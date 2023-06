Khách trong nước mua vé vào phố cổ Hội An tăng

Quảng NamSau một tháng siết kiểm soát vé khách đoàn, Hội An ghi nhận khách trong nước mua vé vào phố cổ tăng khoảng 20% so với trước đây.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch TP Hội An, cho biết một tháng qua khi thành phố tăng cường kiểm soát vé, khách đoàn và các hãng lữ hành đã chấp hành. Khách nước ngoài đến phố cổ Hội An 100% mua vé giống như trước đây, riêng khách trong nước tăng khoảng 20%.

Du khách mua vé tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Đắc Thành

"Lực lượng chức năng phát hiện một số đoàn không mua vé tham quan được nhắc nhở, lập biển bản xử lý", ông Sơn nói và cho hay lượng khách lẻ cũng giống như trước đây, không mua vé vào phố cổ.

Lãnh đạo TP Hội An cho biết việc tổ chức đón tiếp bán vé ở hai bãi xe, sau đó trung chuyển vào phố cổ bằng xe điện trật tự, ngăn nắp. "Tình trạng trốn vé ở các đoàn giảm hẳn so với trước", ông nói.

Ngoài hai bãi xe trên, Hội An đang gấp rút hoàn thành bãi xe trước chùa Long Tuyền, phường Thanh Hà, để tổ chức đón tiếp khách bằng xe điện. Bãi xe này rộng 2,3 hetca, lớn nhất thành phố, sẽ hoàn thành trong khoảng hai tháng nữa và sẽ hạn chế xe ôtô vào khu vực trung tâm thành phố.

"Khi thành phố kiểm soát chặt việc mua vé, một số đoàn không có nhu cầu tham quan sẽ chơi ở khu vực bên ngoài, giảm tải cho khu phố cổ", ông Sơn nói.

Nhân viên kiểm soát vé khách đoàn khi vào phố cổ tham quan. Ảnh: Đắc Thành

Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình TP Hội An, một đơn vị tham gia kiểm soát bán vé, cho biết một tháng qua là giai đoạn thấp điểm du khách nên lượng vé bán ra bình thường, không tăng trưởng nhiều so với trước.

Hội An đón khoảng 2.000-5.000 lượt khách vào ngày thường, hai ngày cuối tuần gần 10.000 lượt mỗi ngày, trong khi dịp lễ tết trên 10.000 lượt một ngày. Khách đoàn chiếm khoảng 40%. Giá vé tham quan phố cổ Hội An đối với khách quốc tế 120.000 đồng và khách trong nước 80.000 đồng, được phát hành bằng vé giấy.

Nhiều năm qua, Hội An ghi nhận 90% nguồn thu từ bán vé là của du khách nước ngoài. Tỷ lệ khách mua vé chỉ chiếm khoảng 40% tổng lượng khách vào phố cổ, trong đó có nhiều đoàn khách vào phố cổ nhưng không mua vé.

Ngày 15/5, Hội An thực hiện phương án kiểm soát vé đối với khách đoàn. Họ được nhận diện là nhóm khách thuộc công ty lữ hành, có hướng dẫn viên và cờ hiệu, thường đi xe ôtô từ 15 chỗ trở lên. Trong ngày đầu, Hội An bán được 4.500 vé, tương đương các ngày trước khi chưa kiểm soát, do lượng khách chưa nhiều.

Nguồn thu được thành phố sử dụng cho công tác trùng tu, bảo tồn và phát huy giá trị khu phố, đầu tư các sản phẩm văn hóa nghệ thuật và đảm bảo an ninh trật tự, chỉnh trang mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhiều năm qua, tình trạng thất thoát vé khiến doanh thu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thiếu kinh phí.

Đắc Thành