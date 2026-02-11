Khách Việt bị bắt ở sân bay Thái vì mang 12 kg sừng tê giác

Thái LanMột khách Việt mang theo gần 12 kg sừng tê giác giấu trong thùng xốp, nhập cảnh vào sân bay Suvarnabhumi, bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 9/2, Cơ quan quản lý động vật hoang dã Thái Lan bắt giữ một người Việt Nam, 36 tuổi, tại sân bay Suvarnabhumi và thu 11,75 kg sừng tê giác, từ đó triệt phá đường dây buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia sử dụng Thái Lan làm điểm trung chuyển đến Lào.

Komkrit Pinsai, Trưởng điểm kiểm soát Động vật Hoang dã tại sân bay Suvarnabhumi, cho biết các nhân viên phát hiện bất thường trong hình ảnh X-quang của một thùng xốp được ký gửi vào khoang hành lý máy bay.

Một đội liên ngành gồm điểm kiểm soát động vật hoang dã, hải quan, xuất nhập cảnh và cảnh sát tội phạm môi trường đã kiểm tra hành lý và xác định thuộc về nghi phạm người Việt. Người này đã bay từ Lubumbashi ở Congo, quá cảnh Ethiopia và Thái Lan, dự định bay đến Viêng Chăn (Lào) trên chuyến bay Thai Airways TG574.

Gần 12 kg sừng tê giác được chia làm 6 mảnh, gói thành ba gói. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tìm thấy ba mảnh da động vật nặng 12 kg dùng để che giấu sừng tê giác cùng một chiếc iPhone 14 Pro Max được cho là dùng trong vụ phạm pháp.

Cơ quan chức năng cho biết nghi phạm không xuất trình được bất kỳ giấy phép nào liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hoặc quá cảnh sản phẩm động vật hoang dã. Người này bị truy tố theo ba luật ở Thái Lan gồm luật Bảo tồn và Bảo vệ Động vật hoang dã, luật Hải quan và luật Dịch tễ động vật.

Gần 12 kg sừng tê giác trong vụ bắt giữ. Ảnh: Khaosod

Nghi phạm và tang vật đã được chuyển giao cho điều tra viên tại đồn cảnh sát sân bay Suvarnabhumi để tiến hành thủ tục pháp lý. Tất cả tang vật được gửi đến Trung tâm Khoa học Pháp y Động vật Hoang dã để giám định.

Tháng 9/2025, một khách Việt Nam cũng bị bắt ở sân bay Suvarnabhumi vì buôn lậu sừng tê giác trị giá 6,9 triệu baht (khoảng 200.000 USD) qua Thái Lan để đến Lào.

Khách Việt Nam này bay từ Luanda, Angola; quá cảnh tại Addis Ababa, Ethiopia trước khi đến sân bay quốc tế chính của Bangkok. Điểm đến cuối cùng của anh ta cũng là thủ đô Viêng Chăn. Các nhân viên hải quan tại Suvarnabhumi đã phát hiện hành khách này nhờ hệ thống sàng lọc tiên tiến và dữ liệu tình báo.

Sừng tê giác vẫn được định giá rất cao ở một số thị trường châu Á dù bị cấm quốc tế. Các mạng lưới tội phạm thường sử dụng các tuyến quá cảnh qua Đông Nam Á để vận chuyển hàng lậu từ châu Phi đến các thị trường tiêu thụ.

Hoài Anh (Theo Khaosod)