Khách Trung Quốc đến Việt Nam đông nhất năm 2025

Hơn 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc đại lục đã đến Việt Nam năm 2025, chiếm 25% tổng thị phần khách quốc tế và trở thành thị trường khách du lịch lớn nhất.

Theo số liệu công bố chiều 5/1 của Cục Thống kê, tháng 12/2025, Việt Nam đón hơn hai triệu lượt khách quốc tế, nâng tổng lượng khách đón trong năm qua lên 21,2 triệu lượt khách - cao nhất lịch sử.

Trong số đó, Trung Quốc đại lục là thị trường gửi khách đông nhất, với hơn 5,28 triệu lượt người nhập cảnh trong năm 2025, tăng 41% so với năm ngoái và chiếm 25% tổng thị phần khách đến Việt Nam. Đứng thứ hai là Hàn Quốc với 4,33 triệu lượt, chiếm hơn 20% thị phần. Đài Loan, thị trường gửi khách lớn thứ ba, cũng chiếm 6% thị phần (1,23 triệu lượt). Các điểm đến trong top 10 tiếp theo gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Campuchia, Nga, Malaysia và Australia.

Tiến sĩ Phạm Hà, CEO Lux Group, cho biết lý do khách Trung Quốc đại lục đến đông hoàn toàn "dễ hiểu". Tệp khách truyền thống này nằm giáp biên giới thuận tiện đi lại, giờ bay ngắn, chi phí rẻ.

Khách Trung Quốc là tệp khách "dễ bị tổn thương" sau đại dịch, bị nhiều nơi kỳ thị do Vũ Hán là nơi tìm thấy virus corona. Hành vi du lịch của khách Trung Quốc cũng thay đổi khi chọn hướng trải nghiệm chuyên sâu thay vì chú trọng các tour giá rẻ đại trà. Họ có xu hướng đến những nơi an toàn, thân thiện. Bên cạnh đó, nền kinh tế thế giới liên tục biến động qua các năm, người dân Trung Quốc kiểm soát chi tiêu chặt hơn và du lịch bị cắt giảm đầu tiên. Do vậy, họ muốn tìm những thị trường gần, dễ đi và giá cả phải chăng.

"Việt Nam đáp ứng tất cả mong muốn đó", ông Hà giải thích lý do thị trường khách Trung luôn đứng top 1 tại Việt Nam.

Tình hình chính trị bất ổn của Thái Lan và Campuchia trong năm qua cũng khiến khách Trung Quốc chuyển hướng chọn Việt Nam làm điểm đến thay thế.

Ông Hà cho biết năm 2025, tệp khách Trung Quốc đại lục đến Việt Nam "chất lượng hơn". Ngoài các đoàn khách charter, nhiều công ty lữ hành đón thêm nhiều lượt khách Trung Quốc trên các chuyến bay thương mại, từ các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải.

"Khách đến bằng đường bay thương mại và các thành phố hạng 1 thường giàu hơn, chất lượng hơn", ông Hà nhận định.

Du khách Trung Quốc tham quan Bưu điện Thành phố, TP HCM. Ảnh: Đăng Khoa

Giám đốc Tiếp thị & Truyền thông công ty du lịch Vietlux Tour Nguyễn Thị Bảo Thu nhận định năm 2025, thị trường Đông Bắc Á tiếp tục giữ vai trò nguồn khách chủ lực (với tổng lượt khách đạt gần 11 triệu, chiếm 50% tổng thị phần), nhờ lợi thế địa lý, kết nối hàng không dày đặc và khả năng phục hồi nhanh sau dịch. Trong khi đó, Mỹ, Nhật Bản, Australia duy trì ổn định ở nhóm thị trường xa nhưng có mức chi tiêu cao và nhu cầu trải nghiệm chiều sâu.

Ấn Độ và Nga trở thành điểm mới trong thị trường gửi khách đến Việt Nam. Điều này minh chứng biên độ mở rộng thị trường của Việt Nam, không còn phụ thuộc vào một vài nguồn khách truyền thống. Tín hiệu tích cực này phản ánh nỗ lực đa dạng hóa thị trường và khả năng thích ứng của doanh nghiệp lữ hành cũng như điểm đến Việt Nam.

Về động lực tăng trưởng, khách Nga được coi như "điểm nhấn tươi sáng" của ngành du lịch Việt. Với mức tăng gần gấp đôi, Nga trở thành thị trường có mức tăng trưởng mạnh nhất, tiếp đến là Philippines, Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia. Riêng thị trường Đài Loan và Hàn Quốc có tỷ lệ tăng trưởng âm trong năm 2025, khi lượng khách đến bằng 95-95% của năm 2024.

Theo CEO Phạm Hà, năm 2026, ngành du lịch Việt cần tập trung hướng đến các thị trường đường xa châu Âu, Australia, New Zealand, Mỹ, Canada và Trung Đông, những tệp khách quốc gia nào cũng muốn chào đón vì tiêu nhiều, ở lâu và có xu hướng du lịch bền vững, song song với việc giữ chân các tệp khách cũ.

Phương Anh