Khách Trung Quốc leo vách đá cứu người ngã xuống biển

Nhật BảnDu khách Trung Quốc 54 tuổi, đang trong giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật xương đòn, vẫn leo xuống vách đá dựng đứng để cứu một phụ nữ bị đuối nước tại bãi biển Jogasaki.

Sự việc xảy ra vào ngày 16/9 khi ông Yang, đến từ Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đang cùng vợ tham quan tại bãi biển Jogasaki, tỉnh Shizuoka. Sau khi nghe tiếng người ngã xuống biển, ông Yang nhìn thấy một phụ nữ đang nổi ngửa trên mặt nước. Không một chút do dự, ông quyết định leo xuống vách đá để cứu người.

Ông Yang vừa bơi ngửa vừa kéo cô gái bị nạn vào bờ. Ảnh: SCMP

Ông cho biết vách đá gần như thẳng đứng nên việc leo xuống rất khó khăn. "Chân tôi run bần bật. Vài người trên cây cầu gần đó hét lên "Đừng xuống, nguy hiểm lắm". "Tôi cũng sợ, nhưng tôi nghĩ đây là một mạng người, mình phải cứu", ông Yang nhớ lại.

Một nhân viên quản lý khu du lịch đã ném phao cứu sinh nhưng bị gió thổi bay. Những người xung quanh sau đó ném xuống một chiếc túi nhựa lớn chứa các chai nước rỗng để làm phao tạm.

Nạn nhân lúc này cách bờ 30-40 m và bắt đầu úp mặt xuống nước. Khi tiếp cận, ông Yang lật người cô lại rồi đặt đầu và vai lên chiếc phao tự chế. Sau đó, ông vừa bơi ngửa vừa kéo cô vào bờ.

Tuy nhiên, sóng lớn khiến việc vào bờ rất vất vả. Khi đến gần vách đá, do đá trơn trượt, ông Yang - vốn bị hạn chế cử động tay trái sau ca phẫu thuật hồi đầu tháng 8 - phải dùng miệng ngậm tóc nạn nhân để có thể leo lên.

Ngay sau đó, hai người nhái thuộc đội cứu hộ địa phương đã có mặt, đưa người phụ nữ lên thuyền rồi quay lại đón ông Yang. "Cơ bắp tôi cứng đờ, cảm giác như bị liệt", ông kể lại khoảnh khắc kiệt sức sau khi cứu người. "Mọi thứ như thể vừa chạy xong một cuộc marathon".

Lực lượng cứu hộ Nhật Bản đã mời ông bánh mì và cúi đầu cảm ơn. "Là một người Trung Quốc, tôi cảm thấy rất tự hào", ông Yang chia sẻ. Cánh tay trái của ông bị vài vết xước nhẹ. Ông không rõ tình trạng của người phụ nữ sau đó, chỉ biết cô là người Nhật.

Ông Yang bị trầy xước nhẹ ở tay khi leo vách đá xuống bãi biển cứu người. Ảnh: SCMP

Hành động dũng cảm của ông Yang đã nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội. "Ông thật dũng cảm. Xin cảm ơn người hùng!", một tài khoản bình luận. Một người khác viết: "Hành động tích cực này cần được lan tỏa để nhiều người biết đến".

Thảo Vân