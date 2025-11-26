Khách tố nhân viên cứu hộ 'thờ ơ' khiến 5 người chết trong bão tuyết

ChileNhững người sống sót sau trận bão tuyết khi đang chinh phục tuyến O Circuit5 hôm 17/11, tố nhân viên cứu hộ Vườn Quốc gia Torres del Paine "thờ ơ" khiến 5 người thiệt mạng.

Ông Christian Aldridge cùng Victoria Bond và ba người bạn người Anh tới Chile để chinh phục tuyến O Circuit dài khoảng 130 km trong Vườn quốc gia Torres del Paine, Chile. Họ tham gia với nhóm khoảng 30 du khách. Hôm 17/11, bốn ngày sau khi khởi hành, đoàn gặp bão tuyết dữ dội khi đang vượt đèo John Garner. Gió giật hơn 190 km/h, cả đoàn quyết định quay lại trại nghỉ để lánh nạn.

Christian cho biết khó tìm được từ để diễn tả sự kinh hoàng của cơn bão. Gió mạnh đến mức ngạt thở và mọi người phải ngồi xuống, cuộn tròn người lại và quay lưng về phía gió để không bị hất văng.

Khi về tới nơi, Christian nhận ra 5 du khách trong đoàn lớn - trong đó có Victoria Bond - đã mất tích. Ông lập tức báo cho nhân viên vườn quốc gia nhưng bị từ chối hỗ trợ khẩn cấp.

"Họ bảo chúng tôi lùi ra vì còn bận làm thủ tục cho khách mới và chuẩn bị bữa tối", Christian kể.

Các du khách đã tự lập một nhóm cứu hộ gồm ba người, Christian không tham gia vì bị thương nặng trước đó. Đội tình nguyện tìm thấy một nữ du khách còn thoi thóp nhưng đã ngừng tim vì hạ thân nhiệt nặng. Dù được một bác sĩ trong nhóm tình nguyện hồi sức, cô không qua khỏi. Hai nạn nhân khác được phát hiện đã tử vong trên núi nhưng việc đưa thi thể xuống quá nguy hiểm nên phải để lại.

Nạn nhân Victoria Bond. Ảnh: Independent

Đến ngày thứ 19/11, đội cứu hộ chuyên nghiệp tìm thấy thêm hai thi thể, trong đó có Victoria Bond. Trong khi đó, Christian đã tự đi bộ ra khỏi công viên trong điều kiện kiệt sức, bị thương và chịu cú sốc tâm lý nặng nề.

"Tại sao chúng tôi không được hỗ trợ kịp thời? Tại sao chúng tôi không được sơ tán khỏi nơi này?", ông đặt câu hỏi.

Cặp du khách Anh Jack Gunter và Sophie Collier - cũng bị kẹt trong cơn bão - nhận xét ban quản lý "thực sự kinh khủng". Vé vào công viên khó mua nhưng an toàn thì gần như không được đảm bảo.

Tập đoàn Lâm nghiệp Quốc gia Chile (CONAF) đã mở cuộc điều tra nội bộ, cam kết xem lại toàn bộ quy trình an toàn. Tuy nhiên, với những người sống sót và gia đình nạn nhân, mọi thứ giờ đã quá muộn.

"Chúng tôi còn sống nhưng trái tim tan nát. Chúng tôi sẽ mãi tự hỏi liệu mình có thể làm gì khác để cứu Victoria và những người khác hay không", Christian nói.

Một phần cảnh quan trong tuyến O Circuit. Ảnh: Paria

Tuyến O Circuit là hành trình trekking dài khoảng 126-130 km quanh dãy núi Cordillera del Paine, mất 7-9 ngày để hoàn thành và được coi là một trong những cung đường đẹp nhất Nam Mỹ. Đây là phiên bản mở rộng của tuyến W Circuit nổi tiếng (khoảng 70 km), bao gồm các phần phía sau công viên, ít đông đúc hơn với địa hình chủ yếu là đường mòn đất và đá nhẹ, đòi hỏi thể lực tốt.

Mùa cao điểm từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 3 (mùa hè Nam bán cầu) là thời gian lý tưởng nhất, khi tuyết tan, đường mòn mở và ít rủi ro đóng cửa hơn. Tuy nhiên, gió mạnh và mưa vẫn là mối đe dọa thường trực.

Giá vé vào Vườn quốc gia Torres del Paine (quản lý bởi CONAF) năm 2025 khoảng 46.200 CLP (49 USD) cho du khách nước ngoài ở lại hơn ba ngày, phải mua online trước.

