Khách Trung Quốc đến Việt Nam dịp Tết tăng 35%

Lượng khách Trung Quốc đặt vé đến Việt Nam dịp Tết Nguyên đán tăng gần 35% so với năm ngoái và gần 70% so với 2019.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng không VariFlight, tính tổng cả dịp Tết Nguyên đán, lượng khách Trung đặt vé đến Việt Nam tăng gần 35% so với cùng kỳ 2024 và tăng 70% so với 2019. Nhật Bản, Malaysia, là quốc gia chứng kiến lượng khách Trung đặt vé tăng nhiều nhất so với năm ngoái, với con số lần lượt là 86% và 79%.

Lượng khách Trung Quốc đi du lịch dịp Tết Nguyên đán 2025 Quốc gia Lượng đặt từ 13 đến 20/1 so với tuần trước Lượng đặt dịp Tết so với 2024 Lượng đặt dịp Tết so với 2019 Nhật Bản +1,1% +86% -10% Việt Nam -7,7% +35% +70% Hàn Quốc +4% +30% +5,8% Malaysia -0,7% + 79% +6,2% Singapore -3,2% + 37% +14% Australia +4,8% +25% -13% UAE +4,7% - 3,5% -26% Indonesia -2,6% +25% -68%

Tuy nhiên dịp cận Tết, các nước Đông Nam Á chứng kiến lượng khách Trung Quốc sụt giảm, hủy đặt vé mạnh do ảnh hưởng sau vụ diễn viên Vương Hưng được giải cứu khỏi tổ chức lừa đảo ở biên giới Thái Lan - Myanmar. Theo số liệu đặt vé từ ngày 13/1 đến 20/1, lượng đặt phòng của khách Trung Quốc đến Thái Lan dịp Tết Nguyên đán giảm gần 16% so với một tuần trước đó.

Hậu quả cũng lan sang các quốc gia khác ở Đông Nam Á, khi du khách Trung Quốc hủy nhiều kỳ nghỉ tới Việt Nam, Singapore, Indonesia, Malaysia, theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng không VariFlight. Theo đó, lượng khách đặt vé đến Việt Nam dịp Tết trong tuần trước Tết giảm 7,7%.

CEO của VariFlight, Subramania Bhatt đánh giá đây là "thiệt hại ngoài dự kiến". Bhatt nói thêm nhiều du khách Trung có kế hoạch đi du lịch vòng quanh khu vực nhưng đã hủy chuyến.

Đoàn khách Trung Quốc đến thăm Ninh Bình ngày mùng một Tết. Ảnh: Minh Đường

Trước đó, Thái Lan đã trấn an du khách rằng đến quốc gia này du lịch là "hoàn toàn an toàn". Theo website Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, quốc gia này cũng lên phương án hợp tác với các nước trong khu vực để trấn áp các tổ chức lừa đảo xuyên biên giới.

"Hiện tại, khách Trung đang trở nên thận trọng khi đến Thái và một số quốc gia Đông Nam Á khác", Yang Lei, nhà phân tích dịch vụ tài chính China Galaxy International có trụ sở tại Hong Kong, nhận xét. Bà cũng dự kiến các điểm đến sẽ thu hút khách Trung dịp Tết Nguyên đán năm nay là Australia, New Zealand, Mỹ.

Theo Bhatt, bất chấp việc hủy chuyến, một số quốc gia Đông Nam Á dự kiến đón nhiều khách du lịch Trung Quốc hơn vào Tết Nguyên đán năm nay so với năm 2019.

Theo dữ liệu của công ty tiếp thị China Trading Desk, lượng đặt vé máy bay đến Việt Nam tăng gần 70%, Singapore tăng 14,2% và đến Malaysia tăng 6,2% so với mức năm 2019. Hàn Quốc cũng dự kiến lượng khách du lịch Trung Quốc phục hồi hoàn toàn trong kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, Nhật Bản, điểm đến hàng đầu cho du khách Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, giảm 10% so với năm 2019.

Anh Minh (Theo CNBC)