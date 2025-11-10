Khách trả giá đắt vì phá hoại phòng khách sạn

Một du khách Trung Quốc cố tình mở vòi nước làm ngập phòng khách sạn sau khi yêu cầu hủy phòng bị từ chối, khiến cô phải bồi thường gấp gần 300 lần giá phòng ban đầu.

Sự việc xảy ra hôm 28/10 tại một khách sạn ở tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc. Đại diện khách sạn cho biết họ đã báo cảnh sát sau khi phát hiện phòng của một nữ du khách bị ngập nước nghiêm trọng.

Nữ du khách, chưa được tiết lộ danh tính, đặt phòng qua nền tảng trực tuyến với giá 108 nhân dân tệ (khoảng 15 USD) cho một đêm lưu trú hôm 28/10. Cô nhận phòng vào khuya cùng ngày, nhưng chỉ nửa tiếng sau đã gửi yêu cầu hủy đặt phòng và hoàn tiền toàn bộ với lý do "thay đổi kế hoạch".

Quản lý khách sạn nói chính sách không cho phép hủy sau khi khách đã nhận phòng. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn khăng khăng đòi hoàn tiền, cho rằng phòng "kém chất lượng và không cách âm".

Nữ du khách ném chăn, ga vào buồng tắm, xả nước ngập khách sạn. Ảnh: Handout

Khách sạn đề nghị nâng cấp miễn phí lên hạng phòng cao hơn, nữ du khách vẫn từ chối và tiếp tục khiếu nại với cảnh sát cùng đường dây nóng chính quyền địa phương.

Trong lúc chờ cảnh sát đến, người phụ nữ đã mở vòi nước bồn rửa và vòi sen để nước chảy tràn ra khắp phòng. Cô ném chăn, ga vào buồng tắm và đổ dầu gội lên. Nhân viên khách sạn phát hiện sự việc khi nước từ phòng tầng hai tràn xuống sảnh.

Theo vị quản lý, vòi nước chảy liên tục từ 2h sáng đến rạng sáng hôm sau, khiến tường và sàn phòng bị hư hại nặng. Khách sạn ước tính thiệt hại khoảng 20.000 nhân dân tệ (2.800 USD).

Cảnh sát sau đó làm việc với người phụ nữ và cô thừa nhận hành vi của mình, đồng ý bồi thường cho khách sạn gần 30.000 nhân dân tệ (4.200 USD).

Theo luật pháp Trung Quốc, người cố ý phá hoại tài sản công hoặc tư nhân gây thiệt hại lớn có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu thiệt hại vượt 5.000 nhân dân tệ (700 USD), người vi phạm có thể bị điều tra hình sự.

Phòng ngủ tại một khách sạn ở Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: Agoda

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc.

"Cô ấy phải trả gấp gần 300 lần số tiền cho căn phòng mà mình muốn huỷ", một cư dân mạng bình luận.

Nhiều người rằng cho mức bồi thường 4.200 USD còn nhẹ so với hậu quả pháp lý nặng hơn.

"Cơn giận nếu không được kiềm chế có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, pháp luật chính là sợi dây cương cần thiết", một người dùng mạng xã hội nói.

Mai Phương