trung Nhật Bản và Hàn Quốc, số lượng cũng tăng đáng kể.

"Các tuyến Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đi trượt tuyết được rất đông khách quan tâm, giúp đẩy nhanh lượng bán tour nước ngoài và đã không còn nhận khách từ cuối tháng 1", bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông của Vietluxtour cho biết.

Năm ngoái tour trượt tuyến Trung Quốc còn chưa nhiều khách biết nhưng năm nay lượng khách tour này tăng nhanh, chi phí khoảng hai phần ba so với Nhật Bản. Đặc biệt, các tuyến trượt tuyết gần Bắc Kinh, du khách còn có thể kết hợp hoạt động tham quan, mua sắm. Tuyết cũng tạo cảnh quan thiên nhiên đẹp, thu hút khách du lịch khắp nơi. Du khách chọn tour trượt tuyến có độ tuổi 20-35 chiếm số đông và các nhóm khách đi theo gia đình.

Hầu hết các công ty du lịch tại Việt Nam dịp này đều khai thác tour đến các điểm trượt tuyết từ 27-28 Tết hoặc từ mùng 1-2 Tết. Best Price có tour Hàn Quốc khởi hành TP HCM từ khoảng 18 triệu đồng, Nhật Bản từ 50 triệu đồng và Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) từ 30 triệu đồng. PSY Travel có tour đến khu trượt tuyết Elysian khởi hành Hà Nội từ 19 triệu đồng, Vietluxtour các tuyến đến điểm trượt tuyết Hàn Quốc và Trung Quốc có giá từ 20 triệu đồng.

Tại Hàn Quốc, các tour tập trung chủ yếu ở khu Ski Resort hoặc Elysian Gangchon gần Seoul, thuận tiện di chuyển và phù hợp với nhóm khách đi khoảng 5 ngày. Các điểm trượt tuyết có hạ tầng hoàn chỉnh, dịch vụ thuê trang thiết bị trọn gói, huấn luyện cơ bản cho người mới và dễ kết hợp tham quan - mua sắm - trải nghiệm ẩm thực.

Các điểm trượt tuyết tại Nhật Bản được khách Việt quan tâm là những khu có tuyết dày, cảnh quan đẹp và dịch vụ chuyên nghiệp. Trong đó, Fujiten Snow Resort là lựa chọn phổ biến nhờ gần núi Phú Sĩ, phù hợp khách mới trải nghiệm và nhóm từng trượt tuyết. Tour Nhật Bản thường hướng đến nhóm khách sẵn sàng chi trả cao hơn để đổi lấy chất lượng tuyết, không gian và dịch vụ đồng bộ. Khách Việt có điều kiện còn chọn Nhật vì được trải nghiệm tắm onsen giữa tuyết trắng.

Tương tự, các sản phẩm du lịch mùa đông Trung Quốc đang tạo được sức hút nhờ yếu tố lễ hội. Các điểm đến như Cáp Nhĩ Tân với lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới, hay khu vực Gia Cô Sơn (kết hợp Cửu Trại Câu) mang đến trải nghiệm vừa trượt tuyết, vừa khám phá cảnh mùa đông ở các điểm nổi tiếng. Đây là lý do khiến thị trường Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng khá tốt trong mùa đông năm nay.

Trượt tuyết là trải nghiệm mới của nhiều người. Ảnh: Klook

Theo các công ty du lịch, giai đoạn cao điểm của sản phẩm du lịch mùa đông, thường kéo dài từ tháng 12 đến hết tháng 2, nên lượng khách đăng ký tăng cao.

"Tôi đã thử trượt tuyết và ngã rất nhiều lần và cuối cùng làm được. Tôi đã thực sự biết cách trượt tuyết", chị Liên Nguyễn, du khách từ Hà Nội kể về trải nghiệm trượt tuyết trong chuyến đi cuối tháng 1 đến địa điểm thi đấu của Olympic Mùa đông 2022 ở Hàn Quốc.

Đông Bắc Á với các điểm đến Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc là điểm nhấn của du lịch Tết Âm lịch năm nay. Nhiều công ty lữ hành ghi nhận lượng tour đi Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm 60-70% tổng thị phần, trong đó các tour trượt tuyết chiếm hơn một nửa, phần còn lại là các tour truyền thống.

Theo đại diện các công ty du lịch, lượng khách đặt tour dịp Tết Bính Ngọ năm nay trung bình cao hơn năm ngoái khoảng 20%. Hiện các tour nước ngoài hầu như đều đã "khóa sổ". Các tour trong nước tùy công ty, bán xuyên Tết hoặc chỉ còn các điểm đến gần, di chuyển đường bộ.

Linh Hương