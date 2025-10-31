Khách tử vong sau khi bị du thuyền 'bỏ quên' trên đảo

AustraliaCảnh sát và Cơ quan An toàn Hàng hải đang điều tra nguyên nhân nữ hành khách 80 tuổi bị tàu du lịch bỏ lại một mình trên hòn đảo xa xôi, năm tiếng sau mới quay lại tìm kiếm.

Bà Suzanne Rees, 80 tuổi, được phát hiện chết vào ngày 26/10 gần một con đường mòn đi bộ trên đảo Lizard, ngoài khơi bờ biển Queensland, một ngày sau khi du thuyền sang trọng bỏ lại bà một mình.

Bà đã nghỉ hưu và đam mê đi bộ đường dài, lên tàu Coral Adventurer vào ngày 24/10 để bắt đầu chuyến du ngoạn 60 ngày vòng quanh Australia trị giá 40.000 bảng Anh.

Vào ngày thứ hai của chuyến đi, bà cho biết cảm thấy không khỏe khi đi bộ lên dốc "theo dấu chân" thuyền trưởng James Cook - nhà thám hiểm người Anh, đến đài ngắm cảnh Cook's Look. Sau đó con tàu rời đi, không đếm số hành khách.

Katherine Rees, con gái bà Suzanne, nói "rất sốc và đau buồn khi tàu Coral Adventurer rời đảo Lizard sau chuyến du ngoạn mà không có mẹ tôi".

Tàu Coral Adventurer phục vụ tối đa 120 hành khách với 46 thành viên thủy thủ đoàn. Ảnh: Coral Expeditions

Thủy thủ đoàn báo cáo bà Suzanne mất tích khi nhận thấy bà không tham dự bữa tối trên tàu, lúc đó đã là năm tiếng kể từ khi họ rời đảo. Các nhân viên kiểm tra toàn bộ tàu, báo động với lực lượng cứu hộ hàng hải vào khoảng 22h do lo sợ hành khách có thể đã rơi xuống nước.

Sau đó, tàu Coral Adventurer quay trở lại đảo Lizard. Bảy thành viên thủy thủ đoàn đi trước để tìm kiếm bằng đuốc.

Nhận thông báo lúc 23h45 ngày 25/10, cảnh sát Queensland điều một trực thăng cứu hộ đến hòn đảo một tiếng sau đó. Thi thể bà Suzanne được tìm thấy lúc 9h30 sáng 26/10, cách đường mòn đến Cook's Look khoảng 50 m.

Gia đình thắc mắc tại sao bà Suzanne bị bỏ lại một mình trên đường, dù đã nói với những người khác rằng cảm thấy không khỏe, và tại sao phải mất năm tiếng mới có người nhận ra bà mất tích?

Trực thăng tìm kiếm hành khách mất tích trên tàu du lịch ở Đảo Lizard. Ảnh: ABC

Những lỗ hổng trong quy trình an toàn

Cái chết của bà Suzanne đòi hỏi cơ quan chức năng kiểm tra lại các tiêu chuẩn an toàn tại Rạn san hô Great Barrier - công viên biển thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến lặn biển giữa các rạn san hô và tham quan những hòn đảo cát trắng xa xôi.

Các nhà điều hành tàu du lịch hoạt động ở vùng biển ngoài khơi cực bắc Queensland có nhiệm vụ ghi chép danh sách khách và đếm số lượng trước và sau khi họ rời tàu để tham gia các hoạt động dưới nước như lặn biển, lặn với ống thở hoặc du ngoạn trên bờ.

Cảnh sát, cơ quan về an toàn lao động và các quan chức hàng hải đang điều tra xem liệu thủy thủ đoàn có tuân thủ đúng các quy trình an toàn khi họ rời đảo Lizard vào chiều 25/10 hay không.

Đại diện của Cơ quan An toàn Hàng hải Australia (AMSA) cho biết sẽ xem xét "liệu có bất kỳ hành vi không tuân thủ nào liên quan đến việc hành khách không được đếm khi lên tàu hay không và nếu cần thiết, sẽ có hành động giải quyết".

Các quy định của AMSA yêu cầu phải có "quy trình giám sát hành khách để thuyền trưởng có thể biết được số lượng hành khách trên tàu bất cứ lúc nào".

Mark Fifield, CEO của công ty điều hành tàu du lịch Coral Expeditions, cho biết công ty "rất xin lỗi" và sẽ "toàn lực hỗ trợ" gia đình bà Suzanne.

Adam Smith, nhà khoa học biển và là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học James Cook ở Queensland, cho biết "thảm kịch" tại đảo Lizard đã làm nổi bật những lỗ hổng trong cách giám sát hành khách. Ông cho biết khi các nhóm du lịch lặn bằng ống thở hoặc lặn biển, nhân viên chủ yếu giám sát từ bờ biển, ít giám sát trực tiếp. Thông thường, hành khách sẽ tự quyết định thời điểm lên xuống nước và cách thực hiện hoạt động khám phá.

Một trong những sự cố tồi tệ nhất được biết đến ở khu vực Rạn san hô Great Barrier xảy ra vào năm 1998, khi cặp đôi người Mỹ Tom và Eileen Lonergan vô tình bị bỏ lại khi đang lặn biển ở Rạn san hô St Crispin. Đến hai ngày sau, thuyền trưởng mới phát hiện cặp đôi biến mất khi tìm thấy túi đựng đồ đạc của họ trên thuyền. Không có dấu hiệu nào của cặp đôi được tìm thấy, trừ một mảnh đồ lặn bị rách của Eileen.

Năm 2008, Richard Neely và Alison Dalton đã sống sót sau gần 20 giờ trôi nổi sau khi tàu lặn không đến đón họ trong chuyến tham quan gần quần đảo Whitsunday. Họ được một chiếc máy bay phát hiện cách nơi bắt đầu lặn gần 13 km, sau khi phải trải qua một đêm lo sợ bị cá mập ăn thịt.

Tuệ Anh (theo Telegraph, BBC)