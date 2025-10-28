Khách Tây 'sốc' trước cảnh lũ lụt lên nhanh ở Huế, Hội An

Nhiều du khách quốc tế trải qua hành trình "không thể tin nổi" khi đặt chân đến Huế và Hội An trong cảnh lũ lụt nhanh chóng bủa vây các khách sạn và điểm du lịch.

Noa, du khách Pháp, cùng nhóm bạn dự định thực hiện chuyến xuyên Việt từ Bắc vào Nam. Họ đến Huế ngày 26/10 khi thời tiết bắt đầu thay đổi. Theo kế hoạch, nhóm tham quan Đại Nội vào 27/10, nhưng mưa lớn khiến hầu hết hoạt động bị hủy. Hướng dẫn viên đã gợi ý họ tranh thủ tham quan sớm vì di tích có thể đóng cửa.

"Chúng tôi bắt đầu chuyến đi trong mưa và nước ngập nhẹ nhưng không ai nghĩ tình hình lại trở nên nghiêm trọng đến vậy", Noa nói.

Khi nước mới dâng, nhóm vẫn khá bình tĩnh vì người dân địa phương tỏ ra quen thuộc và vui vẻ. Nhưng hơn một giờ sau khi ra khỏi Kinh thành Huế, nước đã dâng quá đầu gối, khiến việc quay lại khách sạn gặp khó khăn. Họ phải di chuyển giữa những con đường tắc nghẽn, xung quanh là thuyền, xe bị ngập.

"Nhiều người trong nhóm bắt đầu sợ bị kẹt giữa nước lũ dâng cao. May mắn, chúng tôi về được khách sạn, không bị mất điện nước hay thiếu đồ ăn", Noa nói và cho biết toàn bộ hoạt động tham quan đã bị hủy.

Ban đầu nhóm định ghé Hội An rồi bay vào TP HCM, nhưng phải thay đổi hành trình, bay thẳng vào Nam khi biết phố cổ cũng đang chìm trong lũ.

"Ngập lụt không phải lỗi của ai, chỉ là sự khắc nghiệt của tự nhiên. Nhưng chắc chắn đây sẽ là trải nghiệm tôi nhớ mãi", Noa nói.

Các đoàn khách được sơ tán bằng thuyền khỏi khu vực ngập sâu ở Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Cách Huế hơn 100 km, Kylie, du khách đến từ Vancouver, Canada, lưu lại Hội An đúng thời điểm nước lũ đạt đỉnh ngày 26-28/10. Cô biết miền Trung đang vào mùa mưa nhưng không ngờ rằng mưa lớn lại gây ngập sâu đến vậy.

"Tôi sống ở Vancouver, nơi quanh năm mưa và nhiều mây. Nhưng mưa lũ ở Hội An là một cấp độ khác hẳn, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi", Kylie nói.

Điều khiến cô ấn tượng nhất là người dân vẫn đi lại, làm việc, sinh hoạt như "không có chuyện gì xảy ra". Mọi người mỉm cười và đối mặt với lũ lụt "một cách bình thản đến khó tin".

Trong những ngày ở Hội An, Kylie nghỉ tại khách sạn ven sông Hoài, khu vực bị ngập nặng. Nước tràn vào toàn bộ sảnh và tầng một. Ngày 27/10, nước vẫn dâng cao, khách sạn mất điện, các hoạt động du lịch trong khu phố cổ gần như tê liệt.

"Không thể đi đâu, cũng không thể làm gì. Hàng quán đóng cửa, khắp nơi chỉ thấy nước lũ", cô cho biết.

Sáng 28/10, sau 48 giờ kẹt trong nước lũ, Kylie được nhân viên khách sạn hỗ trợ di chuyển bằng thuyền ra khỏi khu vực ngập để đến Đà Nẵng, kịp chuyến bay vào TP HCM. Khi rời đi, nước đã dâng lên gần sát tầng hai khách sạn.

"Trải nghiệm khó tin và chắc chắn không thể nào quên. Tôi rời Hội An đúng ngày sinh nhật tuổi 40", Kylie nói, cho hay vẫn yêu thành phố và chắc chắn sẽ quay lại nhưng vào mùa khô.

