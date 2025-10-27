Khách Tây ở Hội An đi thuyền rời khách sạn

Một số khu vực ở Hội An ngập sâu khiến du khách nước ngoài mắc kẹt, khách sạn phải thuê thuyền để hỗ trợ khách rời đi an toàn.

Trưa 27/10, khu vực An Hội cũ, nay thuộc phường Hội An, ngập sâu hơn 2 m do nước lũ dâng cao đột ngột. Nhiều khách nước ngoài thuê phòng tại đây tìm cách rời đi.

Đại diện khách sạn The Imperfect Downtown Hoi An cho biết đã đóng cửa cơ sở từ trưa, hỗ trợ di tản 12 khách đang thuê phòng đến điểm an toàn bằng thuyền.

Nước dâng cao khiến nhiều khách bất ngờ vì tối 26/10 nhiều người vẫn lội nước khám phá khu phố cổ. "Một số khách chưa muốn check out nhưng chúng tôi buộc phải đóng cửa vì không đảm bảo an toàn để đáp ứng các nhu cầu cần thiết nếu tiếp tục lưu trú", đại diện khách sạn nói.

Một số khách vẫn ở lại Hội An để chờ nước rút, còn lại đã đặt xe đi Đà Lạt, Quảng Bình.

Nhóm khách nước ngoài rời khách sạn bằng thuyền trong trưa 27/10. Ảnh: The Imperfect Downtown Hoi An

Tại một số khu vực khác của phường Hội An, nhiều khách phải hủy lịch trình. Andrew Hoedemaker - du khách Australia - mắc kẹt ở khách sạn Hoiana Boutique ba ngày.

Anh dự định đến Đà Nẵng vào ngày 28/10 nhưng khó khả thi vì đường phố ngập sâu, nước tràn vào sảnh khoảng 10 cm và có thể tiếp tục dâng lên. Ngoài phố, rác trôi nổi khắp nơi. Nhân viên khách sạn khuyến cáo khách không ra ngoài vì nguy hiểm.

Theo Andrew, anh và những du khách khác không gặp nguy hiểm nhưng nguồn thực phẩm có nguy cơ khan hiếm do gặp khó khăn trong vận chuyển.

"Chúng tôi vẫn có điện nhưng không biết sẽ duy trì được bao lâu", anh nói.

Andrew nói nhân viên luôn giữ liên lạc với khách qua tin nhắn để hỗ trợ khi cần. Nam du khách cho biết người địa phương có vẻ đã quen với tình huống này và họ đang tập trung hỗ trợ nhau.

Lịch trình đi Đà Nẵng khả năng cao không thể thực hiện nên Andrew dự định ở lại thêm đến 6/11 để khám phá Việt Nam.

Khung cảnh nhìn từ cửa sổ phòng khách sạn của Andrew. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, Tanya Richards, khách Australia, vô tình mắc kẹt ở Hội An dù lịch ban đầu là đến Huế. Cô bay từ Hà Nội đến Huế tối 26/10 nhưng máy bay không thể đáp vì thời tiết xấu nên đổi hướng hạ cánh xuống Đà Nẵng.

Khi đến Đà Nẵng, trời vẫn mưa lớn. Hãng bay đề nghị bố trí xe buýt đưa khách ngược trở lại Huế nhưng Tanya không đi vì thời tiết quá xấu và không muốn bị mắc kẹt ở đó. Thay vào đó, cô đặt hai đêm nghỉ tại Hội An nhưng trời mưa rất to từ đêm 26/10 khiến mọi lịch trình khám phá phố cổ bị hủy. Tanya đành nghỉ ngơi trong khách sạn, không muốn ra ngoài giữa mưa lớn.

"Tôi hiểu thời tiết là một phần của trải nghiệm du lịch ở bất cứ đâu", cô nói, cho biết thêm không lo lắng nếu phải kẹt lại vì đã nhiều lần du lịch Việt Nam trước đây.

Phố cổ Hội An ngập sâu. Ảnh: Tanya Richards

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, miền Trung tiếp tục mưa đến hết tháng 10. Dự báo từ nay đến sáng 29/10, nam Quảng Trị - Đà Nẵng, đông Quảng Ngãi mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ trên 700 mm.

Riêng Huế và Đà Nẵng tiếp tục là tâm mưa với lượng 300-500 mm, cục bộ trên 800 mm. Ngoài ra, Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị mưa 100-200 mm, cục bộ trên 350 mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200 mm trong ba giờ.

Tú Nguyễn