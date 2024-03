Khách Tây với trải nghiệm may đồ lấy ngay ở Hội An

Nữ du khách Australia hài lòng với chiếc váy đặt may riêng sau chỉ 7 tiếng tại một tiệm may ở phố cổ Hội An.

Tại Hội An, giữa những ngôi chùa bằng đá xanh hoặc vàng nhạt, một người thợ may đang làm việc trong tiệm may cũ. Khi nữ du khách Australia, Anabel Dean, bước vào quán, cô được nhà thiết kế có vóc dáng nhỏ bé Pamela Van đón tiếp. Anabel muốn may một chiếc váy đi dự tiệc cocktail, mặc lên trông trẻ hơn và không bị quá gầy.

Một tiệm may đo trên phố cổ Hội An. Ảnh: iStock

Trên tầng của tiệm may, khoảng 100 thợ đang miệt mài bên máy khâu. Người kiểm soát chất lượng đi vòng quanh để đảm bảo các sản phẩm tạo ra được hoàn hảo nhưng nhanh nhất có thể.

Ở tầng dưới, Anabel ngồi trên chiếc ghế dài cạnh chiếc bàn chất đầy các mẫu thiết kế. Cô lật từng trang để chọn lựa. Thấy khách đang phân vân, Pamela dẫn cô đến một căn phòng xếp đầy những mảnh vải sặc sỡ. Sau khi lựa mẫu vải, Anabel được dẫn vào một căn phòng có rèm che, nơi Pamela bắt đầu ướm vải lên người khách và đánh dấu các vết gấp bằng phấn rồi hẹn 3 giờ sau quay lại để thử lần cuối.

Có nhiều cách để khám phá Hội An, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Ngoài đi thử thuyền thúng hay len lỏi qua các con đường trên một chiếc xe đạp, phố cổ còn thu hút nữ du khách Australia với dịch vụ may đo quần áo lấy ngay. Hơn 400 thợ may ở Hội An đang làm công việc này, cả ngày lẫn đêm.

Anabel là nhà báo, blogger du lịch, cô đến Hội An và Quy Nhơn trong chuyến đi tháng 11/2023, nhận xét rất ít khách du lịch có thể từ chối đặt một bộ đồ may riêng với giá cả phải chăng tại Hội An. Tuy nhiên, cô cũng lo lắng bị lừa khi các thợ may sử dụng vật liệu rẻ tiền và cảm thấy rất biết ơn hướng dẫn viên du lịch của mình vì đã dẫn đến tiệm may uy tín. "Tiền nào của nấy", hướng dẫn viên nói với Anabel khi đứng đợi cô trước cửa tiệm may để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.

Hội An về đêm. Ảnh: Instagram/Anabel Dean

Trong lúc chờ đợi lấy váy, Anabel cùng hướng dẫn viên địa phương đi khắp phố cổ, len lỏi qua những xe bánh chuối, bột lọc và tham quan các ngôi nhà có lịch sử lâu đời.

Khi quay lại tiệm may, nơi đây đang tấp nập khách du lịch đến thử váy, áo sơ mi. Một nữ du khách với vẻ ngoài giàu có, mặc toàn độ hiệu đang thử những chiếc áo khoác may sẵn trong cửa hàng.

Người thợ may đưa cho Anabel trang phục của cô. Thiết kế là sự kết hợp phong cách Đông - Tây, với một chiếc cà vạt lụa dài ngang eo tạo điểm nhấn cho phần ngực. Pamela khoác tay Anabel và tiễn cô ra tận cửa sau khi vị khách đã thử xong đồ. Khi du khách Australia rời đi, người phụ nữ vẫn đứng đó vẫy tay chào. Thêm 3 tiếng nữa, chiếc váy lụa màu xanh được đưa đến khách sạn của Ananbel và được gói trong một chiếc túi giấy đơn giản.

Một tuần sau đó, khi đồng nghiệp bước tới quầy bar phục vụ tiệc cocktail tại một buổi tụ tập sang trọng ở Sydney, họ đã hỏi Anabel về chiếc váy cô đang mặc. Đồng nghiệp nghĩ rằng đây là một mẫu thiết kế của Bianca Spender, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tại Australia. "Không, nó được may ở Hội An bởi một người phụ nữ tên Pamela", Anabel cười đáp.

Anh Minh (Theo Traveller)