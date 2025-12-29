Khách thuê phòng trèo từ khách sạn sang cửa hàng trộm 66 iPhone

An GiangNguyễn Quốc Tuấn, 35 tuổi, thuê khách sạn gần cửa hàng điện thoại, nửa đêm trèo sang cắt mái tôn đột nhập lấy 66 iPhone.

Ngày 29/12, Tuấn bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 14 năm tù về tội Trộm cắp tài sản; buộc bồi thường cho bị hại 240 triệu đồng (giá trị tài sản không thu hồi được).

Nguyễn Quốc Tuấn tại tòa hôm nay. Ảnh: Tiến Tầm

Theo cáo trạng, từ ngày 19 đến 22/1/2024, Tuấn dùng căn cước công dân của người khác thuê phòng khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên (nay là phường Long Xuyên) với mục đích nghiên cứu quy luật làm việc của cửa hàng bán điện thoại kề bên.

Sau hơn 3 ngày quan sát, rạng sáng 22/1, Tuấn đeo găng tay, khẩu trang, mang theo kìm, trèo từ ban công tầng một khách sạn sang cửa hàng, cắt mái tôn, khoét la phông trần nhà, đu dây xuống.

Bị cáo lấy trộm 66 điện thoại iPhone cùng một micro và một tai nghe không dây đã qua sử dụng, tổng trị giá hơn 635 triệu đồng. Sau đó, Tuấn đem tiêu thụ 33 điện thoại cùng số phụ kiện, số còn lại mang về nơi ở cất giấu.

Khoảng 8h, nhân viên cửa hàng đến làm việc phát hiện dấu vết bị đột nhập, kiểm tra thì phát hiện số tài sản bị mất.

Ngày 24/1/2024, công an khám xét nơi ở của Tuấn tại huyện Vị Thủy, Hậu Giang (nay là xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ), thu giữ 33 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan.

An Minh - Tiến Tầm