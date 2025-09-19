Khách Tây trải nghiệm xem hầu đồng ở Việt Nam

Gắn liền với nền văn minh lúa nước, tín ngưỡng thờ Mẫu (đạo Mẫu) tôn vinh các nữ thần cai quản các cõi thiên nhiên như Trời, Đất, Sông nước và Rừng núi (Tứ phủ). Đây là tín ngưỡng dân gian có lịch sử lâu đời của người Việt, với mong muốn cầu sức khỏe, tài lộc và bình an.

Tuy nhiên, tín ngưỡng này vẫn còn khá xa lạ với du khách quốc tế. Theo Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển, cũng là đồng thầy, trong quá khứ, những định kiến về mê tín dị đoan và việc quảng bá chưa hiệu quả khiến nhiều người còn "e dè, không dám làm".

Bước ngoặt đến vào năm 2016 khi UNESCO công nhận “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi vật thể. "Sự kiện này đã tiếp thêm động lực để chúng tôi giới thiệu nét văn hóa độc đáo này ra thế giới", ông Hiển nói.