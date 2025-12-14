Khách trộm tiền mừng đám cưới

Hưng YênLợi dụng lúc gia đình người quen đang tổ chức tiệc cưới cho con trai, Nguyễn Văn Sơn, 32 tuổi, lẻn vào phòng ngủ lấy trộm hơn 9 triệu đồng tiền mừng.

Ngày 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Sơn (trú xã Phụ Dực) để điều tra tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo buộc của nhà chức trách, ngày 23/11, Sơn đến dự đám cưới con trai một người quen ở tại cùng thôn. Khoảng 14h30, trong lúc mọi người đang ăn uống, Sơn thấy chủ nhà cất tiền mừng vào phòng ngủ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Lợi dụng sơ hở, anh ta lẻn vào lấy trộm 9,2 triệu đồng rồi rời đi.

Công an xã Phụ Dực đọc quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: Công an cung cấp

Hai ngày sau đám cưới, chủ nhà phát hiện mất tài sản và trình báo cơ quan chức năng. Công an xã Phụ Dực xác định Sơn là nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận hành vi. Nghi phạm khai đã tiêu xài cá nhân hết 4 triệu đồng. Số tiền còn lại được Sơn tự nguyện giao nộp để phục vụ công tác điều tra.

Lê Tân