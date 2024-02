Khách Tây xin chữ, xem lễ hội mùa xuân trên đỉnh Bà Nà

Khu tâm linh trên đỉnh Bà Nà những ngày này cũng tấp nập, không chỉ khách Việt mà có nhiều khách nước ngoài cũng đi lễ để cầu bình an, may mắn trong năm mới. Nhiều du khách đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Đô… hào hứng với hoạt động viết lời nguyện ước đầu năm. Khu du lịch bố trí riêng một khu vực để du khách có thể viết lời nguyện ước năm mới.

"Tôi chọn Sun World Ba Na Hills cho chuyến đi đầu năm của cả gia đình vì nơi đây vừa có điểm tâm linh để đi lễ, vừa có lễ hội mùa xuân với nhiều trải nghiệm hấp dẫn khác. Tôi đã gửi gắm tại khu du lịch lời nguyện ước cầu cho gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, may mắn trong năm mới", bà Song Min Hee đến từ Hàn Quốc bày tỏ.