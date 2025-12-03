Khách tố bị hướng dẫn viên nhốt trong cửa hàng Trung Quốc vì không mua đồ

Nhóm 23 khách Singapore báo cảnh sát sau khi bị hướng dẫn viên ép vào cửa hàng ở Trung Quốc và không được rời đi nếu chưa mua gì.

Nhóm 23 khách Singapore đi tour Trung Quốc kéo dài 9 ngày hồi tháng 11, tố bị nhốt trong cửa hàng ở Thành Đô. Đến 2/12, một số kênh truyền thông Singapore đưa tin về vụ việc sau khi ca sĩ Shawn Tok - khách đi tour này - chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong tour, nhóm được đưa đến các cửa hàng bán ngọc bích, đồ bạc, lược và thuốc thảo dược. Hướng dẫn viên bị cáo buộc ép khách mua hàng để giúp anh ta hoàn thành chỉ tiêu bán hàng. Khi một số du khách từ chối, hướng dẫn viên đã chặn nhóm không cho rời đi.

Khách mua sắm ở Thành Đô. Ảnh: Viarami

Tok kể hành khách còn bị cấm nghỉ ngơi trên xe buýt du lịch. Hướng dẫn viên ép họ vào cửa hàng và nghe các bài thuyết trình lặp lại. Ngoài ra, người này còn dọa hủy toàn bộ tour nếu nhóm khách không chịu vào các điểm dừng mua sắm.

Đến cuối chuyến đi, các du khách ước tính họ đã chi khoảng 105.000 nhân dân tệ (14.900 USD). Tuy nhiên, hướng dẫn viên nói số tiền vẫn chưa đủ. Sau khi kiểm tra hợp đồng tour, Tok nhận thấy không có đề cập về các điểm mua sắm bắt buộc.

Các du khách đã báo cảnh sát và cung cấp hồ sơ giao dịch làm bằng chứng để tố cáo hướng dẫn viên cưỡng ép mua sắm. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, công ty du lịch được cho là đã hoàn tiền đầy đủ cho nhóm.

Tin tức về sự việc đã khơi dậy cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người dùng cảnh báo về các gói tour giá rẻ.

"Hoặc đi du lịch tự túc hoặc đặt qua một công ty uy tín", một người dùng tư vấn. Một số bình luận khác chỉ trích hướng dẫn viên cố tình ép khách mua sắm là "kẻ ăn xin".

Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực trong những năm gần đây để hạn chế các hành vi mua sắm cưỡng ép - thường liên quan đến việc dụ dỗ khách hàng bằng các gói tour rẻ tiền trước khi ép buộc họ mua hàng tại các cửa hàng được chỉ định.

Hoài Anh (Theo International Business Times)