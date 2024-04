Khách Trung đổ xô đến Đông Nam Á trong Tuần lễ vàng 1/5

Dự kiến lượng người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài đạt kỷ lục trong Tuần lễ vàng từ 1/5 và Đông Nam Á sẽ đón nhiều khách Trung nhất.

CTrip, công ty du lịch trực tuyến nổi tiếng tại Trung Quốc, nhận định kỳ nghỉ lễ 1/5 năm nay ngành du lịch nước này sẽ thành công hơn năm ngoái. Đồng thời, các nước Đông Nam Á cũng được hưởng lợi khi du khách nước này đổ xô đến khu vực và cả châu Á - Thái Bình Dương, con số du lịch nước ngoài dự kiến đạt mức cao kỷ lục. Báo cáo do Ctrip công bố hôm 23/4 chỉ ra số tiền du khách đóng để xin visa cho các chuyến đi quốc tế dịp này cũng vượt mức so với cùng kỳ 2019.

Theo CTrip, các quốc gia Đông Nam Á là những điểm đến được khách Trung yêu thích nhất dịp nghỉ lễ năm nay vì gần và người dân được hưởng chính sách miễn visa song phương với các nước như Singapore, Malaysia, Thái Lan.

Khách Trung Quốc đi du lịch dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: EPA-EFE

Lin Huanjie, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Công viên Giải trí ở Trung Quốc, cho biết ngoài Đông Nam Á, Hong Kong vẫn là lựa chọn hàng đầu với khách Đại lục do gần, đi lại thuận tiện, nhập cảnh đơn giản và an toàn cùng nền ẩm thực phong phú. Khách có thể đến tham quan Hong Kong trong một ngày và quay về nhà - tour lý tưởng dành cho khách Trung Quốc có ngân sách chi tiêu tiết kiệm cho du lịch.

Lin nhận định nước này cần ít nhất 2 năm để thị trường du lịch quốc tế (outbound) phục hồi. Ba năm đại dịch khiến người dân kiệt quệ về tinh thần, tiền bạc nên cần thời gian hồi phục. Xu hướng tiết kiệm chi tiêu như hiện nay của khách Trung cũng sẽ là cơ hội cho du lịch nội địa.

Lượng khách đặt phòng nội địa tại Trung Quốc tăng 68%, lượt mua vé đến các khu danh thắng tăng 151% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nhà bán vé Trung Quốc Umetrip, từ giữa tháng 4 lượng đặt vé máy bay nội địa dịp nghỉ lễ tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 41% so với năm 2019. Dịp 1/5/2023 có gần 4,9 tỷ lượt di chuyển nội địa, bằng hơn 81% so với cùng kỳ 2019 nhưng mức chi tiêu chỉ bằng 74% mức trước dịch với 678,1 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh đã triển khai nhiều biện pháp hút khách quốc tế như nới lỏng chính sách visa và mở rộng danh sách miễn thị thực, áp dụng nhiều nền tảng thanh toán quốc tế để du khách thuận tiện mua sắm, chi trả tiền.

Cục Quản lý Nhập cư Quốc gia công bố vào tháng 3 cho thấy lượng khách du lịch trong nước đạt gần 3 triệu lượt trong hai tháng đầu năm và gấp 2,3 lần so với năm trước, bằng 41,5% mức trước dịch.

Năm nay, với các số liệu sơ bộ được đánh giá khả quan phía trên, ngành du lịch Trung Quốc kỳ vọng sẽ có một mùa nghỉ lễ bội thu với doanh số thu về vượt trước dịch. Tuần lễ vàng bắt đầu từ 1/5 ở Trung Quốc là một trong hai đợt cao điểm du lịch lớn nhất trong năm tại quốc gia này, bên cạnh kỳ nghỉ quốc khánh (1/10). Năm ngoái, người dân Trung Quốc thực hiện khoảng 240 triệu chuyến du lịch dịp này, tăng 104% so với năm 2019.

Anh Minh (Theo SCMP)