Gemma, đến từ Australia, cùng mẹ và anh trai đến Hội An trong chuyến du lịch dài 17 ngày khắp Việt Nam. Đây không phải chuyến đầu tiên cô đến phố cổ, nhưng là lần đầu chứng kiến cảnh lũ lụt kỷ lục. Chuyến đi được lên kế hoạch từ sớm và gia đình Gemma chỉ biết về tình hình mưa lũ sau khi đã đặt vé.

"Bạn bè nói khi chúng tôi đến Hội An nước chắc chắn rút, nên cả nhà không quá lo", cô kể.

Gia đình Gemma mặc áo mưa, lội nước ở Hội An.

Cả nhà đến Hội An hôm 26/10 và dự định ở lại 5 đêm. Ban đầu, họ đặt phòng tại khu vực gần biển, nhưng thời tiết xấu khiến kế hoạch nghỉ dưỡng ven biển không thể thực hiện và phải chuyển điểm lưu trú tại khu phố cổ. Khi vừa đến nơi, họ sốc khi đường phố ngập sâu trong nước.

"Cảnh tượng biển nước ở phố cổ là trải nghiệm hoàn toàn mới với gia đình tôi", Gemma nói.

Lũ lụt cũng kéo theo nhiều bất tiện. Airbnb nơi họ thuê phải hủy dịch vụ vì mất điện và nước dâng quá cao. Các hoạt động và nhà hàng trong phố cổ cũng phải đóng cửa, khiến lịch trình của gia đình bị ảnh hưởng. Dù kế hoạch bị gián đoạn, Gemma vẫn cố gắng tận hưởng chuyến đi. Họ coi việc được lội nước cùng những du khách khác "đáng nhớ, khác biệt" so với những lần đến Hội An trước đây. Gemma cũng ấn tượng với cách người dân địa phương ứng phó với thiên tai.

"Họ thản nhiên, đi bộ hoặc đạp xe qua chỗ nước ngập. Cuộc sống vẫn tiếp diễn", cô nói và cho biết gia đình cũng nhận được nhiều giúp đỡ từ người dân và nhân viên khách sạn, như tìm chỗ ở mới, chuyển hành lý bằng thuyền qua vùng lụt.

"Dù gặp lũ, tôi vẫn yêu Hội An như lần đầu tiên đến đây, chắc chắn tôi sẽ còn quay lại vào ngày nắng đẹp", Gemma nói.

Tại Đà Nẵng, Aditya, du khách Indonesia, cũng trải qua những ngày mưa dầm liên tục. Anh đến thành phố hôm 25/10, dự định ở lại một tuần để nghỉ ngơi, nhưng mưa lớn khiến toàn bộ kế hoạch ngoài trời bị hủy.

Đây không phải lần đầu Aditya đi du lịch giữa mùa mưa bão. Anh từng có chuyến đi đến Lombok, leo núi Rinjani đúng mùa mưa và thậm chí bị tai nạn xe máy.

"Thời tiết ở Đà Nẵng lần này còn cực đoan hơn nhiều", anh nói.

Không thể tắm biển hay tham quan, Aditya chọn du lịch chậm, ngồi nhâm nhi cà phê, ăn phở, đi spa và dạo phố dưới mưa. Chỉ cần trời hửng chút nắng, anh đã chạy ra biển. Nhưng không được bao lâu mưa lại trút xuống. Ban đầu, Aditya dự định dành 7 ngày ở Việt Nam, ghé thêm Hội An, nhưng tình hình ngập nặng khiến anh quyết định chỉ ở lại Đà Nẵng cho đến khi về nước.

Dù mưa lớn khiến hành trình bị gián đoạn, cả Noa, Kylie, Gemma và Aditya đều xem đây là trải nghiệm khó quên.

"Thời tiết khắc nghiệt, nhưng con người Việt Nam thật tuyệt vời", Aditya nói.

Bích Phương - Anh Tú

Ảnh: NVCC