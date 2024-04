Khách Tây thích thú với khách sạn treo cờ Tổ quốc ở Hội An

Quảng NamKhách sạn chuyên khách nước ngoài ở Hội An treo 80 lá cờ Tổ quốc ở các ban công chào mừng dịp lễ 30/4-1/5 khiến du khách bất ngờ, thích thú.

Dịp lễ 30/4-1/5, khách sạn Son Hoi An Boutique Hotel & Spa, đường Đào Duy Từ, cách trung tâm thành phố Hội An khoảng 1 km được sơn màu vàng xen kẽ trắng, nổi bật nhất là những lá cờ đỏ sao vàng được treo trên ban công các phòng nghỉ.

Khách sạn cao 6 tầng, với 54 phòng được xây dựng khối hình chữ nhật được đưa vào sử dụng tháng 8/2022. Theo quản lý khách sạn, hoạt động treo 80 lá cờ Tổ quốc khổ lớn trên mỗi ban công nhằm chào mừng ngày thống nhất đất nước.

Bốn phía khách sạn được treo cờ Tổ quốc. Ảnh: Sơn Thủy

Anh Van Der Haar, quốc tịch Hà Lan, lưu trú tại khách sạn dịp này cho biết cách treo cờ rất độc đáo. "Trước khi đến đây chúng tôi có biết là trúng vào dịp lễ của Việt Nam, lưu trú tại đây thấy bất ngờ vì rất đẹp", anh nói và chia sẻ thêm trên ban công mỗi phòng đều có lá cờ to đẹp, mọi thứ rất ấn tượng. "Chúng tôi được tiếp đón thân thiện, nhiệt tình. Tôi rất thích và sẽ quay lại Việt Nam", du khách Hà Lan chia sẻ.

Ông Lương Quý Nhân, quản lý khách sạn Son Hoi An Boutique Hotel & Spa, cho biết xuất phát từ việc nhiều khách nước ngoài thường hay hỏi về các ngày lễ lớn của Việt Nam nên sáng 28/4, nhân viên khách sạn treo cờ Tổ quốc ở tất cả các ban công.

Cờ treo lên có nhiều khách hỏi và được nhân viên giải thích ý nghĩa ngày 30/4 và các ngày lễ lớn của Việt Nam. "Đây là lần đầu tiên khách sạn treo cờ với số lượng lớn", ông Nhân nói.

Dịp lễ này khách sạn Son Hoi An Boutique Hotel & Spa có 80% phòng được khách đặt ở, so với dịp lễ năm trước thấp hơn khoảng 10%. Khách lưu trú chủ yếu là người nước ngoài.

Mỗi ban công được treo một lá cờ Tổ quốc. Ảnh: Sơn Thủy

Khách sạn sẽ treo cờ đến hết ngày 2/5. Quản lý khách sạn cho biết trong những ngày qua, nhiều du khách đến Hội An biết khách sạn treo cờ nên đến check in và chia sẻ lên mạng xã hội. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng khách đến Hội An không đông, một số chủ nhà hàng cho biết do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, khách du lịch trong nước không nhiều.

Dịp lễ 30/5-1/5, thành phố Hội An tổ chức các chương trình giao lưu âm nhạc đường phố như Giai điệu thời gian, Tiếng hát cung đàn xưa, Hòa tấu nhạc cụ dân tộc để phục vụ du khách.

Đắc Thành

Đắc Thành