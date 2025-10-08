Khách Trung Quốc gây phản ứng vì du lịch Nhật Bản kiểu 'khôn lỏi'

Nam du khách Trung Quốc gây phản ứng khi đến Osaka du lịch nhưng chỉ ăn đồ miễn phí, dùng nhà vệ sinh trong sân bay gội đầu.

Yikeshu, du khách Trung Quốc, khiến dư luận Nhật Bản phản ứng gay gắt khi chia sẻ về chuyến du lịch tại Osaka trên trang cá nhân với hơn 200.000 lượt theo dõi. Để tiết kiệm chi phí, nam du khách liên tục ăn các mẫu đồ ăn thử miễn phí và sử dụng máy sấy tay công cộng để sấy tóc. Đây là một phần trong series "Hành trình du lịch Osaka một ngày với 100 NDT (khoảng 370.000 đồng) của Yikeshu.

Thực tế, Yikeshu đã gây rối ngay khi hạ cánh ở sân bay quốc tế Kansai. Trong khi xếp hàng tại hải quan, anh phớt lờ các biển báo "cấm quay phim" và ghi hình khắp nơi trong khi lẩm bẩm những lời như "Thẳng tiến vào nước Nhật nhỏ bé".

Trong nhà vệ sinh sân bay, anh biến bồn rửa công cộng thành nơi gội đầu, sau đó sấy tóc bằng máy sấy tay công suất cao. Trên chuyến tàu Nankai Electric Railway đi Osaka, hành khách đã ghi lại cảnh Yikeshu đu người trên các tay nắm treo của tàu. Sau đó, anh ta nằm dài trên nhiều ghế trong toa tàu yên tĩnh, hát to bài hát Trung Quốc.

Yikeshu gội đầu trong nhà vệ sinh ở Nhật. Ảnh: SCMP

Nam du khách cũng tuyên bố dạy người xem cách "uống nước miễn phí" ở Nhật Bản. Trong video, Yikeshu bước vào nhà hàng, xin nhân viên một chiếc cốc và vội vã uống trà miễn phí. Sau đó, anh rời đi nhưng không mua gì.

Trong chuyến thăm một khu chợ địa phương, để tiết kiệm thêm tiền, anh ta vào một quầy trái cây có các mẫu thử nhỏ và coi đĩa mẫu như một bữa tiệc tự chọn. Người quản lý quầy hàng nhận thấy, nhắc nhở anh ta vứt que đã sử dụng. Tuy nhiên, anh phớt lờ và tiếp tục dùng chiếc que cho đến khi người bán phải che đĩa mẫu bằng màng bọc thực phẩm. Sau khi ăn 7 quả nho, du khách này mới chịu rời đi.

Sự việc tạo nên làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội từ người Nhật và người Trung Quốc. Một người Nhật bình luận: "Thật sự không biết xấu hổ". "Thành thật mà nói, tôi không có vấn đề với hầu hết du khách Trung Quốc nhưng chỉ một người như thế này cũng đủ làm xấu hình ảnh chung", người khác nói.

Người dùng mạng Trung Quốc cũng đồng tình, cho rằng các nền tảng mạng xã hội cần cấm những tài khoản nhiều người theo dõi, thực hiện hành vi xấu xí. Số khác cho rằng đây là "ung nhọt, ảnh hưởng đến hình ảnh du khách Trung Quốc".

Giữa làn sóng phản đối ngày càng gia tăng, Yikeshu đã xóa video gây tranh cãi.

Hoài Anh (Theo SCMP)