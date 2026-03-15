Khách Tây thử cảm giác được đàn vịt vây quanh 'massage'

Gần ba tháng nay, một nông trại tại thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch mở cửa đón khách tham quan. Trang trại rộng hơn 1,3 ha, nằm bên một nhánh sông Son, xung quanh là đồi núi trồng keo tràm.
Để trải nghiệm được đàn vịt "massage", du khách được phát thức ăn và rải xung quanh. Anh Hoàn cầm thức ăn, gọi “qoạc qoạc”, hàng chục con vịt chạy ra, vây quanh khách tìm thức ăn.
“Vịt được huấn luyện từ nhỏ nên khá thân thiện với con người, không sợ hãi”, anh nói.
Vịt 'massage' cho du khách. Video: Đắc Thành
Tim, du khách đến từ Anh, cho biết đây là trải nghiệm rất thú vị. “Cảm giác như mình là ‘vịt đầu đàn’ khi chúng vây quanh”, anh nói.
Theo anh, hàng chục con vịt mổ quanh người giống như đang được massage. “Chắc chắn tôi sẽ quay lại. Trải nghiệm này cảm giác dễ chịu. Lúc vịt ăn hơi nhột nhưng khiến mọi người cười sảng khoái”, anh nói và cho rằng chuyến du lịch Việt Nam lần này, hiếm khi anh cười nhiều và thoải mái đến vậy.
Để trải nghiệm đàn vịt con “massage”, du khách đi dép rọ và rải thức ăn quanh chân để dụ vịt tới. Ngay sau đó, đàn vịt con kéo đến ăn các hạt thức ăn, tạo cảm giác như đang được ''massage''.
Đàn vịt khá dạn người nên khách có thể cho chúng đứng trên tay hoặc chân.
Đắc Thành