Nhật BảnKhách Việt giấu hạt giống rau trong găng tay để tránh máy soi chiếu nhưng vẫn bị lực lượng chức năng ở Nhật Bản phát hiện.

Ngày 22/1, đài FNN của Nhật Bản đăng tải video về hoạt động kiểm dịch động thực vật tại Sân bay quốc tế Narita, Tokyo. Trong số các trường hợp bị phát hiện, thủ đoạn cất giấu tang vật tinh vi của một nữ hành khách đến từ Việt Nam đã khiến các nhân viên chức năng đặc biệt lưu ý.

Khi tiến hành soi chiếu và kiểm tra thủ công túi xách của nữ hành khách người Việt Nam, các nhân viên kiểm dịch tại sân bay phát hiện lượng lớn găng tay len và găng tay cao su xếp chồng lên nhau. Qua kiểm tra, họ nhận thấy bên trong mỗi chiếc găng tay đều nhét các gói hạt giống rau cải và rau mùi.

Thậm chí, hành khách này còn giấu túi nylon lớn chứa hạt giống dưới đáy hộp đựng găng tay cao su lẫn khe của hộp đựng thiết bị điện tử.

Khách Việt giấu hạt giống rau khi nhập cảnh Nhật Bản Khách Việt bị phát hiện giấu hạt giống rau khi nhập cảnh Nhật Bản. Video: FNN

Cùng thời điểm này, cơ quan chức năng Nhật Bản cũng ngăn thành công nhiều hành khách khác cố tình mang thực phẩm cấm vào nội địa. Một khách từ Indonesia đã bọc 56 cây xúc xích gà trong nhiều lớp nylon đen. Khách Trung Quốc cũng bị tịch thu nhiều loại thực phẩm chế biến từ thịt lợn, cổ vịt và trái cây tươi như lê, táo.

Theo quy định của Luật bảo vệ động thực vật Nhật Bản, tất cả loại hạt giống và sản phẩm từ thịt đều bị cấm mang vào nội địa nếu không có giấy chứng nhận kiểm dịch từ quốc gia xuất khẩu.

Nguyên nhân xuất phát từ lo ngại các mầm bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi hoặc côn trùng ngoại lai ẩn nấp trong hạt giống có thể gây thiệt hại nặng nề cho nền nông nghiệp và hệ sinh thái bản địa.

Đại diện cơ quan kiểm dịch tại sân bay nhấn mạnh đội chó nghiệp vụ được huy động để rà soát, kết hợp hệ thống máy tính bảng dịch thuật đa ngôn ngữ được tăng cường để đảm bảo mọi hành khách đều hiểu rõ quy định pháp luật.

Theo Bộ Nông - Lâm - Thủy sản Nhật Bản (MAFF), cá nhân mang trái phép rau củ, thực vật, thịt hoặc sản phẩm từ thịt vào Nhật Bản có thể bị phạt tù lên tới ba năm hoặc phạt tiền tối đa 3 triệu yen (tương đương khoảng 505 triệu đồng). Trường hợp vi phạm là tổ chức hoặc doanh nghiệp, mức phạt tiền có thể lên tới 50 triệu yen (khoảng 8,4 tỷ đồng). Các vụ việc bị đánh giá là cố ý có thể bị chuyển sang cảnh sát để xử lý hình sự.

Hoài Anh (Theo FNN, MAFF)