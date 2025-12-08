Khách tham quan Vịnh Hạ Long phải khai báo thông tin cá nhân

Quảng NinhKhách mua vé tham quan vịnh Hạ Long phải cung cấp số căn cước công dân hoặc hộ chiếu để phục vụ dữ liệu số hóa.

Từ ngày 10/12, các đơn vị lữ hành và bán vé phải thu thập thông tin cá nhân du khách chi tiết hơn theo yêu cầu của Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử. Quy định mới nhằm tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Cụ thể, khách Việt Nam phải cung cấp thông tin Căn cước công dân, trường hợp công dân chưa đủ tuổi được cấp căn cước công dân thì dùng mã định danh cá nhân. Khách quốc tế cung cấp thông tin hộ chiếu và quốc tịch.

Trường hợp trẻ em hoặc người chưa đủ điều kiện cấp giấy tờ thì cung cấp thông tin của người giám hộ hoặc người bảo lãnh, bao gồm họ tên, số thẻ căn cước/hộ chiếu và số điện thoại liên hệ để đối chiếu.

Các thông tin chứng minh này sẽ được cung cấp cho nhân viên bán vé, kiểm soát tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Du khách nước ngoài xuống tàu tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Lê Tân

Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử khẳng định các thông tin cá nhân này chỉ được sử dụng với mục đích quản lý hoạt động tham quan du lịch trên vịnh Hạ Long theo quy định hiện hành, đồng thời cam kết bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và quyền riêng tư của du khách.

Đại diện Ban Quản lý cho biết, hoạt động này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tham quan du lịch, đảm bảo an toàn, an ninh cho du khách, đặc biệt là từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ phục vụ công tác chuyển đổi số toàn diện, mục tiêu đến ngày 1/1/2026 sẽ hoàn thiện việc thu thập dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bán vé.

Lê Tân