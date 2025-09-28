Khách Trung Quốc bị bỏ quên, trôi dạt 40 phút trên biển Maldives

Xu Man, du khách Trung Quốc, bị bỏ quên trên biển gần 40 phút trong chuyến lặn ở Maldives do sự cố thiết bị và sự thiếu chuyên nghiệp của hướng dẫn viên.

Xu Man là một thợ lặn có chứng chỉ với 9 năm kinh nghiệm và trở thành thợ lặn cứu hộ chuyên nghiệp vào năm 2024. Gần đây, cô cùng bạn là Zhang Li có chuyến du lịch kết hợp lặn biển tại Maldives.

Ngày 1/9, họ đặt một gói lặn tại Plumeria Diving and Watersports Centre, một khu nghỉ dưỡng được đánh giá cao. Tuy nhiên, chuyến phiêu lưu yên bình nhanh chóng biến thành một thử thách sinh tồn đáng sợ.

Ngay cả trước khi chuyến lặn bắt đầu, những dấu hiệu bất ổn đã xuất hiện. Theo tiêu chuẩn quốc tế, mỗi bình oxy phải có cả bộ điều áp chính và phụ. Tuy nhiên, bình của Zhang Li bị hỏng bộ điều áp chính. Thay vì thay thế, hướng dẫn viên chỉ yêu cầu cô dùng bộ dự phòng và vẫn tiếp tục chuyến lặn.

Sau khi kết thúc buổi lặn, khi cả nhóm trồi lên mặt nước, hướng dẫn viên đã không bung phao định vị bề mặt (SMB) - một thiết bị an toàn quan trọng để báo hiệu vị trí cho thuyền trên mặt nước. Anh ta chỉ giơ tay vẫy với hy vọng thuyền sẽ nhìn thấy.

"Tôi nhìn quanh và nhận ra chiếc thuyền lặn ở cách đó vài trăm mét, có thể quá xa để nhìn thấy chúng tôi", Xu kể. Cô cho biết thêm có thể cảm nhận rõ dòng hải lưu ngầm rất mạnh, có khả năng đẩy cả nhóm đi xa hơn khỏi vị trí lặn ban đầu.

Khi nhận ra việc vẫy tay không hiệu quả, hướng dẫn viên mới cố bung phao SMB, nhưng chiếc phao bị rò rỉ khí và không thể dựng thẳng đứng trên mặt nước. Xu cho biết lúc này sóng ngày càng lớn và liên tục ập vào mặt. Cô dần kiệt sức, phải vật lộn để giữ đầu mình trên mặt nước.

Cuối cùng, hướng dẫn viên chấp nhận đề nghị của Xu, buộc chiếc phao bị rò khí vào cây gậy selfie cô mang theo và giơ cao lên khỏi mặt sóng. May mắn, một thuyền đánh cá gần đó đã nhìn thấy tín hiệu và cứu sống cả ba người.

Dữ liệu từ máy quay hành trình cho thấy Xu nổi lên mặt nước lúc 13h40 và được cứu lúc 14h16, nghĩa là họ đã trôi dạt trên biển gần 40 phút.

"Lúc đó, chúng tôi đã trôi quá xa, không còn nhìn thấy thuyền lặn hay các hòn đảo lân cận. Đến cuối, tôi đã có cảm giác tồi tệ rằng chúng tôi có thể sẽ chết ngoài biển", Xu nói.

Nữ thợ lặn Trung Quốc bị bỏ trôi dạt trên biển ở Maldives vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ khách sạn chịu trách nhiệm cho chuyến đi của cô. Ảnh: SCMP

Cô đã báo cáo vụ việc với quản lý khách sạn và chất vấn về sự chuyên nghiệp của dịch vụ lặn. Tuy nhiên, phía khách sạn từ chối xin lỗi, chỉ đồng ý giảm giá 20 USD cho cô, trong khi người bạn đi cùng vẫn phải trả toàn bộ chi phí.

Xu sau đó đã đăng tải video về sự cố lên mạng xã hội Trung Quốc, đồng thời gửi đơn khiếu nại chính thức tới cơ quan quản lý du lịch Maldives và Hiệp hội Hướng dẫn viên Lặn chuyên nghiệp (PADI).

"Tôi vẫn chưa nhận được phản hồi nào. Nhiều người dùng mạng đã để lại đánh giá tiêu cực trên các nền tảng đặt phòng, khách sạn này đã bị tạm gỡ nhưng gần đây lại xuất hiện dưới một tên mới", Xu chia sẻ.

"Điều tôi lo lắng nhất là dường như khách sạn không nhận thức được sự nghiêm trọng của vụ việc. Nếu họ không xử lý triệt để, những du khách khác có thể đối mặt với rủi ro tương tự", cô nói.

Vụ việc được Cover News đăng tải đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Một người bình luận: "Bạn đã sống sót, đó là một phước lành. Hãy đấu tranh với khách sạn đó đến cùng". Một tài khoản khác viết: "Thật là một nước đi thông minh, dùng gậy selfie để cứu mạng. Chiếc gậy đó xứng đáng được trao huy chương".

Thảo Vân