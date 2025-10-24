Khách Trung Quốc chuộng du lịch 'đặc nhiệm'

Giới trẻ Trung Quốc chuộng du lịch "đặc nhiệm" với lịch trình dày đặc, chi tiêu tiết kiệm, lấy cảm hứng từ tinh thần kỷ luật quân đội.

Trước bình minh, hai du khách Thượng Hải Oneone Han và Pipi Tang đã có mặt tại Hong Kong - mang trong mình một "nhiệm vụ" rõ ràng: chinh phục thành phố trong thời gian ngắn nhất. Họ không thuê khách sạn, tắm rửa tại sân bay rồi khởi hành lúc 6h sáng, dành trọn hai ngày tham quan các điểm nổi tiếng cho đến tận khuya.

Pipi Tang du khách ở Thượng Hải theo đuổi xu hướng du lịch "đặc nhiệm". Ảnh: Pipi Tang

Trong kỳ nghỉ lễ Golden Week hồi tháng 5, bộ đôi đặt mục tiêu "khai thác" Hong Kong trong 48 giờ, ghé thăm 14 điểm du lịch với chi phí chỉ khoảng 360 USD.

Họ là đại diện tiêu biểu của trào lưu du lịch "đặc nhiệm" (special forces-style travel) đang lan rộng trong giới trẻ Trung Quốc - xu hướng gói gọn hành trình nhiều điểm đến trong thời gian ngắn và chi tiêu tiết kiệm, lấy cảm hứng từ tinh thần kỷ luật, hiệu suất và sức bền của quân đội.

Han và Tang đặt mục tiêu hoàn thành hành trình qua tất cả các tỉnh của Trung Quốc vào năm 2026. "Chúng tôi chỉ còn bốn tỉnh nữa," Han nói. "Thật thỏa mãn khi có thể đi được nhiều nơi trong thời gian ngắn mà vẫn tiết kiệm chi phí."

Tang cho biết họ luôn lên kế hoạch kỹ lưỡng và tận dụng hệ thống đường sắt cao tốc phát triển của Trung Quốc để di chuyển nhanh giữa các thành phố. "Khi du lịch vào mùa cao điểm hoặc đến nơi có chi phí lưu trú cao, chúng tôi thường chọn tàu đêm để vừa tiết kiệm tiền khách sạn, vừa không lãng phí thời gian ban ngày," anh nói.

Trào lưu du lịch "đặc nhiệm" lan nhanh trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như Xiaohongshu (RedNote) và Douyin, nơi người dùng chia sẻ lịch trình dày đặc, mẹo tiết kiệm và hướng dẫn chi tiết về lộ trình, địa điểm chụp ảnh, món ăn giá rẻ và đồ dùng cần mang theo.

Tiến sĩ Mingming Cheng, Giám đốc Phòng nghiên cứu mạng xã hội Đại học Curtin (Australia), nhận định xu hướng này phản ánh áp lực xã hội mà giới trẻ Trung Quốc đang đối mặt.

"Nhiều người trẻ có thời gian và ngân sách hạn chế nhưng vẫn muốn trải nghiệm nhiều nhất có thể", ông Cheng nói và cho biết họ mang tâm lý lo sợ bỏ lỡ - đặc biệt sau đại dịch, suy nghĩ "nếu không đi bây giờ sẽ hối tiếc sau này’ trở nên phổ biến".

Du khách theo phong cách "đặc nhiệm" ngủ qua đêm tại cửa hàng McDonald’s để tiết kiệm chi phí lưu trú. Ảnh: ABC News

Trên mạng xã hội, nhiều người còn chia sẻ các cách tiết kiệm cực đoan như ngủ tại nhà hàng McDonald’s mở cửa 24 giờ, chuỗi lẩu Haidilao hoặc quán internet.

Hồi tháng 5, hình ảnh nhóm du khách Trung Quốc ngủ đêm tại McDonald’s ở Hong Kong lan truyền rộng rãi trên Threads, gây tranh cãi. Một số cư dân địa phương cho rằng hành vi này "mất thể diện" và "không giúp ích gì cho kinh tế Hong Kong", thậm chí kêu gọi chuỗi McDonald’s chấm dứt hoạt động 24/24.

Du khách Trung Quốc Chloe Cai, cho biết chỉ tốn 106 USD cho chuyến đi 3 ngày tới Hong Kong, một phần nhờ ngủ một đêm ở McDonald’s.

"Khách sạn quá đắt trong kỳ nghỉ, nên tôi chọn ngủ ở McDonald’s một đêm, đêm còn lại ở khách sạn giá rẻ 46 USD," Cai nói.

Cai cũng tiết kiệm bằng cách ăn ở cửa hàng tiện lợi, chỉ ghé các điểm tham quan miễn phí như cảng Victoria và đỉnh The Peak, đi bộ trung bình hơn 25.000 bước mỗi ngày.

Tuy nhiên, nữ du khách cho biết sẽ không làm vậy lần nữa, lần sau chỉ đi trong ngày thôi vì cảm thấy không an toàn và không thể ngủ được.

Theo Hội đồng Du lịch Hong Kong, từ tháng 1 đến tháng 8/2025, có 25,5 triệu du khách Trung Quốc đại lục đến Hong Kong, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ vẫn giảm nhẹ. Số liệu từ Cục Thống kê Hong Kong cho thấy tổng doanh thu bán lẻ trong 8 tháng đầu năm đạt 245,1 tỷ đôla Hong Kong (tương đương 48,8 tỷ USD), giảm 1,9% so với năm 2024.

Giáo sư Mimi Li, chuyên ngành du lịch tại Đại học Bách khoa Hong Kong, nhận định du lịch "đặc nhiệm" mang đến cả tác động tích cực và tiêu cực.

"Số lượng du khách tăng, nhưng chi tiêu bình quân giảm mạnh. Nhiều người không ở qua đêm, không ăn uống tại nhà hàng địa phương hay mua sắm, nên đóng góp cho kinh tế rất hạn chế," bà nói.

Tuy vậy, Giáo sư Mimi Li cho rằng xu hướng này có thể mang lại lợi ích lâu dài nếu nhóm khách trẻ này quay trở lại Hong Kong trong tương lai với khả năng chi tiêu cao hơn.

Trước đó, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong John Lee khẳng định chính quyền sẽ "xem xét tổng thể du lịch để mỗi du khách đều cảm thấy hài lòng và được chào đón."

Theo giáo sư Li thói quen du lịch của du khách Trung Quốc đang thay đổi. Họ ít chú trọng mua sắm hay trải nghiệm xa xỉ, thay vào đó tìm kiếm những chuyến đi ngắn, tự phát, đề cao trải nghiệm địa phương.

Giáo sư nhận định các điểm đến cần linh hoạt thích ứng, mở rộng các dịch vụ như tour tự túc tới khu phố ít người biết, chợ truyền thống, hoặc điểm văn hóa địa phương thay vì chỉ quảng bá các biểu tượng nổi tiếng.

Chính quyền Hong Kong cũng đang điều chỉnh chiến lược, thúc đẩy du lịch nhà máy, tham quan cơ sở sản xuất của các thương hiệu nội địa, phát triển tour sinh thái núi và trải nghiệm văn hóa mới để thu hút nhóm du khách trẻ này.

Tuấn Anh (Theo ABC News)