Khách Tây tưng bừng đón năm mới ở Việt Nam

Sau hai năm vắng bóng vì Covid-19, khách nước ngoài đã trở lại Việt Nam ngày càng đông, đón năm mới ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Từ chiều 31/12, đã rất đông người nước ngoài cùng các bạn trẻ Việt tụ tập tại tuyến phố Tây Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Các khu phố hầu như không còn chỗ trống. Do quá đông, nhân viên nhà hàng phải đứng chắn bên ngoài đường để hạn chế dòng người đi bộ va chạm vào khách và bàn ăn.

Mọi người cùng uống rượu bia, ăn các món đường phố ở khu vực "Ngã 5 quốc tế". Họ đếm ngược rồi hô to "Happy New Year" vào thời khắc chuyển giao năm mới và ôm hôn, chia vui cùng nhau.

Niềm vui của khách nước ngoài trên phố Tạ Hiện, Hà Nội vào khoảnh khắc giao thừa. Ảnh: Ngọc Thành

Gia đình ông Alwin Muschter và bà Kristina Luebbe chọn Việt Nam làm điểm đến cho dịp năm mới một cách tình cờ khi tour châu Á của ông bà dừng tại Hà Nội đúng đêm giao thừa.

Bà Kristina nói Hà Nội là một thành phố "đẹp và thân thiện", khác với những gì bà tưởng tượng về một nơi từng xảy ra nhiều cuộc chiến tranh. Năm 2022 đối với bà là khoảng thời gian rất vất vả khi phải chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân Covid-19, với tư cách một bác sĩ. Bà và chồng mong năm 2023 sẽ có nhiều thời gian được ở bên cạnh nhau, tận hưởng khoảng thời gian để nghỉ ngơi, và du lịch.

Ông Alwin rất thích những câu chuyện lịch sử ở Việt Nam và mong sẽ có thời gian quay lại để tìm hiểu thêm về các địa danh ở đây và cả Tết Nguyên đán.

Nắm tay nhau đi bộ ở ngã ba Lê Thái Tổ - Lương Văn Can, Hà Nội, vợ chồng anh Satshya Tharien, 37 tuổi, người Ấn Độ, chia sẻ 2022 là năm rất đặc biệt khi anh kết hôn với bạn gái sau 3 năm quen nhau. Vợ chồng anh quyết định đón năm mới ở Hà Nội vì trước đó cả hai từng đến đây, nhưng đây là lần đầu tiên họ đi cùng nhau.

"Tôi thích con người, ẩm thực và không khí tại thành phố này", chị Akash Narang, vợ anh Tharien, nói. Mục tiêu năm 2023 của anh chị là đi du lịch thêm nhiều nơi trên thế giới, tập thể dục đều đặn hơn và đi bộ ít nhất 45 phút mỗi ngày.

Phỏng vấn du khách Vợ chồng anh Satshya Tharien đón năm mới ở Hà Nội. Video: Sơn Hà

Đêm cuối năm, thời tiết ở Thừa Thiên Huế se lạnh, nhiều người đổ về khu vực ngã 6 trên đường Hùng Vương để chào đón năm mới. Các quán ăn, nhà hàng ở khu vực phố Tây đường Võ Thị Sáu, Chu Văn An chật kín người ăn uống. Chào năm 2023, TP Huế tổ chức countdown ngay tại khu vực này.

Rory và Abrielle, 28 tuổi, người Anh, cho biết hai vợ chồng đến Việt Nam du lịch từ 9 ngày trước, sau khi tham quan Campuchia. Anh thấy thời tiết ở Việt Nam ấm áp hơn nhiều so với nước Anh, nơi đang có tuyết rơi. Vợ chồng anh ngồi ở phố đi bộ Chu Văn An để chào đón năm mới và mong những điều an lành, hòa thuận, dịch bệnh lùi xa.

TP HCM, địa phương dẫn đầu cả nước về lượng khách quốc tế đến trong năm 2022, với gần 3 triệu lượt, cũng thu hút nhiều người nước ngoài dừng chân dịp năm mới 2023. Cảnh sát, dân quân tự vệ vẫn đứng rải rác dọc tuyến đường để giữ trật tự đêm giao thừa ở tuyến phố Bùi Viện, Đề Thám hay phố đi bộ Nguyễn Huệ và hầm Thủ Thiêm, địa điểm bắn pháo hoa.

Nhiều khách nước ngoài ngồi vỉa hè, nhâm nhi đồ uống chờ năm mới. Ngồi cùng nhóm bạn người Nga tại khu vực Bùi Viện, chị Annavita, 34 tuổi, cho biết đây là lần đầu đón năm mới tại Việt Nam. "Bầu không khí ở đây thật tuyệt vời. Không lạnh như ở quê nhà tôi nên rất thoải mái", chị Annavita nói. Chị cùng những người bạn ghé TP HCM rồi tới các tỉnh miền Tây trong kỳn ghỉ năm mới.

Chị Annavita (áo trắng) cùng bạn bè ngồi trên phố Tây. Ảnh: Đình Văn

Hơn 707.000 lượt khách nước ngoài đã đến Việt Nam tháng 12/2022, cao nhất kể từ đầu năm, tăng hơn 15% so với tháng trước đó. Hầu hết du khách ở Việt Nam trong dịp năm mới đều mong một năm không còn dịch bệnh, cuộc sống bình yên.

Năm 2023, du lịch Việt Nam dự kiến sẽ đón 8 triệu lượt khách quốc tế.

Võ Thạnh - Sơn Hà - Đình Văn