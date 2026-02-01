Khách tìm điểm nghỉ dưỡng 'ma' vì tin lời khuyên của AI

Nhiều nhóm khách tham quan kéo đến ngôi làng hẻo lánh Weldborough tại Australia để tìm chốn nghỉ dưỡng "ma" theo thông tin sai lệch từ bài viết sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Trên website của công ty du lịch Tasmania Tours, một bài viết đã bị gỡ từng kêu gọi du khách khám phá "chốn nghỉ dưỡng yên bình" mang tên Weldborough Hot Springs. Suối nước nóng này được xếp vào danh sách 7 trải nghiệm tốt nhất Tasmania 2026.

Tuy nhiên, Weldborough chưa bao giờ có suối nước nóng. Những ai hy vọng được ngâm mình thư giãn có thể sẽ giật mình khi nhận ra lựa chọn duy nhất gồm dòng nước lạnh buốt của sông Weld.

Bài viết được đăng từ tháng 7/2025. Kể từ đó, khu vực hẻo lánh này, vốn là làng khai thác thiếc cũ ở đông bắc Australia, đã chứng kiến dòng khách đổ xô về tìm điểm đến không tồn tại.

Thiên nhiên ở Tasmania. Ảnh: Fity club

"Tôi gặp một nhóm gồm 24 người đến đây hai ngày trước để tìm suối nước nóng", Kristy Probert, chủ quán rượu gần làng kể. Probert nói với nhóm khách nếu họ tìm thấy con suối đó, hãy quay lại quán rượu, bà sẽ mời họ uống bia miễn phí cả đêm. "Nhưng họ không quay lại", chủ quán nói.

Trong bài viết những trải nghiệm tốt nhất ở Tasmania, suối nước nóng "ma" Weldborough Hot Springs được xếp cùng các điểm có thật như hang động và suối khoáng Hastings.

Tasmania Tours đã đăng tải nhiều bài viết và blog về các điểm đến "không thể bỏ lỡ", với dấu hiệu rõ ràng do AI viết. Sử dụng AI cho tiếp thị nội dung không phải điều bất ngờ với giới làm du lịch, khi nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đều ca ngợi công dụng của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo này.

Với những doanh nghiệp nhỏ, như Tasmania Tours, sự trỗi dậy mạnh mẽ của AI khiến họ chịu áp lực phải áp dụng công cụ tương tự để không bị tụt lại phía sau.

"Chúng tôi đang cố cạnh tranh với các ông lớn, trong đó có việc phải liên tục làm mới, cập nhật nội dung", Scott Hennessy, chủ sở hữu công ty, nói.

Ông cho biết Tasmania Tours thuê bên thứ ba phụ trách tiếp thị, đơn vị này sử dụng AI để sản xuất nội dung. Thông thường, công ty sẽ kiểm duyệt tất cả bài viết trước khi đăng, nhưng một số bài đã được công bố "do nhầm lẫn" khi ông đang ở nước ngoài.

Không phải lần đầu AI gây hiểu lầm cho du khách. Năm ngoái, hai du khách tại Peru đã lên đường tìm "hẻm núi thiêng Humantay" ở dãy Andes. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi hướng dẫn viên địa phương vô tình biết đến câu chuyện của họ và tìm cách ngăn cản.

Tương tự, hai du khách dùng ChatGPT để lên kế hoạch cho chuyến leo núi ngắm hoàng hôn lãng mạn tại Nhật Bản. Khi lên tới đỉnh, họ mới phát hiện AI đã cung cấp sai giờ hoạt động của cáp treo xuống núi, khiến cả hai mắc kẹt trong đêm.

Một khảo sát của Booking.com cho thấy 89% người tiêu dùng muốn sử dụng AI cho việc lập kế hoạch du lịch trong tương lai. Các trợ lý AI hiện được xem là nguồn thông tin đáng tin cậy hơn cả blogger du lịch hay người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Khi AI ngày càng phổ biến, nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch về du lịch có thể tiếp diễn, khiến nhiều du khách chỉ phát hiện ra những "địa điểm ma" như Weldborough Hot Springs sau khi họ đã đặt chân tới nơi.

Anh Minh (Theo Euro News)