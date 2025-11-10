Khách Trung sốc vì chi tiêu ở Singapore quá đắt

Với nhiều người Trung Quốc, Singapore là điểm đến trong mơ cho đến khi họ nhận ra chi phí sinh hoạt tại đây đắt đến mức "choáng váng".

Melody Liu, du khách đến từ thành phố Cáp Nhĩ Tân phía đông bắc Trung Quốc, mới ở Singapore được ba ngày đã tiêu hết số tiền 5.000 tệ (700 USD). Cô đành khoác áo chống nắng có mũ che kín mặt để tiếp tục đi bộ trong cái nóng oi ả của điểm đến. Cô cho biết sốc vì giá chuyến taxi 10 phút mất 10 hơn 100 tệ (14 USD) trong khi ở quê chưa đến 20 tệ.

Cô biết Singapore có chi phí sinh hoạt cao, nhưng chỉ khi tự mình trải nghiệm, Liu mới biết mọi thứ đắt hơn tưởng tượng.

Khách Trung Quốc đổ xô đến chụp ảnh lưu niệm với tượng sư tử Merlion nổi tiếng tại Singapore. Ảnh: SCMP

Liu nằm trong số hàng triệu du khách Trung Quốc đến Singapore kể từ khi chính sách miễn thị thực song phương được triển khai hồi tháng 2. Trong 9 tháng, thêm 2,5 triệu người nữa đã chọn Singapore làm điểm đến.

Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi thỏa thuận miễn thị thực cũng như nhu cầu bị dồn nén sau đại dịch và sự gia tăng của "da ka" - xu hướng du lịch trong giới trẻ Trung Quốc, tìm kiếm các trải nghiệm đẹp mắt và đăng lên mạng.

Sự hiện diện mạnh mẽ của Singapore trên các nền tảng Trung Quốc như Tiểu hồng thư, nơi có nhiều hành trình hấp dẫn và nội dung du lịch được đăng tải, đã giúp củng cố danh tiếng điểm đến là nơi sạch sẽ, hiện đại.

Dù vậy, giá cả đắt đỏ của Singapore đã trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi giữa những du khách trẻ có ngân sách eo hẹp và lần đầu ghé thăm. Những người trong ngành cho rằng điều này một phần đến từ đồng đô la Singapore mạnh, tăng giá so với đồng nhân dân tệ.

Robin Loh, người sáng lập công ty Let's Go Tour Singapore, cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, đồng đô la Singapore đã tăng khoảng 6–7% so với nhân dân tệ, khiến chênh lệch giá cả với du khách Trung Quốc càng rõ rệt.

Dữ liệu từ Tổng cục Du lịch Singapore (STB) cho thấy mức chi tiêu trung bình của khách Trung Quốc giảm mạnh, từ 1.720 USD năm 2023 xuống còn 1.145 USD trong năm 2024. Tuy vậy, nửa đầu năm nay, con số này có dấu hiệu tăng nhẹ.

Hai chị em Alice và Vivian Zhou, đều 23 tuổi, sinh viên đến từ Quảng Châu, đã "hoàn toàn bất ngờ" khi hóa đơn tại một nhà hàng ở Singapore bao gồm 9% thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) cùng 10% phí phục vụ, trong khi thực đơn không hề ghi rõ hai khoản này.

Tại Trung Quốc, thuế giá trị gia tăng (VAT) thường đã được tính sẵn trong giá niêm yết, bao gồm cả trong thực đơn, và đa số nhà hàng không thu thêm phí phục vụ riêng.

Giá thuê phòng cũng khiến họ choáng váng: một khách sạn ba sao bình thường có giá hơn 1.200 tệ (gần 170 USD). "Thật sự quá đắt đỏ", Alice nói.

Trên các nền tảng mạng xã hội như Tiểu hồng thư và Weibo, người dùng Trung Quốc chia sẻ hàng loạt câu chuyện về giá cả đắt đỏ ở Singapore: 15 tệ (2 USD) cho một chai nước trong cửa hàng tiện lợi, 50 tệ (7 USD) cho một chiếc sandwich, hay hơn 3.000 tệ (421 USD) cho bữa ăn hai người tại một nhà hàng hải sản bên bờ sông Singapore.

Hai chị em Alice và Vivian Zhou chụp ảnh lưu niệm ở Singapore. Ảnh: SCMP

"Singapore đắt đến mức tôi giảm 3 kg chỉ trong ba ngày. Tôi chỉ ăn một bữa mỗi ngày, là bữa sáng miễn phí ở khách sạn và chỉ uống nước khi về phòng", một du khách Trung Quốc chia sẻ trên mạng.

Robin Loh cho biết làn sóng khách Trung Quốc hiện nay là người trẻ, tệp khách có thu nhập thấp hơn so với thế hệ lớn tuổi. Ngoài ra, các quốc gia láng giềng có chi phí rẻ hơn càng khiến khách Trung nghĩ "Singapore đắt đỏ".

