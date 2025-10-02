Khách Tây tặng vé massage cho tài xế để cảm ơn

Tuyên QuangNhóm khách Tây mua vé massage để cảm ơn những tài xế đã lái xe an toàn suốt hành trình trong thời tiết mưa lũ, sạt lở.

Ralf Mayrhofer, du khách người Áo, cùng bạn gái du lịch cung Ha Giang loop (vòng lặp Hà Giang) cùng nhóm 8 người nhưng bị kẹt ở Đồng Văn ba ngày từ 30/9 đến 2/10 do các lối đi chính bị sạt lở nghiêm trọng. Ngồi trên xe anh chứng kiến cảnh đất đá sạt lở và xem nhiều video khác về mưa lũ xảy ra tại các điểm đến nằm trong cung đường.

"Chúng tôi lo lắng vì những gì nhìn thấy nhưng cũng may mắn khi an toàn trong suốt quãng đường", Ralf nói, cho biết họ chỉ mới đi qua Du Già, Đồng Văn và còn nhiều điểm chưa trải nghiệm. Trong thời gian ở Đồng Văn, Ralf cùng các thành viên trong đoàn chủ yếu đi dạo, thăm một số nhà dân nhưng không thể ra bên ngoài thị trấn vì thời tiết xấu.

Ralf (áo xanh) chụp ảnh cùng nhóm khách đồng hành trên chuyến đi Hà Giang. Ảnh: NVCC

Tối 1/10, sau khi trải nghiệm dịch vụ massage và tắm thảo dược, nhóm khách quyết định mua thêm 6 vé để tặng các lái xe, bày tỏ lòng cảm ơn vì hành trình an toàn các ngày qua. Theo Ralf, các lái xe người bản địa luôn luôn khích lệ tinh thần họ trong thời gian kẹt ở Đồng Văn.

"Những người lái xe trông thực sự hạnh phúc. Chúng tôi làm vậy không phải để trả công, đó là tình cảm giữa những người bạn", anh nói.

Các lái xe tổ chức sinh nhật cho khách trong đoàn khi kẹt ở Đồng Văn ngày 1/10. Ảnh: BiBi Ha Giang

Bồn Văn Hùng, lái xe của BiBi Ha Giang, cho biết mọi người đều bất ngờ khi được nhóm khách tặng vé massage. Hùng nói dù bị kẹt ở Hà Giang, nhóm khách vẫn giữ tinh thần tích cực. Trong tối 1/10, nhóm tài xế cũng mua bánh kem và tổ chức sinh nhật cho một vị khách trong đoàn. Sau buổi tiệc, vị khách còn tự quay video, cố gắng nói "Cảm ơn" bằng tiếng Việt để gửi đến các lái xe.

Erin Forbes và bạn trai Martin Prchal. Ảnh: NVCC

Lịch trình bị thay đổi đột ngột vì mưa lũ, sạt lở nhưng nhiều khách nước ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ và lạc quan. Erin Forbes và bạn trai Martin Prchal, du khách Canada, kẹt một ngày 1/10 tại Đồng Văn, cho biết đã tận hưởng cảm giác thảnh thơi này. Cô cùng bạn trai đi dạo quanh thị trấn, ngắm cảnh sắc ruộng lúa dưới cơn mưa. Erin cho biết một số người trong nhóm phải hủy vé máy bay ngày 2/10 nhưng cô và bạn trai may mắn hơn khi có lịch bay đi Lào vào 3/10.

"Tôi cảm nhận niềm hạnh phúc giản dị và thưởng ngoạn cảnh đẹp hoang sơ của núi rừng. Thật mình may mắn khi không gặp phải cảnh sạt lở trên đường đi'', cô nói. Trong ngày 2/10, Erin cùng đoàn đã rời Đồng Văn để về trung tâm Hà Giang trước khi bắt xe về Hà Nội.

Trong khi đó, nhóm của Ralf đã quyết định thay đổi lịch trình, huỷ vé máy bay đã đặt tới các điểm du lịch khác để ở Đồng Văn thêm một ngày. Nếu 3/10, thời tiết tốt, họ sẽ tiếp tục hành trình dang dở trên cung vòng lặp Hà Giang và ở thêm hai ngày để khám phá nhiều hơn.

Tú Nguyễn