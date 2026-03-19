Khách Thái xăm chữ 'Tôi yêu Việt Nam' sau chuyến đi Đà Nẵng

Chủ quán ăn ôm và dặn dò "lái xe cẩn thận, cảnh giác giá taxi" khiến Foam bật khóc, quyết định xăm chữ "Tôi yêu Việt Nam" lên tay để kỷ niệm chuyến đi.

Foam, nhà sáng tạo nội dung số, sống tại Thái Lan, có chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm tại Đà Nẵng - Hội An vào tháng 3 cùng nhóm bạn. Nam du khách cho hay chuyến đi đánh dấu lần đầu nhóm bạn đại học cùng nhau xuất ngoại kể từ khi tốt nghiệp.

"Chuyến đi đặc biệt không chỉ vì cảnh đẹp, đồ ăn ngon, mà còn ở tình cảm nồng hậu người dân địa phương dành cho chúng tôi", Foam nói và cho hay anh cùng bạn bè lên kế hoạch đến Việt Nam từ lâu, vì tương đồng văn hóa, dễ di chuyển và sức hút từ thị trường thời trang nội địa. Ngay khi đến Đà Nẵng, cả nhóm khám phá các món ăn địa phương, ghé các điểm tham quan nổi tiếng trong thành phố. Đến Hội An, nhóm đi dạo phố cổ, ngồi thuyền thúng tham quan rừng dừa Bảy Mẫu.

Trong hành trình, Arisa, thành viên trong nhóm, đã đăng tải các đoạn video về chuyến đi lên mạng xã hội, thu hút 1,3 triệu lượt tương tác. Dưới video, nhiều người dùng mạng xã hội để lại bình luận chào mừng nhóm đến Việt Nam. Một số du khách nước ngoài bày tỏ sự đồng cảm về trải nghiệm đối với con người và cảnh quan. Một tài khoản người Thái Lan cho biết đã đến Việt Nam hai lần và đã xin phép gia đình chuyển đến Việt Nam mua nhà, sinh sống.

Anh Hoàng Vũ, đến từ Đà Nẵng, cho rằng Foam chọn Đà Nẵng là phù hợp khi lần đầu đến Việt Nam. Anh Vũ cho biết bản thân cũng chọn ở lại thành phố này sau chuyến du lịch 10 năm trước vì sự hiếu khách, khí hậu và chi phí sinh hoạt "dễ thở" hơn các đô thị lớn như TP HCM hay Hà Nội.

Hai khoảnh khắc "gây sốt" là lúc Foam bật khóc khi chia tay chủ quán hải sản ở Đà Nẵng và lúc anh thực hiện hình xăm chữ "Tôi yêu Việt Nam".

Câu chuyện diễn ra vào buổi tối ngày thứ hai ở Đà Nẵng, cả nhóm mệt mỏi sau nhiều giờ loay hoay tìm thuê xe máy không thành. Khi đi bộ tìm chỗ ăn tối trên đường Võ Nguyên Giáp, nhóm ghé vào một quán ven đường đúng lúc gia đình chủ tiệm đang dùng bữa. Cô chủ biết một ít tiếng Thái, giới thiệu có nước chấm hải sản kiểu Thái và chăm sóc nhóm chu đáo.

Chủ quán đón tiếp nồng hậu dù nhóm chỉ mua đồ ăn mang về chứ không ngồi lại. Trước khi rời quán, Foam dùng ứng dụng dịch trên điện thoại để bày tỏ: "Cảm ơn chú rất nhiều vì đã chào đón chúng cháu nồng nhiệt, cháu rất tiếc vì không thể ngồi lại".

Khách Thái xăm chữ 'tôi yêu Việt Nam' sau chuyến du lịch Đà Nẵng

Ngay sau khi đọc dòng chữ, người chủ quán đã tiến lại ôm Foam và dặn dò lái xe cẩn thận, cảnh giác về giá taxi để không bị lừa và gợi ý các điểm tham quan uy tín.

"Cử chỉ đó khiến chúng tôi cảm thấy không còn là khách du lịch, mà như người thân trong gia đình, tôi đã không kìm được nước mắt", Foam kể lại. Khoảnh khắc nam du khách vừa lau nước mắt vừa cười hạnh phúc giữa phố đã thu hút hàng triệu lượt xem sau đó.

Trước khi kết thúc hành trình, Foam chọn ghi lại kỷ niệm bằng cách xăm hình tại một tiệm trên đường Lê Hồng Phong. Anh Nguyễn Văn Thuận, người trực tiếp xăm, cho biết ban đầu Foam chọn ba hình nhỏ theo sở thích cá nhân. Sau đó, nam du khách nhờ anh Thuận gợi ý vài mẫu thể hiện tình cảm dành cho Việt Nam. Anh Thuận đưa ra một số hình có sẵn, nhưng cuối cùng Foam quyết định chọn dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam" do anh Thuận thiết kế riêng.

Trong quá trình xăm, Foam kể về chuyến đi và niềm yêu thích đối với mảnh đất, con người Đà Nẵng. Trân trọng tình cảm của vị khách, anh Thuận đã tặng miễn phí hình xăm "Tôi yêu Việt Nam".

"Đây là lần đầu tiên tôi tặng hình xăm cho một vị khách lạ", anh Thuận nói, cho biết tiệm thường xuyên phục vụ khách quốc tế, đón khoảng 3-4 khách mỗi ngày. Khách đến thường đặt lịch trước, thời gian xăm kéo dài vài tiếng tùy kích thước và độ chi tiết của mẫu.

Trải nghiệm của Foam diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng ghi nhận sự tăng trưởng ổn định từ thị trường khách Thái Lan. Theo lãnh đạo UBND thành phố, năm 2025 địa phương đón khoảng 313.000 lượt khách Thái Lan, chiếm 4,1% tổng lượng khách quốc tế. Hai tháng đầu năm 2026, con số này đạt hơn 62.000 lượt nhờ lợi thế kết nối qua hành lang kinh tế Đông - Tây và các đường bay trực tiếp.

Hành trình 5 ngày 4 đêm kết thúc, Foam cho biết cả nhóm bất ngờ khi video nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Việt Nam. Foam và nhóm bạn đã trở về Thái Lan, dự định sớm quay lại Việt Nam và thực hiện thêm các nội dung giới thiệu về con người, trải nghiệm tại mảnh đất chữ S đến cộng đồng du khách trẻ Thái Lan.

"Hình xăm trên cánh tay và cái ôm của người chủ quán là những giá trị tinh thần lớn nhất trong chuyến đi", Foam nói.

Mai Phương

Ảnh: NVCC