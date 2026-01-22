Khách Việt chỉ cách đối phó lạnh giá âm 30 độ C ở Cáp Nhĩ Tân

Trung QuốcChị Huyền Trang chia sẻ kinh nghiệm chọn trang phục, ăn uống và đi lại giúp du khách vượt qua mức nhiệt âm 30 độ C tại Cáp Nhĩ Tân.

Theo China Daily, Cáp Nhĩ Tân hiện là điểm đến nổi tiếng nhất Trung Quốc và thu hút lượng lớn khách Việt mùa đông này. Tâm điểm của thành phố là lễ hội băng đăng lớn nhất thế giới "Harbin International Ice & Snow Sculpture Festival", và tuần lễ thời trang Harbin Fashion Week.

Để chuẩn bị cho chuyến đi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chị Huyền Trang, ở TP HCM, có chuyến đi 8 ngày đến Cáp Nhĩ Tân hồi giữa tháng 1, cùng anh Huỳnh Mạnh, người có 5 năm kinh nghiệm dẫn tour quốc tế của Công ty Du lịch Bucketravel TP HCM, chia sẻ các lưu ý về trang phục, ăn uống và đi lại giúp du khách thích nghi với mức nhiệt -30 độ C.

Thời điểm

Chị Huyền Trang tham quan các điểm đến nổi bật gồm triển lãm băng đăng, show thời trang, làng Tuyết Hương, sân trượt tuyết Yabuli. Theo chị, thời điểm vàng để đến Cáp Nhĩ Tân là từ 5/1 đến cuối tháng 2.

Nếu muốn tránh biển người chen chúc nhưng vẫn ngắm trọn các công trình băng hoàn thiện, khách nên đi trong tháng 1. Đây là lúc băng còn mới, trong và nét nhất. Nên tránh đi dịp Tết Nguyên Đán vì khi đó, du khách có thể phải xếp hàng ba tiếng cho mỗi trò chơi.

Chị Trang và nhóm bạn ở công viên băng đăng Cáp Nhĩ Tân, giữa tháng 1. Ảnh: NVCC

Trang phục

Khí hậu vùng Đông Bắc Trung Quốc là kiểu lục địa lạnh, nhiệt độ thấp kéo dài nhưng không khô, không ẩm ướt như những vùng ven biển hay ôn đới ẩm. Nhiệt độ trung bình dao động quanh mức -20 đến -10 độ C, có khi giảm sâu xuống -30 độ C vào những đợt lạnh cực đoan. Trời khô, tuyết rơi nhiều, gió mạnh, tạo nên một thế giới băng giá nhưng cũng ảnh hưởng sức khỏe nếu không chuẩn bị kỹ.

"Đừng coi thường cái lạnh thấu xương của vùng đông bắc Trung Quốc, hãy chuẩn bị kỹ", chị Trang nói. Du khách nên chuẩn bị đồ chuẩn "Expedition Grade" (loại thám hiểm). Để giữ ấm và thoải mái, nguyên tắc mặc nhiều lớp rất quan trọng.

- Lớp trong cùng: Nên là áo giữ nhiệt, quần giữ nhiệt, chất liệu hút ẩm tốt như sợi tổng hợp hoặc cotton có pha. Tuyệt đối không mặc đồ cotton 100% vì thấm mồ hôi sẽ làm lạnh người. Hãy chọn bộ đồ giữ nhiệt chuyên dụng theo công nghệ heattech (dòng Extra Warm) hoặc len lông cừu.

- Lớp giữa: Áo nỉ hoặc áo len lông cừu dày.

- Lớp ngoài: Áo khoác dày, parka hoặc áo lông vũ chống gió và chống nước, nên mặc loại dài đến đầu gối để che đùi.

- Mũ len trùm kín tai, găng tay da hoặc găng tay trượt tuyết, khăn quàng cổ to bản.

- Sử dụng bốt đi tuyết chuyên dụng có lót lông dày bên trong và đế chống trơn trượt, tất dày.

- Dùng miếng dán giữ nhiệt ở lưng và lòng bàn chân.

- Kính mát chống chói cũng hữu ích để bảo vệ mắt khi ánh sáng phản chiếu trên tuyết.

- Kem dưỡng ẩm, son dưỡng môi, kem chống nắng để chống khô da.

Nếu không có trang phục đầy đủ, du khách sẽ không chịu được cái lạnh ở Cáp Nhĩ Tân, chị Trang lưu ý. Ảnh: NVCC

Ăn uống

Theo anh Mạnh, không khí khô và lạnh khiến cơ thể nhanh mất nước hơn bình thường. Khách có thể mang theo bình giữ nhiệt chứa nước nóng hoặc trà gừng để làm ấm cơ thể từ bên trong.

Trời lạnh sẽ khiến cơ thể có cảm giác đói nhanh. Đồ uống và thức ăn nóng, nhiều đạm sẽ giúp cơ thể duy trì nhiệt độ, đủ sức đối phó và giảm cảm giác lạnh khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Các nhà hàng chủ yếu phục vụ đồ nướng và đồ cay. Nếu không ăn được những thực phẩm này, du khách nên thông báo trước với đơn vị tổ chức tour hoặc mang theo đồ hợp khẩu vị.

Bảo quản thiết bị điện tử

Nhiệt độ thấp sẽ khiến pin điện thoại, máy ảnh hay các thiết bị điện tử khác hao hụt nhanh. Du khách nên mang theo sạc dự phòng, giữ các thiết bị trong túi gần cơ thể để giữ ấm, đảm bảo thiết bị luôn hoạt động khi cần. Có thể dán miếng giữ nhiệt vào mặt sau điện thoại.

Những lưu ý khác

Đường phố và công viên tại Cáp Nhĩ Tân mùa đông thường bị tuyết, băng phủ dày gây trơn trượt, đòi hỏi du khách phải sử dụng giày chuyên dụng khi di chuyển.

Để hạn chế đi lại trong thời tiết giá lạnh, người tham quan nên ưu tiên chọn các khách sạn có hệ thống sưởi tốt ở khu vực trung tâm hoặc gần các điểm du lịch. Lịch trình cần được điều chỉnh linh hoạt, chủ động rút ngắn nếu cơ thể có dấu hiệu không thích nghi với nền nhiệt thấp, tránh để lạnh ngấm sâu gây ảnh hưởng sức khỏe.

Ngoài lễ hội băng đăng nổi tiếng, Cáp Nhĩ Tân còn mang nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc. Việc chuẩn bị chu đáo giúp chuyến đi trọn vẹn với nhiều trải nghiệm khám phá, đồng thời an toàn và thuận lợi.

Tâm Anh