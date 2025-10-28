Khách tử vong vì nhà hàng phục vụ nhầm chất tẩy rửa

MỹHolly Hill gọi một ly margarita trong bữa tối ngày lễ tình nhân, nhưng được nhà hàng phục vụ loại đồ uống có chứa chất tẩy rửa công nghiệp.

Holly Hill, giáo viên tiểu học 30 tuổi, qua đời ngày 23/10 do những biến chứng liên quan sự cố xảy ra vào năm 2023, theo thông báo từ gia đình.

Vào lễ Tình nhân năm 2023, Holly đã gọi một ly margarita tại nhà hàng Hacienda Las Margaritas Bar & Grill ở thành phố Elgin, bang Oklahoma, nhưng thay vào đó, cô lại được phục vụ một loại đồ uống có chứa chất tẩy rửa công nghiệp.

Bà mẹ ba con lập tức nhận ra điều bất thường vì thấy "miệng nóng bừng như lửa đốt". Cô bật dậy chạy vào nhà vệ sinh để nôn rồi súc miệng bằng nước.

Trong hai năm rưỡi kể từ đó, Holly gặp các biến chứng về sức khỏe, phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và thời gian dài nằm viện. Ngày 17/10, Holly phải phẫu thuật khâu lỗ thủng ở thực quản và tiếp tục ăn qua ống thông. Cô qua đời trước lịch hẹn tái khám.

Holly Hill tử vong sau hai năm rưỡi chịu đựng nhiều biến chứng sức khỏe do uống phải chất tẩy rửa công nghiệp ở nhà hàng. Ảnh: Law&Crime

Ủy viên công tố quận Kyle Cabelka cho biết đã liên hệ với Cục Điều tra bang Oklahoma để điều tra cái chết của Holly vì cho rằng "có dấu hiệu đáng ngờ".

Ngày 27/10, Sở Cảnh sát Thành phố Elgin thông báo sẽ hỗ trợ Cục Điều tra bang Oklahoma tiến hành cuộc điều tra ban đầu về nguyên nhân vụ việc.

Holly đã đệ đơn kiện dân sự chống lại nhà hàng vào tháng 8/2023. Luật sư của cô cho biết vụ kiện đã bị hủy bỏ vào đầu năm nay sau khi Holly đạt được thỏa thuận bí mật.

Vào tháng 5/2023, nhà hàng đã đăng bài xin lỗi trên mạng xã hội, nhưng không nêu đích danh Holly: "Chúng tôi rất xin lỗi về những gì đã xảy ra... Trong suốt 10 năm qua, chúng tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống nào như thế này, một tình huống lẽ ra không nên xảy ra ngay từ đầu".

Nhà hàng sau đó chia sẻ: "Chúng tôi chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm và sẽ tiếp tục hỗ trợ họ bằng mọi cách có thể trong khi công ty bảo hiểm của chúng tôi giải quyết vụ việc".

Tuệ Anh (theo People, Law&Crime)