Law Yock Song, đồng sáng lập công ty du lịch Ludus Lab, nhận xét rằng quốc gia nào cũng muốn thu hút khách Trung Quốc vì đây là thị trường khổng lồ, nhưng nếu so sánh thì Thái Lan, Malaysia và Indonesia vẫn rẻ hơn nhiều, mang lại cảm giác đáng tiền hơn.

Theo Jester Koh, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng UOB, nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại từ giữa năm 2023 do giảm phát kéo dài và cạnh tranh giá gay gắt trong nước. Điều này khiến hàng hóa và dịch vụ ở Trung Quốc rẻ hơn đáng kể so với Singapore - nơi giá cả vẫn tăng ở mức vừa phải.

Để giữ mức chi tiêu trong ngân sách 3.000 tệ cho chuyến đi 5 ngày, hai chị em Alice và Vivian Zhou quyết định không mua sắm, chỉ ăn tại các khu ẩm thực bình dân (hawker centre) và di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Du khách ghé một Hawker Food, trung tâm ăn uống bình dân, tại Singapore để dùng bữa. Ảnh: Ar inspired pencil

Tuy tiết kiệm tối đa, nhiều du khách Trung Quốc vẫn sẵn sàng chi trả cao hơn khi đến Singapore để đổi lấy sự an tâm.

Law Yock Song cho biết sau một số vụ việc gây chấn động về việc người Trung Quốc gặp sự cố khi đi du lịch tại châu Á, yếu tố an toàn trở thành điểm cộng lớn của Singapore.

Với một số du khách, vẻ đẹp thị giác của Singapore mới là lý do lớn nhất thu hút họ.

Đứng trên cây cầu bắc qua sông Singapore, Jade Chiang, kỹ sư phần mềm 33 tuổi đến từ Trịnh Châu, quay video cho bài đăng "da ka" - trào lưu trên mạng Trung Quốc, nơi du khách đăng ảnh hoặc video tại những địa điểm nổi tiếng.

Giám đốc công ty du lịch Robin Loh cho rằng yếu tố thẩm mỹ chính là động lực lớn nhất thúc đẩy làn sóng du lịch mới này. Họ muốn có những bức ảnh thật đẹp, bắt mắt, có thể khoe với bạn bè hoặc đăng lên mạng xã hội để chứng minh rằng mình đã đặt chân đến một địa điểm nổi tiếng.

"Giá trị của yếu tố thẩm mỹ trong du lịch hiện nay là vô cùng lớn", Loh nói.

Các nền tảng trên mạng xã hội đã được khách Trung coi như "kinh thánh du lịch", theo khảo sát của Dragon Trail International. 52% người được hỏi nói đã dựa vào các lời tư vấn trên Tiểu hồng thư để lên kế hoạch chuyến đi, trong khi 43% chọn Douyin (phiên bản Tiktok Trung Quốc).

Nắm bắt xu hướng này, STB đã hợp tác với các ngôi sao như ca sĩ Tiêu Kiến Hào (Jam Hsiao) và diễn viên Tôn Nhạc (Sun Yue) để sản xuất các video ngắn quảng bá điểm đến trên mạng xã hội.

Theo CEO phụ trách thị trường Trung Quốc Đại lục của STB, Andrew Phua, du khách Trung Quốc hiện có xu hướng tìm kiếm trải nghiệm sâu sắc và mang tính tương tác, thay vì chỉ ghé thăm các điểm chụp ảnh nổi tiếng.

Rachel Chen, sáng lập công ty du lịch Culture Curious Tours, cho biết ngày càng nhiều du khách ở độ tuổi 30-40 quan tâm đến sự phát triển xã hội và kinh tế của Singapore, thay vì mua sắm hàng hiệu. Để đáp ứng nhu cầu này, công ty bà đã mở các tour tham quan quy hoạch đô thị và nhà ở công cộng, bao gồm việc đến thăm khu dân cư cao tầng và phòng trưng bày giới thiệu quá trình hiện đại hóa của Singapore.

Các nhà bán lẻ cũng nhanh chóng thích ứng, hướng tới thu hút khách Trung Quốc bằng những trải nghiệm bắt mắt, dễ chụp hình. Một ví dụ là sân tập golf clubFace, nơi đã hợp tác với các KOL (người ảnh hưởng trên mạng xã hội) để quảng bá thương hiệu.

"Du khách Trung Quốc thích những hoạt động mang tính xã hội, có thể chụp ảnh đẹp, và họ rất nhạy với các video ngắn hay lời giới thiệu truyền miệng", bà Yeo Yi Juan, phụ trách truyền thông của clubFace cho biết. Bà đồng thời chia sẻ rằng số lượng khách Trung Quốc tăng mạnh sau khi trang Tiểu hồng thư của họ "gây bão" trên mạng.

Anh Minh (Theo SCMP)