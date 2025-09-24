Khách trung lưu Trung Quốc 'tiêu tiền không cần nghĩ' ở Nhật

Người Trung Quốc đổ xô đến Nhật Bản, không tiếc tiền mua sắm nhờ lợi thế đồng yên yếu.

Tầng lớp trung lưu Trung Quốc đang đổ xô tới Nhật Bản trong năm nay, nhờ tỷ giá hối đoái có lợi, đồng yên yếu, giúp hàng hóa cao cấp và khu nghỉ dưỡng có giá phải chăng hơn.

Mùa hè này, Ding Xiaohan, kỹ sư phần mềm ở Thượng Hải, đã đưa con trai 18 tuổi đến Nhật trong kỳ nghỉ kéo dài một tuần. Người phụ nữ 47 tuổi không tiếc tiền khi cùng con khám phá khu phố thượng lưu gần tháp Tokyo và tại Shizuoka, thành phố nổi tiếng với các sản phẩm làm từ matcha. Cô chi cho bữa trưa sushi, bữa tối nướng và những món đồ lưu niệm lấy cảm hứng từ phim hoạt hình Studio Ghibli.

Hai du khách Trung Quốc đang chụp ảnh phong cảnh khi đến Nhật Bản du lịch. Ảnh: Xinhua

"Đồ Nhật chất lượng và không quá đắt đỏ", Ding giải thích cho lý do "tiêu tiền không cần nghĩ" trong chuyến du lịch lần này.

Lượng khách Trung Quốc tới Nhật đang tăng vọt trong năm nay khi đồng yên suy yếu, thu hút tầng lớp trung lưu, giới nhà giàu tìm kiếm hàng hiệu và trải nghiệm văn hóa – từ gói chăm sóc sức khỏe đắt tiền tới lưu trú ở ryokan (nhà trọ) truyền thống.

Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO), hơn 6,7 triệu lượt khách Trung Quốc tới Nhật trong 8 tháng đầu năm 2025, tăng mạnh so với 4,6 triệu lượt cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia ngành du lịch cho biết đồng yên mất giá hơn 25% so với đồng nhân dân tệ trong 5 năm qua, khiến Nhật Bản trở thành điểm đến "hấp dẫn hơn bao giờ hết". Nhiều mặt hàng xa xỉ tại Nhật rẻ hơn 20-30% so với ở Trung Quốc.

Khu vực Shinjuku, tụ điểm vui chơi, giải trí nổi tiếng tại Tokyo, Nhật Bản về đêm. Ảnh: Maxres default

Không chỉ mua sắm, khách Trung Quốc chi tiêu cho trải nghiệm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và sản phẩm mang tính văn hóa. Tại Kyoto, khu nghỉ dưỡng Six Senses - nổi tiếng với dịch vụ spa và phòng trị liệu dưới nước - ghi nhận khách Trung Quốc nằm trong nhóm ba thị trường lớn nhất. Giá phòng từ 800 đến 1.100 USD.

Khách Trung Quốc thường tìm kiếm những trải nghiệm có ý nghĩa. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phát triển bền vững sẽ là lợi thế cạnh tranh để thu hút nhóm khách này", Henry Cheung, giám đốc truyền thông của khách sạn, nói.

Anh Minh (Theo SCMP)