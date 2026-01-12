Khách Việt bất ngờ vì nhà vệ sinh 'ngồi xổm' ở Trung Quốc

Bước vào nhà vệ sinh công cộng ở Trung Quốc, khách Việt chưa chuẩn bị sẵn tinh thần dễ "sốc" vì thấy nhiều nơi vẫn là hình thức "ngồi xổm".

Thanh Trang, du khách Hà Nội, kết thúc chuyến đi Thượng Hải hồi tháng 12 với nhiều ấn tượng đẹp về trải nghiệm du lịch. Tuy nhiên, nhà vệ sinh công cộng vẫn là điều đáng nhớ nhất với nữ du khách.

"Thành phố phát triển đến độ tàu cao tốc đi gần 30 km hết có 7-8 phút nhưng nhà vệ sinh công cộng toàn ngồi xổm, không có vòi xịt", Trang nói, cho biết trong 4 ngày khám phá Thượng Hải, cô nhịn đi vệ sinh nhiều lần và chỉ thoải mái khi về khách sạn.

Minh Anh, sống tại TP HCM, từng du lịch tuyến Lệ Giang - Shangri La năm 2024, cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự. Theo anh, nhà vệ sinh ở khu vực vùng núi Vân Nam hầu hết là "ngồi xổm", chưa thấy nơi nào có bệ ngồi trừ khách sạn. Khi bay về từ Sân bay quốc tế Côn Minh, nam du khách cũng bất ngờ khi hệ thống vệ sinh công cộng ở đây cũng như vậy nhưng ít nhất có đầy đủ giấy.

Trong khi đó, Hoàng My, du khách Hà Nội, chia sẻ lần đầu đến Trung Quốc vào năm 2023, đi tuyến Châu Hồng Hà. Do được dặn kỹ về "xí xổm" và nên mang theo giấy vệ sinh, cô không gặp khó khăn. Cô nhận xét ở các cảnh điểm đông khách, nhà vệ sinh công cộng thường "hơi nặng mùi" nhưng bản thân dễ tính nên không quá quan tâm.

Biển chỉ dẫn nhà vệ sinh công cộng tại phố Bắc Nam Kinh, quận Hòa Bình, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Ảnh: correresmidestino

Trên Baidu, tác giả Ai Tai Er giải thích người Trung Quốc từ xưa quen dùng nhà vệ sinh kiểu cũ, đặc biệt ở nông thôn - nơi chiếm phần đa dân số. Loại hình này rẻ, dễ xây, không cần bảo trì phức tạp và dễ thu gom làm phân bón. Trong khi đó, tầng lớp quý tộc dùng bệ ngồi và thói quen này kéo dài qua hàng thế kỷ.

Nhiều người Trung Quốc ngại dùng bệ ngồi ở nơi công cộng vì sợ tiếp xúc chung, dù có lau chùi. Với bồn cầu ngồi xổm, người dùng không cần chạm trực tiếp nên thoải mái hơn. Ngay ở nhiều thành phố hiện đại, người dân Trung Quốc vẫn ưa chuộng loại nhà vệ sinh kiểu này. Xét trên góc độ khoa học, tư thế xổm giúp dễ đi vệ sinh hơn, giảm táo bón và trĩ so với ngồi.

Từng đi hầu hết quốc gia châu Á và trên 10 lần tới Trung Quốc, hướng dẫn viên tự do Anh Kiệt cho biết có thể chia nhà vệ sinh ở Trung Quốc làm ba nhóm chính. Nhóm một gồm các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu. Tại đây, các trung tâm thương mại, khu mua sắm đa phần sử dụng bồn ngồi sạch sẽ, có nước rửa tay. Các khách sạn 3-5 sao 100% sử dụng bồn ngồi, tiện nghi.

Nhóm thứ hai gồm các điểm tham quan, khu ngoài rìa trung tâm, các trạm dừng xe hay khu thắng cảnh. Với nhóm này, khoảng 50-70% (tùy vùng) vẫn dùng bồn ngồi xổm, nhất là nhà vệ sinh công cộng ở điểm du lịch.

Nhóm thứ ba là các điểm vùng sâu, vùng núi, thị trấn nhỏ ít khách quốc tế - tỷ lệ dùng "xí xổm" có thể lên tới 90%, thậm chí là kiểu "hố xổm" nối dài, ngăn bằng tường thấp, tiêu chuẩn vệ sinh thấp hơn.

Bến Thượng Hải khi lên đèn. Ảnh: Get Your Guide

"Đi vệ sinh ở Trung Quốc nhiều khi giống chơi đỏ đen, có chỗ rất tốt, chỗ để lại ấn tượng không đẹp", anh Kiệt nói, cho biết thường hướng dẫn khách chuẩn bị sẵn giấy khi rời khách sạn và chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên, khách của anh thường không phàn nàn nhiều vì tôn trọng sự khác biệt văn hóa.

Theo ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt, với khách đi lần đầu đến Trung Quốc, đặc biệt người lớn tuổi, thường ngại và khó chịu khi phải sử dụng "xí xổm" hoặc gặp phải nhà vệ sinh công cộng không sạch sẽ. Ở một số khu thắng cảnh nổi tiếng, phố cổ hay điểm check in đông đúc, bên ngoài hiện đại, sầm uất nhưng nhà vệ sinh ngay sát đó đôi khi vẫn theo kiểu ngồi xổm, có mùi và thiếu giấy vệ sinh.

Một số tình huống thực tế khách hay gặp như nhà vệ sinh ở điểm tham quan chia làn nam, nữ bằng chữ Hán, bảng hiệu không có hình minh họa rõ ràng. Có nơi còn thiết kế "hố xổm nối dài" chỉ ngăn bằng bức tường thấp ngang ngực, khiến khách đứng lên là chạm mặt nhau.

Biển chỉ dẫn nhà vệ sinh "ngồi xổm'' ở Tây An. Ảnh: correresmidestino

Ngoài ra, các nhà vệ sinh thường thiết kế cuộn giấy lớn ở bên ngoài, không đặt trong buồng. Nhiều khách vào mới phát hiện, phải gọi cứu trợ.

Thông tin chương trình tour chính thức thường không ghi chi tiết về nhà vệ sinh, chỉ nêu chung ở phần lưu ý như nên mang theo khăn giấy, nước rửa tay khô, chuẩn bị tâm lý với điều kiện vệ sinh tại một số điểm tham quan vùng xa, cùng các vật dụng cá nhân khác.

"Việc phàn nàn vẫn xảy ra nhưng không ảnh hưởng đến trải nghiệm vì khách hiểu nhập gia tùy tục", ông Vũ nói. Khi thiết kế hành trình, công ty ưu tiên chọn nhà hàng, trạm nghỉ lớn hoặc trung tâm thương mại để dừng chân vì toilet thường sạch và có bồn ngồi. Trên tuyến đường dài, thời gian chạy xe và dừng trạm được điều phối hợp lý, còn tại điểm tham quan, hướng dẫn viên sẽ dẫn khách đến khu vực có toilet tốt hơn.

Hoài Anh